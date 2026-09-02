Από τα κυβόσπιτα και τα μουσεία μέχρι το ιστορικό Delfshaven και το λιμάνι, δέκα εμπειρίες σε ένα από τα πιο συναρπαστικά αστικά τοπία της Ευρώπης.
Προχωρούν οι επαφές του Ολυμπιακού για τον Λέον Μπέιλι, ανοιχτό αν θα αποκτηθεί με μεταγραφή ή δανεισμό
Προχωρούν οι επαφές του Ολυμπιακού για τον Λέον Μπέιλι, ανοιχτό αν θα αποκτηθεί με μεταγραφή ή δανεισμό
Οι Πειραιώτες συζητούν τόσο με την Άστον Βίλα όσο και με την πλευρά του 29χρονου
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι επαφές του Ολυμπιακού για τον Λέον Μπέιλι, με τους Πειραιώτες να συζητούν τόσο με την Άστον Βίλα όσο και με την πλευρά του 29χρονου Τζαμαϊκανού εξτρέμ.
Δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί εάν οι συζητήσεις με την αγγλική ομάδα αφορούν μεταγραφή ή δανεισμό του ποδοσφαιριστή.
Οι «ερυθρόλευκοι» δουλεύουν την περίπτωση του Μπέιλι με στόχο να πραγματοποιήσουν μία σημαντική προσθήκη στα άκρα της επίθεσής τους.
Δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί εάν οι συζητήσεις με την αγγλική ομάδα αφορούν μεταγραφή ή δανεισμό του ποδοσφαιριστή.
Οι «ερυθρόλευκοι» δουλεύουν την περίπτωση του Μπέιλι με στόχο να πραγματοποιήσουν μία σημαντική προσθήκη στα άκρα της επίθεσής τους.
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