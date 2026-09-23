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Ρόδρι: «Η Ρεάλ έκανε τα πάντα για να με αποκτήσει, αλλά επέλεξα τη Μπαρτσελόνα για τον τρόπο παιχνιδιού της»
Ρόδρι: «Η Ρεάλ έκανε τα πάντα για να με αποκτήσει, αλλά επέλεξα τη Μπαρτσελόνα για τον τρόπο παιχνιδιού της»
Ο Ισπανός MVP του Μουντιάλ μίλησε ενόψει των αγωνιστικών υποχρεώσεων της Εθνικής για την απόφασή του να μετακομίσει στην Μπαρτσελόνα
UPD:
Συνέντευξη στην εκπομπή El Partidazo» του Cope παραχώρησε ο Ρόδρι, μιλώντας για τις κρίσιμες εβδομάδες του καλοκαιριού, όταν η μετακίνησή του απ' τη Μάντσεστερ Σίτι, στη Ρεάλ Μαδρίτης έμοιαζε να βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της. Ο αρχηγός της εθνικής Ισπανίας έγινε εντέλει παίκτης της Μπαρτσελόνα, αλλά ξεκαθάρισε πως το γεγονός ότι δεν κατέληξε εντέλει στη «Βασίλισσα» δεν οφειλόταν σε έλλειψη ενδιαφέροντος από την πλευρά της Ρεάλ.
«Από τη θέση που βρίσκομαι, πρέπει να πω ότι η Ρεάλ έδειξε ενδιαφέρον από την πρώτη στιγμή, ότι η συμπεριφορά της ήταν υποδειγματική και ότι οι προτάσεις ήταν για να με αποκτήσουν. Θέλω να το ξεκαθαρίσω κι αυτό», δήλωσε ο Ρόδρι.
Όταν ρωτήθηκε αν η Ρεάλ έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της για να τον αποκτήσει, απάντησε: «Δεν ξέρω τι σημαίνει να δίνεις το 100%, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι υπήρχε ενδιαφέρον και έκαναν ό,τι μπορούσαν, δείχνοντας το ενδιαφέρον τους, κάτι που εκτιμώ, γιατί μίλησα με κάποιους από αυτούς και μέχρι εκεί».
Ο Ρόδρι δεν θέλησε να αποκαλύψει αν είχε επικοινωνία με τον Φλορεντίνο Πέρεθ εκείνες τις εβδομάδες: «Μίλησα με ανθρώπους από εκεί, οι οποίοι μου μετέφεραν τον ενθουσιασμό και την επιθυμία τους να πάω εκεί και αυτό έκανε επίσης την απόφασή μου πιο δύσκολη, είναι ξεκάθαρο».
Ο Ισπανός μέσος τοποθετήθηκε επίσης για τις επίμαχες φάσεις του τελευταίου ντέρμπι ανάμεσα στην Ατλέτικο Μαδρίτης και τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Μετροπολιτάνο», εκφράζοντας την αντίθεσή του στις επιθέσεις που δέχεται συνολικά το διαιτητικό σώμα.
«Σε ποδοσφαιρικό επίπεδο ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι. Η Ατλέτικο ήταν καλύτερη, είχε τον έλεγχο του αγώνα, πήρε καλύτερες αποφάσεις και πιστεύω ότι άξιζε δίκαια τη νίκη. Στη συνέχεια, υπάρχουν φάσεις που θα μπορούσαν να είχαν αντιμετωπιστεί διαφορετικά. Αυτό δεν το αρνούμαστε κανείς. Η φάση με τον Κούτι Ρομέρο είναι πιο δύσκολη, αλλά ίσως σε εκείνη με τον Κανγκ-Ιν, που πιστεύω ότι δεν το κάνει επίτηδες, θεωρώ ότι θα μπορούσε να δοθεί κόκκινη κάρτα».
Ο Ρόδρι, ωστόσο, θεωρεί ότι η κριτική δεν θα πρέπει να ξεπερνά το όριο ενός μεμονωμένου διαιτητικού λάθους και, σε κάθε περίπτωση, δεν συμμερίζεται «θεωρίες συνωμοσίας»: «Οι διαιτητές μερικές φορές μπορεί να κάνουν λάθη, αλλά δεν πιστεύω ότι αυτά επηρεάζουν μια λίγκα 38 αγωνιστικών σε αυτόν τον βαθμό. Κάνει κακό στο ποδόσφαιρο. Πρέπει να προσπαθήσουμε να αποφεύγουμε αυτού του είδους τις τοποθετήσεις. Είμαστε όλοι άνθρωποι και όλοι κάνουμε λάθη. Είναι σωστό να υπερασπίζεσαι τον σύλλογό σου και τη θέση σου, αλλά μέχρι ένα ορισμένο σημείο».
«Από τη θέση που βρίσκομαι, πρέπει να πω ότι η Ρεάλ έδειξε ενδιαφέρον από την πρώτη στιγμή, ότι η συμπεριφορά της ήταν υποδειγματική και ότι οι προτάσεις ήταν για να με αποκτήσουν. Θέλω να το ξεκαθαρίσω κι αυτό», δήλωσε ο Ρόδρι.
Όταν ρωτήθηκε αν η Ρεάλ έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της για να τον αποκτήσει, απάντησε: «Δεν ξέρω τι σημαίνει να δίνεις το 100%, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι υπήρχε ενδιαφέρον και έκαναν ό,τι μπορούσαν, δείχνοντας το ενδιαφέρον τους, κάτι που εκτιμώ, γιατί μίλησα με κάποιους από αυτούς και μέχρι εκεί».
Ο Ρόδρι δεν θέλησε να αποκαλύψει αν είχε επικοινωνία με τον Φλορεντίνο Πέρεθ εκείνες τις εβδομάδες: «Μίλησα με ανθρώπους από εκεί, οι οποίοι μου μετέφεραν τον ενθουσιασμό και την επιθυμία τους να πάω εκεί και αυτό έκανε επίσης την απόφασή μου πιο δύσκολη, είναι ξεκάθαρο».
Ο Ισπανός μέσος τοποθετήθηκε επίσης για τις επίμαχες φάσεις του τελευταίου ντέρμπι ανάμεσα στην Ατλέτικο Μαδρίτης και τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Μετροπολιτάνο», εκφράζοντας την αντίθεσή του στις επιθέσεις που δέχεται συνολικά το διαιτητικό σώμα.
«Σε ποδοσφαιρικό επίπεδο ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι. Η Ατλέτικο ήταν καλύτερη, είχε τον έλεγχο του αγώνα, πήρε καλύτερες αποφάσεις και πιστεύω ότι άξιζε δίκαια τη νίκη. Στη συνέχεια, υπάρχουν φάσεις που θα μπορούσαν να είχαν αντιμετωπιστεί διαφορετικά. Αυτό δεν το αρνούμαστε κανείς. Η φάση με τον Κούτι Ρομέρο είναι πιο δύσκολη, αλλά ίσως σε εκείνη με τον Κανγκ-Ιν, που πιστεύω ότι δεν το κάνει επίτηδες, θεωρώ ότι θα μπορούσε να δοθεί κόκκινη κάρτα».
Ο Ρόδρι, ωστόσο, θεωρεί ότι η κριτική δεν θα πρέπει να ξεπερνά το όριο ενός μεμονωμένου διαιτητικού λάθους και, σε κάθε περίπτωση, δεν συμμερίζεται «θεωρίες συνωμοσίας»: «Οι διαιτητές μερικές φορές μπορεί να κάνουν λάθη, αλλά δεν πιστεύω ότι αυτά επηρεάζουν μια λίγκα 38 αγωνιστικών σε αυτόν τον βαθμό. Κάνει κακό στο ποδόσφαιρο. Πρέπει να προσπαθήσουμε να αποφεύγουμε αυτού του είδους τις τοποθετήσεις. Είμαστε όλοι άνθρωποι και όλοι κάνουμε λάθη. Είναι σωστό να υπερασπίζεσαι τον σύλλογό σου και τη θέση σου, αλλά μέχρι ένα ορισμένο σημείο».
UPD:
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