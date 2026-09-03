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Μάικ Μπατίστ στο The Football Show: Στόχος μας είναι η κορυφή της Ευρώπης, δεν θα πιέσουμε Ναν και Ντέιβις να επιστρέψουν
Μάικ Μπατίστ στο The Football Show: Στόχος μας είναι η κορυφή της Ευρώπης, δεν θα πιέσουμε Ναν και Ντέιβις να επιστρέψουν
O βοηθός του Ζέλικο Ομπράντοβιτς πλέον στον Παναθηναϊκό μίλησε στο protothema.gr για τον «Επτάστερο», αλλά και για τον ανταγωνισμό με τον Ολυμπιακό
Ο βοηθός προπονητή του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, Μάικ Μπατίστ, μίλησε στην εκπομπή The Football Show by Stoiximan του protothema.gr για την πορεία της προετοιμασίας των «πράσινων», τους τραυματισμούς των Κέντρικ Ναν και Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις, τον ανταγωνισμό με τον Ολυμπιακό, αλλά και τη συνεργασία του με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τον Δημήτρη Διαμαντίδη.
Ο άλλοτε εμβληματικός παίκτης του Παναθηναϊκού και πλέον μέλος του τεχνικού επιτελείου της ομάδας υπογράμμισε ότι η προετοιμασία εξελίσσεται με θετικό τρόπο, ωστόσο υπάρχουν ακόμη πολλά πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν.
«Η προετοιμασία πηγαίνει πολύ καλά μέχρι στιγμής. Οι παίκτες μπαίνουν όλο και περισσότερο σε ρυθμό. Προσπαθούμε να τους κάνουμε να αντιληφθούν τις λεπτομέρειες, το σωστό spacing, το γιατί ζητάμε κάποια πράγματα», ανέφερε. Ο Μπατίστ τόνισε πως οι απαιτήσεις είναι υψηλές και οι προκλήσεις πολλές, καθώς ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του μια απαιτητική σεζόν.
«Υπάρχουν πολλά να κάνουμε ακόμα, είναι υψηλές οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Από πλευράς προσδοκιών υπάρχει πάντα έντονη πίεση στις πλάτες μας. Ελπίζουμε ότι στο τέλος της σεζόν το αποτέλεσμα θα είναι η κορυφή της Ευρώπης», σημείωσε.
Αναφερόμενος στους τραυματισμούς των Κέντρικ Ναν και Χέιζ-Ντέιβις, ο Μάικ Μπατίστ ξεκαθάρισε πως η επιστροφή τους θα γίνει όταν είναι απόλυτα έτοιμοι. «Ξέρουμε πολύ καλά πόσα μπορούν να προσφέρουν. Είναι δύο από τους αστέρες της ομάδας. Δεν θα τους πιέσουμε να επιστρέψουν», είπε.
Παράλληλα, στάθηκε στο βάθος του ρόστερ του Παναθηναϊκού, το οποίο όπως τόνισε θα αξιοποιηθεί μέχρι οι δύο παίκτες να επιστρέψουν στη δράση. «Έχουμε ένα βαθύ ρόστερ, θα το αξιοποιήσουμε και όταν είναι έτοιμοι θα μπουν ξανά στην ομάδα για να μας βοηθήσουν όσο μπορούν», ανέφερε.
Για τη μεγάλη αντιπαλότητα με τον Ολυμπιακό, ο Μάικ Μπατίστ αναγνώρισε την ποιότητα των «ερυθρόλευκων», σημειώνοντας πως πρόκειται για την ομάδα που θα υπερασπιστεί τον τίτλο της. «Πράγματι είναι οι πρωταθλητές που θα υπερασπιστούν το στέμμα τους. Είναι μια εξαιρετική ομάδα», ανέφερε. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι όλοι στον Παναθηναϊκό περιμένουν με ανυπομονησία τα μεγάλα ντέρμπι, ώστε και οι νεότεροι παίκτες να ζήσουν την ένταση αυτών των αναμετρήσεων.
«Όλοι μας, προπονητές και παίκτες, ανυπομονούμε για τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, να μάθουν αυτόν τον ανταγωνισμό και οι νεότεροι παίκτες που δεν έχουν τόση εμπειρία από τέτοια ματς», είπε.
Ο Μάικ Μπατίστ αναφέρθηκε και στην ιδιαίτερη συνύπαρξή του ξανά στον Παναθηναϊκό με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τον Δημήτρη Διαμαντίδη. «Είναι πολύ ωραίο να συζητάμε όλοι μαζί για το πώς πρέπει να παίξουμε, τι πρέπει να προσέχουμε, για πολλά θέματα, ακόμα και για τη ζωή», δήλωσε. Όπως σημείωσε, υπάρχει εξαιρετική χημεία με τους νέους παίκτες που εντάχθηκαν στην ομάδα και εξέφρασε την αισιοδοξία του για τη συνέχεια. «Υπάρχει μια πολύ καλή χημεία με τους νέους παίκτες που ήρθαν τώρα. Όλα θα πάνε μια χαρά», ανέφερε.
Κλείνοντας, ο Μπατίστ υπογράμμισε ότι η επιτυχία θα έρθει μέσα από τη σκληρή δουλειά και τη σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στην ομάδα και τον κόσμο. «Θα γίνει σκληρή δουλειά. Θα υπάρξουν καλές και κακές στιγμές, αλλά υπάρχει μια ειλικρίνεια μεταξύ της ομάδας και του κόσμου που θα κρατήσει την ομάδα μέχρι το τέλος», κατέληξε.
Ο άλλοτε εμβληματικός παίκτης του Παναθηναϊκού και πλέον μέλος του τεχνικού επιτελείου της ομάδας υπογράμμισε ότι η προετοιμασία εξελίσσεται με θετικό τρόπο, ωστόσο υπάρχουν ακόμη πολλά πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν.
«Η προετοιμασία πηγαίνει πολύ καλά μέχρι στιγμής. Οι παίκτες μπαίνουν όλο και περισσότερο σε ρυθμό. Προσπαθούμε να τους κάνουμε να αντιληφθούν τις λεπτομέρειες, το σωστό spacing, το γιατί ζητάμε κάποια πράγματα», ανέφερε. Ο Μπατίστ τόνισε πως οι απαιτήσεις είναι υψηλές και οι προκλήσεις πολλές, καθώς ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του μια απαιτητική σεζόν.
«Υπάρχουν πολλά να κάνουμε ακόμα, είναι υψηλές οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Από πλευράς προσδοκιών υπάρχει πάντα έντονη πίεση στις πλάτες μας. Ελπίζουμε ότι στο τέλος της σεζόν το αποτέλεσμα θα είναι η κορυφή της Ευρώπης», σημείωσε.
Αναφερόμενος στους τραυματισμούς των Κέντρικ Ναν και Χέιζ-Ντέιβις, ο Μάικ Μπατίστ ξεκαθάρισε πως η επιστροφή τους θα γίνει όταν είναι απόλυτα έτοιμοι. «Ξέρουμε πολύ καλά πόσα μπορούν να προσφέρουν. Είναι δύο από τους αστέρες της ομάδας. Δεν θα τους πιέσουμε να επιστρέψουν», είπε.
«Δεν θα πιέσουμε Ναν και Ντέιβις»
Παράλληλα, στάθηκε στο βάθος του ρόστερ του Παναθηναϊκού, το οποίο όπως τόνισε θα αξιοποιηθεί μέχρι οι δύο παίκτες να επιστρέψουν στη δράση. «Έχουμε ένα βαθύ ρόστερ, θα το αξιοποιήσουμε και όταν είναι έτοιμοι θα μπουν ξανά στην ομάδα για να μας βοηθήσουν όσο μπορούν», ανέφερε.
Για τη μεγάλη αντιπαλότητα με τον Ολυμπιακό, ο Μάικ Μπατίστ αναγνώρισε την ποιότητα των «ερυθρόλευκων», σημειώνοντας πως πρόκειται για την ομάδα που θα υπερασπιστεί τον τίτλο της. «Πράγματι είναι οι πρωταθλητές που θα υπερασπιστούν το στέμμα τους. Είναι μια εξαιρετική ομάδα», ανέφερε. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι όλοι στον Παναθηναϊκό περιμένουν με ανυπομονησία τα μεγάλα ντέρμπι, ώστε και οι νεότεροι παίκτες να ζήσουν την ένταση αυτών των αναμετρήσεων.
«Όλοι μας, προπονητές και παίκτες, ανυπομονούμε για τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, να μάθουν αυτόν τον ανταγωνισμό και οι νεότεροι παίκτες που δεν έχουν τόση εμπειρία από τέτοια ματς», είπε.
Ο Μάικ Μπατίστ αναφέρθηκε και στην ιδιαίτερη συνύπαρξή του ξανά στον Παναθηναϊκό με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τον Δημήτρη Διαμαντίδη. «Είναι πολύ ωραίο να συζητάμε όλοι μαζί για το πώς πρέπει να παίξουμε, τι πρέπει να προσέχουμε, για πολλά θέματα, ακόμα και για τη ζωή», δήλωσε. Όπως σημείωσε, υπάρχει εξαιρετική χημεία με τους νέους παίκτες που εντάχθηκαν στην ομάδα και εξέφρασε την αισιοδοξία του για τη συνέχεια. «Υπάρχει μια πολύ καλή χημεία με τους νέους παίκτες που ήρθαν τώρα. Όλα θα πάνε μια χαρά», ανέφερε.
Κλείνοντας, ο Μπατίστ υπογράμμισε ότι η επιτυχία θα έρθει μέσα από τη σκληρή δουλειά και τη σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στην ομάδα και τον κόσμο. «Θα γίνει σκληρή δουλειά. Θα υπάρξουν καλές και κακές στιγμές, αλλά υπάρχει μια ειλικρίνεια μεταξύ της ομάδας και του κόσμου που θα κρατήσει την ομάδα μέχρι το τέλος», κατέληξε.
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