Προχωρούν οι επαφές του Ολυμπιακού για τον Λέον Μπέιλι, ανοιχτό αν θα αποκτηθεί με μεταγραφή ή δανεισμό
SPORTS
Ολυμπιακός Άστον Βίλα

Προχωρούν οι επαφές του Ολυμπιακού για τον Λέον Μπέιλι, ανοιχτό αν θα αποκτηθεί με μεταγραφή ή δανεισμό

Οι Πειραιώτες συζητούν τόσο με την Άστον Βίλα όσο και με την πλευρά του 29χρονου

Προχωρούν οι επαφές του Ολυμπιακού για τον Λέον Μπέιλι, ανοιχτό αν θα αποκτηθεί με μεταγραφή ή δανεισμό
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι επαφές του Ολυμπιακού για τον Λέον Μπέιλι, με τους Πειραιώτες να συζητούν τόσο με την Άστον Βίλα όσο και με την πλευρά του 29χρονου Τζαμαϊκανού εξτρέμ.

Δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί εάν οι συζητήσεις με την αγγλική ομάδα αφορούν μεταγραφή ή δανεισμό του ποδοσφαιριστή.

Οι «ερυθρόλευκοι» δουλεύουν την περίπτωση του Μπέιλι με στόχο να πραγματοποιήσουν μία σημαντική προσθήκη στα άκρα της επίθεσής τους.

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