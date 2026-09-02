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Επίσημα στη Χαλ ο Μουζακίτης, ξανά συμπαίκτης με τον Τζολάκη
Επίσημα στη Χαλ ο Μουζακίτης, ξανά συμπαίκτης με τον Τζολάκη
Ο διεθνής χαφ υπέγραψε έως το 2031 και έγινε ακόμη ένα παιδί της Ακαδημίας του Ολυμπιακού που μετακομίζει στην Premier League
Επίσημη μορφή πήρε η μεταγραφή του Χρήστου Μουζακίτη από τον Ολυμπιακό στη Χαλ, με τον διεθνή χαφ να υπογράφει συμβόλαιο έως το 2031 και να γίνεται ξανά συμπαίκτης με τον Κωνσταντή Τζολάκη, με τον οποίο είχε συνυπάρξει στους «ερυθρόλευκους».
Η Χαλ ανακοίνωσε τον Μουζακίτη ως το 18ο και τελευταίο χρονικά απόκτημά της. Ο διεθνής χαφ και πρώην πλέον παίκτης του Ολυμπιακού υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2031 και στην σχετική ανακοίνωση δεν αναφέρεται συγκεκριμένο ποσό. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται εκ νέου συμπαίκτης με τον Τζολάκη (όπως ήταν και στον Ολυμπιακό δηλαδή).
Ο πρώην μέσος του Ολυμπιακού συστήθηκε στους οπαδούς της Χαλ και τους έστειλε το μήνυμά του.
Έτσι ένας ακόμα ποδοσφαιριστής από τη σπουδαία Ακαδημία του Ολυμπιακού παίρνει μεταγραφή στην Premier League. Οπως συνέβη με τον Κώστα Τσιμίκα, τον Μπάμπη Κωστούλα και φυσικά τον Κωνσταντή Τζολάκη.
Ο Ολυμπιακός έχει κάνει αρκετές πωλήσεις στην Premier στο παρελθόν. Όπως τον Κώστα Μήτρογλου, αλλά και σρκετούς ξένους ποδοσφαιριστές όπως πχ τους Μιραλάς, Μιλιβόγιεβιτς, Ποντένσε και Σα.
Έχει ωστόσο την αξία και τη σημασία της ότι παιδιά από την Ακαδημία του Ολυμπιακού κατάφεραν να πάρουν μεταγραφή στην Premier League προβάλλοντας έτσι εξαιρετικά την δουλειά στις ερυθρόλευκες υποδομές αλλά και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Άλλωστε είναι το - κατά γενική ομολογία - καλύτερο Πρωτάθλημα αυτό της Premier League.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Η Χαλ ανακοίνωσε τον Μουζακίτη ως το 18ο και τελευταίο χρονικά απόκτημά της. Ο διεθνής χαφ και πρώην πλέον παίκτης του Ολυμπιακού υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2031 και στην σχετική ανακοίνωση δεν αναφέρεται συγκεκριμένο ποσό. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται εκ νέου συμπαίκτης με τον Τζολάκη (όπως ήταν και στον Ολυμπιακό δηλαδή).
Mouzakitis is a Tiger. 🇬🇷⚡— Hull City (@HullCity) September 1, 2026
🔗 https://t.co/JvLkWIuRHG pic.twitter.com/hYJqza1qOB
Ο πρώην μέσος του Ολυμπιακού συστήθηκε στους οπαδούς της Χαλ και τους έστειλε το μήνυμά του.
Can't wait to see you soon, Christos 🙌 pic.twitter.com/MzGIIi8DEJ— Hull City (@HullCity) September 1, 2026
Έτσι ένας ακόμα ποδοσφαιριστής από τη σπουδαία Ακαδημία του Ολυμπιακού παίρνει μεταγραφή στην Premier League. Οπως συνέβη με τον Κώστα Τσιμίκα, τον Μπάμπη Κωστούλα και φυσικά τον Κωνσταντή Τζολάκη.
Ο Ολυμπιακός έχει κάνει αρκετές πωλήσεις στην Premier στο παρελθόν. Όπως τον Κώστα Μήτρογλου, αλλά και σρκετούς ξένους ποδοσφαιριστές όπως πχ τους Μιραλάς, Μιλιβόγιεβιτς, Ποντένσε και Σα.
Έχει ωστόσο την αξία και τη σημασία της ότι παιδιά από την Ακαδημία του Ολυμπιακού κατάφεραν να πάρουν μεταγραφή στην Premier League προβάλλοντας έτσι εξαιρετικά την δουλειά στις ερυθρόλευκες υποδομές αλλά και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Άλλωστε είναι το - κατά γενική ομολογία - καλύτερο Πρωτάθλημα αυτό της Premier League.
Πηγή:www.gazzetta.gr
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