Εντυπωσιακή η νέα εμφάνιση της εθνικής Γερμανίας, δείτε φωτογραφία
SPORTS
Εθνική Γερμανίας Γιούργκεν Κλοπ εμφάνιση Φανέλα

Εντυπωσιακή η νέα εμφάνιση της εθνικής Γερμανίας, δείτε φωτογραφία

Η εθνική ομάδα της Γερμανίας παρουσίασε τη νέα της εμφάνιση, με το μαύρο χρώμα να κυριαρχεί

Εντυπωσιακή η νέα εμφάνιση της εθνικής Γερμανίας, δείτε φωτογραφία
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Σε μία νέα εποχή μπαίνει και επίσημα η εθνική Γερμανίας, καθώς θα πορευτεί με τον Γιούργκεν Κλοπ στην τεχνική ηγεσία. Ο έμπειρος προπονητής θα κάνει επίσημο ντεμπούτο το βράδυ της Πέμπτης (24/9, 21:45) κόντρα στην Ολλανδία για το UEFA Nations League.

Τα «πάντσερ» μετά τον αγώνα με τους «οράνιε», θα αναμετρηθούν με την Εθνική Ελλάδας στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» την Κυριακή (4/10, 21:45). Ενόψει των αναμετρήσεων η Γερμανία έκανε γνωστή τη νέα της εμφάνιση.

Η φανέλα έχει μαύρο χρώμα και μεταξύ άλλων οι χρυσές και άσπρες λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά, τραβώντας τα βλέμματα των φίλων της ομάδας, αλλά και γενικότερα του φίλαθλου κοινού.


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