Στη Μάντσεστερ Σίτι ο Έντσο Φερνάντες με 145 εκατ. ευρώ, η ακριβότερη μεταγραφή του καλοκαιριού

Ο Αργεντινός μέσος υπέγραψε έως το 2031, με το deal να ισοφαρίζει το ρεκόρ του Αλεξάντερ Ίσακ στη Λίβερπουλ









Ο Αργεντινός μέσος είχε αποχαιρετήσει νωρίτερα τους Μπλε μέσω social media μετά από 3,5 χρόνια στο Στάμφορντ Μπριτζ, με τη μεταγραφή του στη Σίτι να ανακοινώνεται λίγο αργότερα.



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«Κάθε παίκτης θέλει να αποτελεί μέρος ενός συλλόγου όπως η Σίτι, γιατί όλοι γνωρίζουν πόσο καλά οργανωμένη είναι. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και είμαι έτοιμος για την πρόκληση να βοηθήσω τη Σίτι να συνεχίσει να κατακτά τρόπαια. Αυτός είναι ένας σύλλογος φτιαγμένος για επιτυχίες.



Η ακριβότερη μεταγραφή του καλοκαιριού είναι γεγονός! Η Μάντσεστερ Σίτι ολοκλήρωσε την απόκτηση του Έντσο Φερνάντες από την Τσέλσι, με το deal να κλείνει στα 145 εκατομμύρια ευρώ, ισοφαρίζοντας εκείνη του Αλεξάντερ Ίσακ στη Λίβερπουλ ως η πιο δαπανηρή στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.Ο Αργεντινός μέσος είχε αποχαιρετήσει νωρίτερα τους Μπλε μέσω social media μετά από 3,5 χρόνια στο Στάμφορντ Μπριτζ, με τη μεταγραφή του στη Σίτι να ανακοινώνεται λίγο αργότερα.Ο 25χρονος χαφ υπέγραψε συμβόλαιο που θα τον κρατήσει μέχρι το 2031 στην ομάδα του Ένζο Μαρέσκα, η οποία δαπάνησε πάνω από μισό δισεκατομμύριο ευρώ σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο και έσπασε κάθε ρεκόρ!«Κάθε παίκτης θέλει να αποτελεί μέρος ενός συλλόγου όπως η Σίτι, γιατί όλοι γνωρίζουν πόσο καλά οργανωμένη είναι. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και είμαι έτοιμος για την πρόκληση να βοηθήσω τη Σίτι να συνεχίσει να κατακτά τρόπαια. Αυτός είναι ένας σύλλογος φτιαγμένος για επιτυχίες.

Αν κοιτάξεις το ρόστερ, η Σίτι έχει ποιότητα σε κάθε θέση. Θέλω να μάθω από τους νέους μου συμπαίκτες και να γίνω καλύτερος ποδοσφαιριστής. Είμαι περήφανος για το γεγονός ότι βελτιώνω συνεχώς το παιχνίδι μου. Όποιος έχει δουλέψει μαζί μου γνωρίζει πόσο σκληρά προπονούμαι κάθε μέρα και πόσα δίνω στους αγώνες. Δίνω απολύτως τα πάντα και μπορώ να υποσχεθώ στη Μάντσεστερ Σίτι ότι αυτό θα συνεχιστεί και τώρα που βρίσκομαι εδώ», ανέφερε ο νέος σταρ της Σίτι.





Πηγή:www.gazzetta.gr