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Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα ΠΑΟΚ-ΟΦΗ, ΑΕΛ-Ολυμπιακός και Νέστος Χρυσούπολης-ΑΕΚ για το Superbet Κύπελλο Ελλάδος
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα ΠΑΟΚ-ΟΦΗ, ΑΕΛ-Ολυμπιακός και Νέστος Χρυσούπολης-ΑΕΚ για το Superbet Κύπελλο Ελλάδος
Από νωρίς το απόγευμα ως αργά το βράδυ υπάρχει δράση με ενδιαφέρον - Μεγάλο ματς σήμερα και για την Εθνική βόλεϊ γυναικών κόντρα στη Σερβία στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού
Τετάρτη σήμερα και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι γεμάτο δράση, τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στα υπόλοιπα αθλήματα.
Η δράση ξεκινάει στις 17:00 (ΣΚΑΙ) με τον Νέστο Χρυσόυπολης να υποδέχεται στην Καβάλα την ΑΕΚ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Αργότερα στις 20:00 (ΣΚΑΙ) ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί εκτός έδρα με την ΑΕΛ Novibet και στις 22:15 ο ΠΑΟΚ με τον ΟΦΗ.
Ακόμη στις 19:00 (Nova Sports Start) η Ουντινέζε θα φιλοξενήσει τη Βενέτσια για το Κύπελλο Ιταλίας και στις 21:45 (ΕΡΤ2 Σπορ) η Οσνάμπρικ την Μπάγερν Μονάχου για το Κύπελλο Γερμανίας.
Τέλος στο βόλεϊ, η Ελλάδα θα διασταυρώσει τα ξίφη της με τη Σερβία στο πλαίσιο των προημιτελικών του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Γυναικών.
Δείτε τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας:
17:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ελλάδα – Σερβία (Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα βόλεϊ Γυναικών)
17:00: ΣΚΑΪ | Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ (Superbet Κύπελλο Ελλάδας)
17:30: ΣΚΑΪ Hybrid | Μαρκό – Κηφισιά (Superbet Κύπελλο Ελλάδας)
18:00: COSMOTE SPORT 1 HD | Ελλάδα – Συρία (Socca World Cup Essen)
19:00: Novasports Start | Ουντινέζε – Βενέτσια (Κύπελλο Ιταλίας)
20:00: ΣΚΑΪ | ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός (Superbet Κύπελλο Ελλάδας)
20:00: ΣΚΑΪ Hybrid | Πανσερραϊκός – Ατρόμητος (Superbet Κύπελλο Ελλάδας)
Η δράση ξεκινάει στις 17:00 (ΣΚΑΙ) με τον Νέστο Χρυσόυπολης να υποδέχεται στην Καβάλα την ΑΕΚ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Αργότερα στις 20:00 (ΣΚΑΙ) ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί εκτός έδρα με την ΑΕΛ Novibet και στις 22:15 ο ΠΑΟΚ με τον ΟΦΗ.
Ακόμη στις 19:00 (Nova Sports Start) η Ουντινέζε θα φιλοξενήσει τη Βενέτσια για το Κύπελλο Ιταλίας και στις 21:45 (ΕΡΤ2 Σπορ) η Οσνάμπρικ την Μπάγερν Μονάχου για το Κύπελλο Γερμανίας.
Τέλος στο βόλεϊ, η Ελλάδα θα διασταυρώσει τα ξίφη της με τη Σερβία στο πλαίσιο των προημιτελικών του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Γυναικών.
Δείτε τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας:
Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα
17:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ελλάδα – Σερβία (Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα βόλεϊ Γυναικών)
17:00: ΣΚΑΪ | Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ (Superbet Κύπελλο Ελλάδας)
17:30: ΣΚΑΪ Hybrid | Μαρκό – Κηφισιά (Superbet Κύπελλο Ελλάδας)
18:00: COSMOTE SPORT 1 HD | Ελλάδα – Συρία (Socca World Cup Essen)
19:00: Novasports Start | Ουντινέζε – Βενέτσια (Κύπελλο Ιταλίας)
20:00: ΣΚΑΪ | ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός (Superbet Κύπελλο Ελλάδας)
20:00: ΣΚΑΪ Hybrid | Πανσερραϊκός – Ατρόμητος (Superbet Κύπελλο Ελλάδας)
21:45: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Όσναμπρικ – Μπάγερν Μονάχου (Κύπελλο Γερμανίας)
22:00: COSMOTE SPORT 3 HD | Μπέρνλι – Μίντλεσμπρο (Sky Bet EFL Championship)
22:00: COSMOTE SPORT 1 HD | Φόλκερκ – Ρέιντζερς (Scottish Premiership)
22:15: ΣΚΑΪ | ΠΑΟΚ – ΟΦΗ (Superbet Κύπελλο Ελλάδας)
22:00: COSMOTE SPORT 3 HD | Μπέρνλι – Μίντλεσμπρο (Sky Bet EFL Championship)
22:00: COSMOTE SPORT 1 HD | Φόλκερκ – Ρέιντζερς (Scottish Premiership)
22:15: ΣΚΑΪ | ΠΑΟΚ – ΟΦΗ (Superbet Κύπελλο Ελλάδας)
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