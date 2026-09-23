Στην προπόνηση του Μεξικού ο Γκονζάλες, δείτε βίντεο
SPORTS
Αρμάντο Γκονζάλες Μεξικό

Στην προπόνηση του Μεξικού ο Γκονζάλες, δείτε βίντεο

Ξεκίνησε προπονήσεις με την εθνική ομάδα του Μεξικού ο Αρμάντο Γκονζάλες

Στην προπόνηση του Μεξικού ο Γκονζάλες, δείτε βίντεο
Ο Αρμάντο Γκονζάλες είναι ο τελευταίος ποδοσφαιριστής που ενσωματώθηκε στην προπόνηση της εθνικής ομάδας του Μεξικού. Ο επιθετικός του Ολυμπιακού καθυστέρησε να φτάσει στο Μεξικό, διότι λόγω γραφειοκρατίας στις ΗΠΑ έχασε ενδιάμεση πτήση για την πατρίδα του.

Την Τετάρτη (23/9) ενσωματώθηκε στην προπόνηση του Μεξικού και φυσικά τράβηξε πάνω του το ενδιαφέρον των media που τον ακολουθούν σε όλα του τα βήμα στην Ελλάδα.

Ο Αρμάντο θα βρεθεί αντιμέτωπος σε φιλικό παιχνίδι με την Κολομβία του Πουέρτα στις 27 Σεπτεμβρίου.

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