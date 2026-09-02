Νέα πρόταση της Κρασνοντάρ για τον Ζέλσον Μαρτίνς, δίνει 6 εκατ. ευρώ στον Ολυμπιακό
SPORTS
Ολυμπιακός Κράσνονταρ Ζέλσον Μαρτίνς

Νέα πρόταση της Κρασνοντάρ για τον Ζέλσον Μαρτίνς, δίνει 6 εκατ. ευρώ στον Ολυμπιακό

Η απόφαση περνά στην πλευρά του Ολυμπιακού

Νέα πρόταση της Κρασνοντάρ για τον Ζέλσον Μαρτίνς, δίνει 6 εκατ. ευρώ στον Ολυμπιακό
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Νέα βελτιωμένη πρόταση για τον Ζέλσον Μαρτίνς φέρεται να έχει καταθέσει η Κρασνοντάρ στον Ολυμπιακό.

Οι Ρώσοι ανέβασαν την προσφορά τους στα 6 εκατ. ευρώ, έχοντας προηγουμένως προσφέρει 5 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του Πορτογάλου εξτρέμ.

Πλέον, η απόφαση περνά στην πλευρά του Ολυμπιακού, χωρίς να έχει γίνει ακόμη γνωστό εάν οι Πειραιώτες προτίθενται να αποδεχθούν τη νέα πρόταση της Κρασνοντάρ.
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