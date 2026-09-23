Απίθανο γκολ στην Ιταλία: Πέρασε τέσσερις αντιπάλους και «κρέμασε» από το κέντρο τον τερματοφύλακα, δείτε το γκολ
SPORTS
Σιμόνε Ντι Ντομενικαντόνιο Ρόμα Σίτι Λοντιτζιάνι Γκολ

Απίθανο γκολ στην Ιταλία: Πέρασε τέσσερις αντιπάλους και «κρέμασε» από το κέντρο τον τερματοφύλακα, δείτε το γκολ

Ο Σιμόνε Ντι Ντομενικαντόνιο πέτυχε ένα σπάνιας ομορφιάς γκολ στον αγώνα της Λοντιτζιάνι με αντίπαλο τη Ρόμα Σίτι

Απίθανο γκολ στην Ιταλία: Πέρασε τέσσερις αντιπάλους και «κρέμασε» από το κέντρο τον τερματοφύλακα, δείτε το γκολ
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα απίστευτο γκολ σημειώθηκε στον αγώνα ανάμεσα στη Ρόμα Σίτι και την Λοντιτζιάνι στο πλαίσιο του πρωταθλήματος της πέμπτης κατηγορίας στην Ιταλία. Ο Σιμόνε Ντι Ντομενικαντόνιο έγινε αποδέκτης της μπάλας πίσω από το κέντρο του γηπέδου και αφού προσπέρασε τέσσερις αντιπάλους, στη συνέχεια επιχείρησε το ψηλοκρεμαστό σουτ.

Ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων ήταν εκτός θέσης και έτσι είδε τη μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα της εστίας του, με τους θεατές να αποθεώνουν τον σκόρερ για την σπουδαία έμπνευσή του. Παρά το γκολ που σημείωσε ο Ντι Ντομενικαντόνιο, η Λοντιτζιάνι γνώρισε την ήττα με 2-1.

Δείτε το γκολ:

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