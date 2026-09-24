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Ο υπουργός αθλητισμού της Σερβίας Ζόραν Γκάετς στο The Football Show: Τιμή για εμάς να έχει η Ελλάδα έναν Σέρβο προπονητή
Ο υπουργός αθλητισμού της Σερβίας Ζόραν Γκάετς στο The Football Show: Τιμή για εμάς να έχει η Ελλάδα έναν Σέρβο προπονητή
Ο υπουργός Αθλητισμού της Σερβίας και πρώην προπονητής βόλεϊ στις κορυφαίες ελληνικές ομάδες μίλησε στο protothema.gr για το σημερινό παιχνίδι με την Ελλάδα για το Nations League και όχι μόνο
Ο υπουργός Αθλητισμού της Σερβίας, Ζόραν Γκάετς, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή του protothema.gr «The Football Show by Stoiximan» και μίλησε για τη μεγάλη αναμέτρηση Ελλάδας – Σερβίας, τη συνεργασία των δύο χωρών στον αθλητισμό, αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το σερβικό ποδόσφαιρο στην αξιοποίηση των ταλέντων του.
Ο Ζόραν Γκάετς, ο οποίος έχει εργαστεί για πολλά χρόνια ως προπονητής βόλεϊ στις κορυφαίες ελληνικές ομάδες, αναφέρθηκε αρχικά στη σημασία της αναμέτρησης, σημειώνοντας ότι τόσο η Ελλάδα όσο και η Σερβία περιμένουν να δουν ένα διαφορετικό πρόσωπο από τις εθνικές τους ομάδες.
«Είναι μια μεγάλη βραδιά και για την Ελλάδα και για τη Σερβία. Περιμένουμε να δούμε ένα νέο πρόσωπο από τη δική μας εθνική ομάδα. Έχουν επιστρέψει κάποιοι παίκτες και όλοι περιμένουμε κάτι καινούριο», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Για το γεγονός ότι η Εθνική Ελλάδας έχει πλέον Σέρβο προπονητή, ο Γκάετς τόνισε ότι αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τη χώρα του.
«Για εμάς είναι δόξα. Ξέρουμε ότι η Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες, στο ποδόσφαιρο, είναι πάνω από τη Σερβία βάσει των αποτελεσμάτων. Έχει κατακτήσει το Euro 2004 και πολλές ελληνικές ομάδες έχουν κάνει σπουδαίες πορείες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις», σημείωσε.
Όπως πρόσθεσε, η Σερβία τα τελευταία χρόνια έχει ως βασικό εκπρόσωπο στις μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις κυρίως τον Ερυθρό Αστέρα.
Αναφερόμενος στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το σερβικό ποδόσφαιρο ώστε να μετατρέψει το ταλέντο σε επιτυχίες στο υψηλότερο επίπεδο, ο Γκάετς υπογράμμισε ότι το πρόβλημα εντοπίζεται στη μετάβαση από τις μικρές ηλικίες στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο.
«Στις ακαδημίες και στις μικρές κατηγορίες έχουμε πολύ ταλέντο, αλλά όταν οι παίκτες ανεβαίνουν επίπεδο, με κάποιο τρόπο πολλοί χάνονται. Και οι σύλλογοι και η Ομοσπονδία αναζητούν λύσεις για το πώς θα γίνουμε καλύτεροι», ανέφερε.
«Έχουμε ταλέντα, αλλά όταν πρέπει να γίνουν επαγγελματίες δεν έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε», κατέληξε ο υπουργός Αθλητισμού της Σερβίας.
Ο Ζόραν Γκάετς, ο οποίος έχει εργαστεί για πολλά χρόνια ως προπονητής βόλεϊ στις κορυφαίες ελληνικές ομάδες, αναφέρθηκε αρχικά στη σημασία της αναμέτρησης, σημειώνοντας ότι τόσο η Ελλάδα όσο και η Σερβία περιμένουν να δουν ένα διαφορετικό πρόσωπο από τις εθνικές τους ομάδες.
«Είναι μια μεγάλη βραδιά και για την Ελλάδα και για τη Σερβία. Περιμένουμε να δούμε ένα νέο πρόσωπο από τη δική μας εθνική ομάδα. Έχουν επιστρέψει κάποιοι παίκτες και όλοι περιμένουμε κάτι καινούριο», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Για το γεγονός ότι η Εθνική Ελλάδας έχει πλέον Σέρβο προπονητή, ο Γκάετς τόνισε ότι αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τη χώρα του.
«Για εμάς είναι δόξα. Ξέρουμε ότι η Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες, στο ποδόσφαιρο, είναι πάνω από τη Σερβία βάσει των αποτελεσμάτων. Έχει κατακτήσει το Euro 2004 και πολλές ελληνικές ομάδες έχουν κάνει σπουδαίες πορείες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις», σημείωσε.
Όπως πρόσθεσε, η Σερβία τα τελευταία χρόνια έχει ως βασικό εκπρόσωπο στις μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις κυρίως τον Ερυθρό Αστέρα.
Αναφερόμενος στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το σερβικό ποδόσφαιρο ώστε να μετατρέψει το ταλέντο σε επιτυχίες στο υψηλότερο επίπεδο, ο Γκάετς υπογράμμισε ότι το πρόβλημα εντοπίζεται στη μετάβαση από τις μικρές ηλικίες στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο.
«Στις ακαδημίες και στις μικρές κατηγορίες έχουμε πολύ ταλέντο, αλλά όταν οι παίκτες ανεβαίνουν επίπεδο, με κάποιο τρόπο πολλοί χάνονται. Και οι σύλλογοι και η Ομοσπονδία αναζητούν λύσεις για το πώς θα γίνουμε καλύτεροι», ανέφερε.
«Έχουμε ταλέντα, αλλά όταν πρέπει να γίνουν επαγγελματίες δεν έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε», κατέληξε ο υπουργός Αθλητισμού της Σερβίας.
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