Οι αλλαγές στον Κώδικα Δικηγόρων θα συζητηθούν σήμερα σε ημερίδα με την συμμετοχή Μπούγα, Κουτσόλαμπρου και Βερβεσού

Τις σημαντικές αλλαγές που αφορούν τον Κώδικα Δικηγόρων, αλλά και τα ζητήματα που απασχολούν καθημερινά τον δικηγορικό κόσμο, θα τεθούν σήμερα στις 18:00 στο αμφιθέατρο του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών (Σίνα 31), σε ημερίδα της πρωτοβουλίας το «Βήμα Νομικών – Κύρια Παρέμβαση».Ομιλητές θα είναι ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, με συντονιστή τον πρώην πρόεδρο ΔΣΑ και νυν πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του "Βήματος Νομικών - Κύρια Παρέμβαση" Δημήτρη Βερβεσό.Η διοργάνωση που πραγματοποιείται με επίκεντρο τους δικηγόρους, θα συζητηθούν οι θεσμικές και επαγγελματικές αλλαγές που επηρεάζουν τη δικηγορική ύλη, την άσκηση του επαγγέλματος και τη λειτουργία των Δικηγορικών Συλλόγων.Στην ατζέντα της εκδήλωσης περιλαμβάνονται, μεταξύ των άλλων, η επαναφορά της υποχρεωτικής παράστασης δικηγόρου στα συμβόλαια, ο νέος τρόπος άσκησης και διεξαγωγής των δικηγορικών εξετάσεων, η προαγωγική εξέλιξη των δικηγόρων, οι δικηγορικές αμοιβές και τα γραμμάτια προείσπραξης, τα ασυμβίβαστα και οι αναστολές, καθώς και οι προτεινόμενες ρυθμίσεις για το πειθαρχικό δίκαιο.Παράλληλα, θα τεθούν ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των Δικηγορικών Συλλόγων και της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, το καθεστώς αμοιβής και παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της έμμισθης εντολής, καθώς και το νομικό και εργασιακό καθεστώς της συνεργατικής δικηγορίας.Οι εισηγητές θα παρουσιάσουν αρχικά τις θέσεις του υπουργείου Δικαιοσύνης και της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων και στη συνέχεια θα απαντήσουν στις ερωτήσεις των παρευρισκόμενων.