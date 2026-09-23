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Στην προπόνηση του Μεξικού ο Γκονζάλες, δείτε βίντεο
Στην προπόνηση του Μεξικού ο Γκονζάλες, δείτε βίντεο
Ξεκίνησε προπονήσεις με την εθνική ομάδα του Μεξικού ο Αρμάντο Γκονζάλες
Ο Αρμάντο Γκονζάλες είναι ο τελευταίος ποδοσφαιριστής που ενσωματώθηκε στην προπόνηση της εθνικής ομάδας του Μεξικού. Ο επιθετικός του Ολυμπιακού καθυστέρησε να φτάσει στο Μεξικό, διότι λόγω γραφειοκρατίας στις ΗΠΑ έχασε ενδιάμεση πτήση για την πατρίδα του.
Την Τετάρτη (23/9) ενσωματώθηκε στην προπόνηση του Μεξικού και φυσικά τράβηξε πάνω του το ενδιαφέρον των media που τον ακολουθούν σε όλα του τα βήμα στην Ελλάδα.
Ο Αρμάντο θα βρεθεί αντιμέτωπος σε φιλικό παιχνίδι με την Κολομβία του Πουέρτα στις 27 Σεπτεμβρίου.
Την Τετάρτη (23/9) ενσωματώθηκε στην προπόνηση του Μεξικού και φυσικά τράβηξε πάνω του το ενδιαφέρον των media που τον ακολουθούν σε όλα του τα βήμα στην Ελλάδα.
Ο Αρμάντο θα βρεθεί αντιμέτωπος σε φιλικό παιχνίδι με την Κολομβία του Πουέρτα στις 27 Σεπτεμβρίου.
🇲🇽⚽ ¡EL TRI YA TRABAJA CON PLANTEL COMPLETO!— Diario de Morelos (@DiariodeMorelos) September 23, 2026
Con Armando “Hormiga” González integrado al grupo, la Selección Mexicana continúa su preparación en el CAR de cara al esperado debut de Rafa Márquez como director técnico. 🔥🐜
👀 Comienza una nueva etapa para México y las miradas… pic.twitter.com/3FIFbN2WLU
Ya entrena Armando #Hormiga González con @miseleccionmx.— REFORMA (@Reforma) September 23, 2026
📹 Alejandra Benítez pic.twitter.com/BdmpeI1jfz
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