Μια πόλη όπου η ιστορία, η φύση, η γαστρονομία και η κυπριακή φιλοξενία συνθέτουν έναν προορισμό που αξίζει να ανακαλύψεις κάθε εποχή του χρόνου.
Ολυμπιακός: Πρώτη επιλογή για τα εξτρέμ ο Γιασίν της Στρασμπούργκ
Ολυμπιακός: Πρώτη επιλογή για τα εξτρέμ ο Γιασίν της Στρασμπούργκ
Ο διεθνής Μαρονικός αγωνίστηκε με την εθνική του στο Μουντιάλ και μάλιστα σκόραρε κόντρα στην Αϊτή στη φάση των ομίλων
Ο Ολυμπιακός συνεχίζει δυναμικά το μεταγραφικό του ντεμαράζ μέχρι και τη λήξη του παραθύρου και ο πρώτος στόχος του για τη θέση του δεξιού εξτρέμ είναι ο νεαρός Γκεσίμ Γιασίν.
Στα 20 του χρόνια ο Γκεσίμ Μπεν Γιουσέφ Μουσταφά ή απλώς Γκεσίμ Γιασίν είναι αριστεροπόδαρος εξτρέμ που παίζει και στις 2 πλευρές.
Ο Γαλλομαροκινός και διεθνής με το Μαρόκο βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες στο προσκήνιο του Ολυμπιακού για την θέση του εξτρέμ. Φέτος με την φανέλα της Στρασμπούρ έχει 2 γκολ σε 2 ματς. Την περασμένη σεζόν είχε 3 γκολ και 10 ασίστ σε 34 αγώνες.
Ως γνωστόν ο Ολυμπιακός κινείται για τουλάχιστον έναν εξτρέμ εδώ και αρκετές ημέρες. Εάν βέβαια προκύψει πώληση του Ζέλσον θα χρειαστεί και έξτρα προσθήκη ακραίου κυνηγού.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Στα 20 του χρόνια ο Γκεσίμ Μπεν Γιουσέφ Μουσταφά ή απλώς Γκεσίμ Γιασίν είναι αριστεροπόδαρος εξτρέμ που παίζει και στις 2 πλευρές.
Ο Γαλλομαροκινός και διεθνής με το Μαρόκο βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες στο προσκήνιο του Ολυμπιακού για την θέση του εξτρέμ. Φέτος με την φανέλα της Στρασμπούρ έχει 2 γκολ σε 2 ματς. Την περασμένη σεζόν είχε 3 γκολ και 10 ασίστ σε 34 αγώνες.
Ως γνωστόν ο Ολυμπιακός κινείται για τουλάχιστον έναν εξτρέμ εδώ και αρκετές ημέρες. Εάν βέβαια προκύψει πώληση του Ζέλσον θα χρειαστεί και έξτρα προσθήκη ακραίου κυνηγού.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα