Με μεγάλη ανατροπή στον δεύτερο γύρο του US Open η Σάκκαρη, 2-1 τη Μοντγκόμερι
SPORTS
US OPEN Μαρία Σάκκαρη

Με μεγάλη ανατροπή στον δεύτερο γύρο του US Open η Σάκκαρη, 2-1 τη Μοντγκόμερι

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια βρέθηκε να χάνει 6-2, 4-0 από την Αμερικανή, αλλά γύρισε το ματς και νίκησε - Επόμενη αντίπαλος η Ουκρανή Γιούλια Σταροντούμπσεβα

Με μεγάλη ανατροπή στον δεύτερο γύρο του US Open η Σάκκαρη, 2-1 τη Μοντγκόμερι
10 ΣΧΟΛΙΑ
Προ ενός εντελώς απρόσμενου αποκλεισμού βρέθηκε η Μαρία Σάκκαρη (Νο33) αλλά μόλις βρήκε τα «πατήματά» της, έκανε την ανατροπή και πέρασε στον δεύτερο γύρο του US Open νικώντας 2-1 σετ την Αμερικανή Ρόμπιν Μοντγκόμερι (Νο187 στον κόσμο) στη Νέα Υόρκη.



Η νεαρή (22 ετών) πήρε το πρώτο σετ 6-2 και προηγήθηκε στο δεύτερο με 4-0 φέρνοντας την Ελληνίδα πρωταθλήτρια με την πλάτη στον τοίχο. όμως στο σημείο εκείνο η Σάκκαρη αντεπιτέθηκε, πήρε πέντε συνεχόμενα games, ισοφάρισε με 7-5 και πλέον όλα έγιναν πιο εύκολα.

Στο τρίτο σετ η ψυχολογία είχε αλλάξει πλέον στρατόπεδο και η Ελληνίδα επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά της επικράτησε εύκολα 6-2. Αύριο στον Β΄ γύρο θα αντιμετωπίσει την Ουκρανή Γιούλια Σταροντούμπσεβα (Νο58).
10 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης