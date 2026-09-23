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Παναθηναϊκός: Επέστρεψε στην Αθήνα ο Κέντρικ Ναν
Παναθηναϊκός: Επέστρεψε στην Αθήνα ο Κέντρικ Ναν
Ο Αμερικανός σταρ των πρασίνων έφτασε το βράδυ της Τετάρτης στην Αθήνα για να συνεχίσει την αποθεραπεία του κοντά στην ομάδα
Στην Αθήνα προκειμένου να συνεχίσει την αποθεραπεία του βρίσκεται ο Κέντρικ Ναν.
Ο Αμερικανός γκαρντ βρίσκεται στην Αθήνα από την Τετάρτη (23/09) και θα δώσει το «παρών» στο «Telekom Center Athens» για την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στη Euroleague απέναντι στην Παρί (24/09).
Όχι φυσικά για να αγωνιστεί καθώς ακόμα δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού στο γόνατο (σ.σ. ρήξη έσω μηνίσκου) στις 19 Αυγούστου κατά τη διάρκεια των ατομικών του προπονήσεων.
Η επιστροφή του στις προπονήσεις έχει δρομολογηθεί τις επόμενες δύο εβδομάδες προκειμένου να τεθεί και εκείνος στην διάθεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τα παιχνίδια της ομάδας σε Euroleague και GBL.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ο Αμερικανός γκαρντ βρίσκεται στην Αθήνα από την Τετάρτη (23/09) και θα δώσει το «παρών» στο «Telekom Center Athens» για την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στη Euroleague απέναντι στην Παρί (24/09).
Όχι φυσικά για να αγωνιστεί καθώς ακόμα δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού στο γόνατο (σ.σ. ρήξη έσω μηνίσκου) στις 19 Αυγούστου κατά τη διάρκεια των ατομικών του προπονήσεων.
Η επιστροφή του στις προπονήσεις έχει δρομολογηθεί τις επόμενες δύο εβδομάδες προκειμένου να τεθεί και εκείνος στην διάθεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τα παιχνίδια της ομάδας σε Euroleague και GBL.
Πηγή:www.gazzetta.gr
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