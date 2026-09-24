Ο υπουργός αθλητισμού της Σερβίας Ζόραν Γκάετς στο The Football Show: Τιμή για εμάς να έχει η Ελλάδα έναν Σέρβο προπονητή

Ο υπουργός Αθλητισμού της Σερβίας και πρώην προπονητής βόλεϊ στις κορυφαίες ελληνικές ομάδες μίλησε στο protothema.gr για το σημερινό παιχνίδι με την Ελλάδα για το Nations League και όχι μόνο