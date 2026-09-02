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Με μεγάλη ανατροπή στον δεύτερο γύρο του US Open η Σάκκαρη, 2-1 τη Μοντγκόμερι
Με μεγάλη ανατροπή στον δεύτερο γύρο του US Open η Σάκκαρη, 2-1 τη Μοντγκόμερι
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια βρέθηκε να χάνει 6-2, 4-0 από την Αμερικανή, αλλά γύρισε το ματς και νίκησε - Επόμενη αντίπαλος η Ουκρανή Γιούλια Σταροντούμπσεβα
Προ ενός εντελώς απρόσμενου αποκλεισμού βρέθηκε η Μαρία Σάκκαρη (Νο33) αλλά μόλις βρήκε τα «πατήματά» της, έκανε την ανατροπή και πέρασε στον δεύτερο γύρο του US Open νικώντας 2-1 σετ την Αμερικανή Ρόμπιν Μοντγκόμερι (Νο187 στον κόσμο) στη Νέα Υόρκη.
Η νεαρή (22 ετών) πήρε το πρώτο σετ 6-2 και προηγήθηκε στο δεύτερο με 4-0 φέρνοντας την Ελληνίδα πρωταθλήτρια με την πλάτη στον τοίχο. όμως στο σημείο εκείνο η Σάκκαρη αντεπιτέθηκε, πήρε πέντε συνεχόμενα games, ισοφάρισε με 7-5 και πλέον όλα έγιναν πιο εύκολα.
Στο τρίτο σετ η ψυχολογία είχε αλλάξει πλέον στρατόπεδο και η Ελληνίδα επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά της επικράτησε εύκολα 6-2. Αύριο στον Β΄ γύρο θα αντιμετωπίσει την Ουκρανή Γιούλια Σταροντούμπσεβα (Νο58).
SAKKATTACK 🇬🇷— US Open Tennis (@usopen) September 1, 2026
Maria Sakkari completes a monumental comeback against Montgomery after being down 6-2, 4-0! pic.twitter.com/KJEGAaxiKs
Η νεαρή (22 ετών) πήρε το πρώτο σετ 6-2 και προηγήθηκε στο δεύτερο με 4-0 φέρνοντας την Ελληνίδα πρωταθλήτρια με την πλάτη στον τοίχο. όμως στο σημείο εκείνο η Σάκκαρη αντεπιτέθηκε, πήρε πέντε συνεχόμενα games, ισοφάρισε με 7-5 και πλέον όλα έγιναν πιο εύκολα.
Στο τρίτο σετ η ψυχολογία είχε αλλάξει πλέον στρατόπεδο και η Ελληνίδα επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά της επικράτησε εύκολα 6-2. Αύριο στον Β΄ γύρο θα αντιμετωπίσει την Ουκρανή Γιούλια Σταροντούμπσεβα (Νο58).
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