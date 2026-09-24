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Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα το Σερβία-Ελλάδα και την πρεμιέρα Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στην Euroleague
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα το Σερβία-Ελλάδα και την πρεμιέρα Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στην Euroleague
Γεμάτο το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων με αγώνες εθνικών ομάδων, αλλά και αρκετό μπάσκετ
Πλούσιο είναι και σήμερα το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων με αρκετό ποδόσφαιρο, αλλά και μπάσκετ.
Η Εθνική Ελλάδος του Ιβάν Γιοβάνοβιτς κάνει σήμερα πρεμιέρα στην πρώτη κατηγορία του Nations League καθώς αντιμετωπίζει την Σερβία στο Μαρακανά του Βελιγραδίου για την πρώτη αγωνιστική.
Σήμερα επιστρέφει η δράση στην Euroleague με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Παρί, ενώ ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Μπασκόνια, με τους φίλους του μπάσκετ να έχουν στη διάθεσή τους ένα γεμάτο πρόγραμμα.
Από νωρίς το πρωί ξεκινούν οι μεταδόσεις με τένις από το Τσενγκντού, ενώ η Μαρία Σάκκαρη ρίχνεται στη μάχη του WTA 500.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της εναρκτήριας ημέρας της Euroleague:
08:00: Magenta Sport 6 | Τάλον Γκρίκσπουρ – Ντένις Σαποβάλοφ (Τσενγκντού – Κυρίως Ταμπλό)
10:00: Magenta Sport 6 | Σανγκ Τζούντσενγκ – Αντριάν Μαναρίνο (Τσενγκντού – Κυρίως Ταμπλό)
10:30: Magenta Sport 4 | Ρίτας Βίλνιους – Σανγκάη Σαρκς (FIBA Intercontinental Cup 2026)
12:00: Magenta Sport 6 | Αλεξάντερ Σεβτσένκο – Ουμπέρ Χούρκατς (Τσενγκντού – Κυρίως Ταμπλό)
14:30: Magenta Sport 4 | Μπόκα Τζούνιορς – G League Γιουνάιτεντ (FIBA Intercontinental Cup 2026)
15:30: Novasports Start | Μαρία Σάκκαρη – Νάο Χιμπίνο (WTA 500 2026)
19:00: Novasports 5HD | Ντουμπάι – Ρεάλ Μαδρίτης (EuroLeague)
Η Εθνική Ελλάδος του Ιβάν Γιοβάνοβιτς κάνει σήμερα πρεμιέρα στην πρώτη κατηγορία του Nations League καθώς αντιμετωπίζει την Σερβία στο Μαρακανά του Βελιγραδίου για την πρώτη αγωνιστική.
Σήμερα επιστρέφει η δράση στην Euroleague με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Παρί, ενώ ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Μπασκόνια, με τους φίλους του μπάσκετ να έχουν στη διάθεσή τους ένα γεμάτο πρόγραμμα.
Από νωρίς το πρωί ξεκινούν οι μεταδόσεις με τένις από το Τσενγκντού, ενώ η Μαρία Σάκκαρη ρίχνεται στη μάχη του WTA 500.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της εναρκτήριας ημέρας της Euroleague:
Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα
08:00: Magenta Sport 6 | Τάλον Γκρίκσπουρ – Ντένις Σαποβάλοφ (Τσενγκντού – Κυρίως Ταμπλό)
10:00: Magenta Sport 6 | Σανγκ Τζούντσενγκ – Αντριάν Μαναρίνο (Τσενγκντού – Κυρίως Ταμπλό)
10:30: Magenta Sport 4 | Ρίτας Βίλνιους – Σανγκάη Σαρκς (FIBA Intercontinental Cup 2026)
12:00: Magenta Sport 6 | Αλεξάντερ Σεβτσένκο – Ουμπέρ Χούρκατς (Τσενγκντού – Κυρίως Ταμπλό)
14:30: Magenta Sport 4 | Μπόκα Τζούνιορς – G League Γιουνάιτεντ (FIBA Intercontinental Cup 2026)
15:30: Novasports Start | Μαρία Σάκκαρη – Νάο Χιμπίνο (WTA 500 2026)
19:00: Novasports 5HD | Ντουμπάι – Ρεάλ Μαδρίτης (EuroLeague)
19:00: Novasports 3HD | Ανδόρα – Μάλτα (UEFA Nations League)
20:00: Novasports 2HD | Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου (EuroLeague)
21:00: Novasports 6HD | Ερυθρός Αστέρας – Ζαλγκίρις Κάουνας (EuroLeague)
21:15: Novasports 4HD | Παναθηναϊκός – Παρί (EuroLeague)
21:30: Novasports Prime | Μπασκόνια – Ολυμπιακός (EuroLeague)
21:30: Novasports 5HD | Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές (EuroLeague)
21:45: Novasports Premier League | Πορτογαλία – Ουαλία (UEFA Nations League)
21:45: Novasports Extra 3 | Βιλερμπάν – Μακάμπι Τελ Αβίβ (EuroLeague)
21:45: Novasports Extra 2 | Κόσοβο – Ιρλανδία (UEFA Nations League)
21:45: Novasports Extra 1 | Αυστρία – Ισραήλ (UEFA Nations League)
21:45: Novasports News | Λιχτενστάιν – Λιθουανία (UEFA Nations League)
21:45: Novasports 3HD | Ολλανδία – Γερμανία (UEFA Nations League)
21:45: Novasports 2HD | Νορβηγία – Δανία (UEFA Nations League)
21:45: ALPHA-Novasports Start | Σερβία – Ελλάδα (UEFA Nations League)
21:45: Novasports Extra 4 | Νορβηγία – Δανία (UEFA Nations League)
20:00: Novasports 2HD | Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου (EuroLeague)
21:00: Novasports 6HD | Ερυθρός Αστέρας – Ζαλγκίρις Κάουνας (EuroLeague)
21:15: Novasports 4HD | Παναθηναϊκός – Παρί (EuroLeague)
21:30: Novasports Prime | Μπασκόνια – Ολυμπιακός (EuroLeague)
21:30: Novasports 5HD | Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές (EuroLeague)
21:45: Novasports Premier League | Πορτογαλία – Ουαλία (UEFA Nations League)
21:45: Novasports Extra 3 | Βιλερμπάν – Μακάμπι Τελ Αβίβ (EuroLeague)
21:45: Novasports Extra 2 | Κόσοβο – Ιρλανδία (UEFA Nations League)
21:45: Novasports Extra 1 | Αυστρία – Ισραήλ (UEFA Nations League)
21:45: Novasports News | Λιχτενστάιν – Λιθουανία (UEFA Nations League)
21:45: Novasports 3HD | Ολλανδία – Γερμανία (UEFA Nations League)
21:45: Novasports 2HD | Νορβηγία – Δανία (UEFA Nations League)
21:45: ALPHA-Novasports Start | Σερβία – Ελλάδα (UEFA Nations League)
21:45: Novasports Extra 4 | Νορβηγία – Δανία (UEFA Nations League)
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