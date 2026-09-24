«Θα φύγω όταν νιώσω ότι δεν προσφέρω», είπε ο Ρονάλντο και συνεχίζει το κυνήγι των 1.000 τερμάτων

Ο Πορτογάλος σταρ μίλησε για το μέλλον του, την εθνική ομάδα και την επιθυμία του να συνεχίσει να γράφει ιστορία





Ο 41χρονος επιθετικός, μιλώντας την Τετάρτη (23/9) στην κεντρική σκηνή της διοργάνωσης, ενόψει της αναμέτρησης της Πέμπτης (24/9) με την Ουαλία για το UEFA Nations League, τόνισε ότι αισθάνεται ακόμη ικανός να προσφέρει στην εθνική ομάδα, η οποία μπαίνει σε νέα εποχή υπό τον Ζόρζε Ζεσούς.







Ο Ρονάλντο έχει φτάσει πλέον τα 979 γκολ στην καριέρα του, εκ των οποίων 833 σε συλλογικό επίπεδο και 146 με την εθνική Πορτογαλίας, και απέχει μόλις 21 τέρματα από το ιστορικό φράγμα των 1.000 γκολ, έναν στόχο που έχει δηλώσει δημόσια ότι θέλει να πετύχει.



Όταν ρωτήθηκε αν προτιμά την κατάκτηση του Nations League ή την επίτευξη των τεσσάρων ψηφίων στα γκολ, ο Πορτογάλος χαμογέλασε και απάντησε πως θέλει και τα δύο.











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«Το 1.000ό γκολ με την Πορτογαλία θα ήταν το κερασάκι στην τούρτα» Ο Ρονάλντο αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη σημασία που θα είχε η επίτευξη του 1.000ού γκολ με τη φανέλα της εθνικής ομάδας, χαρακτηρίζοντάς το ως την κορύφωση μιας σπουδαίας διαδρομής.



«Το να πετύχω το 1.000ό μου γκολ με την εθνική ομάδα θα ήταν το κερασάκι στην τούρτα, η κορύφωση μιας όμορφης ιστορίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει μετατρέψει τον συγκεκριμένο στόχο σε εμμονή.



Κριστιάνο Ρονάλντο εμφανίστηκε μπροστά σε μια κατάμεστη αίθουσα στο Portugal Football Summit, παραδέχθηκε ότι ένιωθε άγχος, αλλά για ακόμη μία φορά βρέθηκε στο επίκεντρο. Ο αρχηγός της Πορτογαλίας απάντησε στην κριτική που δέχεται, μίλησε για τον μεγάλο στόχο των 1.000 γκολ και ξεκαθάρισε ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμη πότε θα γράψει τον επίλογο της καριέρας του.Ο 41χρονος επιθετικός, μιλώντας την Τετάρτη (23/9) στην κεντρική σκηνή της διοργάνωσης, ενόψει της αναμέτρησης της Πέμπτης (24/9) με την Ουαλία για το UEFA Nations League, τόνισε ότι αισθάνεται ακόμη ικανός να προσφέρει στην εθνική ομάδα, η οποία μπαίνει σε νέα εποχή υπό τον Ζόρζε Ζεσούς.Ο Ζεσούς ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Πορτογαλίας μετά την αποχώρηση του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, ύστερα από την απογοητευτική πορεία της ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όπου αποκλείστηκε στη φάση των «16» από την Ισπανία, η οποία στη συνέχεια κατέκτησε το τρόπαιο.Ο Ρονάλντο έχει φτάσει πλέον τα 979 γκολ στην καριέρα του, εκ των οποίων 833 σε συλλογικό επίπεδο και 146 με την εθνική Πορτογαλίας, και απέχει μόλις 21 τέρματα από το ιστορικό φράγμα των 1.000 γκολ, έναν στόχο που έχει δηλώσει δημόσια ότι θέλει να πετύχει.Όταν ρωτήθηκε αν προτιμά την κατάκτηση του Nations League ή την επίτευξη των τεσσάρων ψηφίων στα γκολ, ο Πορτογάλος χαμογέλασε και απάντησε πως θέλει και τα δύο.«Ένας στόχος είναι να πετύχω τα 1.000 γκολ και η εθνική ομάδα να προσπαθήσει να κατακτήσει αυτό το Nations League», δήλωσε ο Ρονάλντο στο Portugal Football Summit, που πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της πορτογαλικής ομοσπονδίας, έξω από τη Λισαβόνα.«Είναι μια νέα εποχή με τον προπονητή Ζόρζε Ζεσούς, τον οποίο όλοι γνωρίζουμε καλά. Ελπίζω απλώς να πάνε όλα καλά γι' αυτόν», πρόσθεσε.Ο Ρονάλντο αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη σημασία που θα είχε η επίτευξη του 1.000ού γκολ με τη φανέλα της εθνικής ομάδας, χαρακτηρίζοντάς το ως την κορύφωση μιας σπουδαίας διαδρομής.«Το να πετύχω το 1.000ό μου γκολ με την εθνική ομάδα θα ήταν το κερασάκι στην τούρτα, η κορύφωση μιας όμορφης ιστορίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει μετατρέψει τον συγκεκριμένο στόχο σε εμμονή.

«Έχω ήδη παραδεχθεί ότι θέλω να φτάσω εκεί και θα φτάσω εκεί. Εμμονή; Όχι. Τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν με το να το απολαμβάνω, να απολαμβάνω κάθε μέρα», είπε.







Ο αρχηγός της Πορτογαλίας αποκάλυψε ότι μετά τον αποκλεισμό στο Παγκόσμιο Κύπελλο είχε σκεφτεί ακόμη και το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από την εθνική ομάδα.



Ωστόσο, οι συζητήσεις που είχε με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας και τον Ζόρζε Ζεσούς τον έπεισαν να συνεχίσει.



«Υπολογίζουν σε μένα. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι μπορώ να βοηθήσω την εθνική ομάδα», δήλωσε.



«Το σημαντικότερο είναι μέσα στο γήπεδο να σκοράρω και να βοηθάω την ομάδα να κερδίζει παιχνίδια. Αν ο προπονητής δεν υπολογίζει σε μένα, μπορώ να φύγω σήμερα, κανένα πρόβλημα».



Ο Ρονάλντο πρόσθεσε πως θα είναι ο πρώτος που θα αποχωρήσει όταν αισθανθεί ότι δεν μπορεί πλέον να προσφέρει.



«Όταν αισθανθώ ότι δεν κάνω τίποτα εδώ, ότι δεν προσφέρω μέσα στο γήπεδο, ότι δεν σκοράρω, ότι δημιουργώ κακό κλίμα ή ότι δεν με θέλουν εδώ, θα είμαι ο πρώτος που θα ετοιμάσει τις βαλίτσες του», τόνισε.



«Είναι πιθανό να αποσυρθώ, αλλά δεν ξέρω πότε» Αναφορικά με το τέλος της καριέρας του, ο Ρονάλντο απέφυγε να δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία και υπογράμμισε ότι πλέον ζει περισσότερο το παρόν.



«Έμαθα κάτι από τα τέλη των 30 μου και μετά, και αυτό είναι να ζω τη στιγμή, να μη σκέφτομαι το αύριο», ανέφερε.



«Είναι πιθανό; Ναι. Πολύ πιθανό; Ναι. Αλλά θα συμβεί; Όχι, δεν ξέρω».



Ο Ρονάλντο δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην κριτική που δέχεται διαχρονικά, υποστηρίζοντας ότι αρκετά Μέσα Ενημέρωσης προσπαθούν εδώ και χρόνια να αμφισβητήσουν την αξία του.



«Προσπαθούν εδώ και χρόνια να με "σκοτώσουν"», είπε χαρακτηριστικά.



«Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί σε καμία περίπτωση, ούτε καν με... κυνηγετικό όπλο. Και ακόμη κι έτσι, εξακολουθώ να καταφέρνω να αποφεύγω τη σφαίρα», πρόσθεσε με το χαρακτηριστικό του ύφος.