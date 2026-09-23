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Εντυπωσιακή η νέα εμφάνιση της εθνικής Γερμανίας, δείτε φωτογραφία
Εντυπωσιακή η νέα εμφάνιση της εθνικής Γερμανίας, δείτε φωτογραφία
Η εθνική ομάδα της Γερμανίας παρουσίασε τη νέα της εμφάνιση, με το μαύρο χρώμα να κυριαρχεί
Σε μία νέα εποχή μπαίνει και επίσημα η εθνική Γερμανίας, καθώς θα πορευτεί με τον Γιούργκεν Κλοπ στην τεχνική ηγεσία. Ο έμπειρος προπονητής θα κάνει επίσημο ντεμπούτο το βράδυ της Πέμπτης (24/9, 21:45) κόντρα στην Ολλανδία για το UEFA Nations League.
Τα «πάντσερ» μετά τον αγώνα με τους «οράνιε», θα αναμετρηθούν με την Εθνική Ελλάδας στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» την Κυριακή (4/10, 21:45). Ενόψει των αναμετρήσεων η Γερμανία έκανε γνωστή τη νέα της εμφάνιση.
Η φανέλα έχει μαύρο χρώμα και μεταξύ άλλων οι χρυσές και άσπρες λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά, τραβώντας τα βλέμματα των φίλων της ομάδας, αλλά και γενικότερα του φίλαθλου κοινού.
Τα «πάντσερ» μετά τον αγώνα με τους «οράνιε», θα αναμετρηθούν με την Εθνική Ελλάδας στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» την Κυριακή (4/10, 21:45). Ενόψει των αναμετρήσεων η Γερμανία έκανε γνωστή τη νέα της εμφάνιση.
Η φανέλα έχει μαύρο χρώμα και μεταξύ άλλων οι χρυσές και άσπρες λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά, τραβώντας τα βλέμματα των φίλων της ομάδας, αλλά και γενικότερα του φίλαθλου κοινού.
adidas release their final kit for Germany, marking the end of their 72-year partnership 🇩🇪 pic.twitter.com/AjAnEgKLnW— B/R Football (@brfootball) September 23, 2026
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