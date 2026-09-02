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Νέα πρόταση της Κρασνοντάρ για τον Ζέλσον Μαρτίνς, δίνει 6 εκατ. ευρώ στον Ολυμπιακό
Νέα πρόταση της Κρασνοντάρ για τον Ζέλσον Μαρτίνς, δίνει 6 εκατ. ευρώ στον Ολυμπιακό
Η απόφαση περνά στην πλευρά του Ολυμπιακού
Νέα βελτιωμένη πρόταση για τον Ζέλσον Μαρτίνς φέρεται να έχει καταθέσει η Κρασνοντάρ στον Ολυμπιακό.
Οι Ρώσοι ανέβασαν την προσφορά τους στα 6 εκατ. ευρώ, έχοντας προηγουμένως προσφέρει 5 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του Πορτογάλου εξτρέμ.
Πλέον, η απόφαση περνά στην πλευρά του Ολυμπιακού, χωρίς να έχει γίνει ακόμη γνωστό εάν οι Πειραιώτες προτίθενται να αποδεχθούν τη νέα πρόταση της Κρασνοντάρ.
Οι Ρώσοι ανέβασαν την προσφορά τους στα 6 εκατ. ευρώ, έχοντας προηγουμένως προσφέρει 5 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του Πορτογάλου εξτρέμ.
Πλέον, η απόφαση περνά στην πλευρά του Ολυμπιακού, χωρίς να έχει γίνει ακόμη γνωστό εάν οι Πειραιώτες προτίθενται να αποδεχθούν τη νέα πρόταση της Κρασνοντάρ.
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