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Σουντουλίδης στο The Football Show: «Απέρριψε προτάσεις για Μύθου, Χατσίδη, Σορετίρε και Τέιλορ ο ΠΑΟΚ»
Σουντουλίδης στο The Football Show: «Απέρριψε προτάσεις για Μύθου, Χατσίδη, Σορετίρε και Τέιλορ ο ΠΑΟΚ»
Ο Σταύρος Σουντουλίδης μετέφερε στο The Football Show by Stoiximan τα τελευταία δεδομένα για τις προτάσεις που δέχθηκε ο ΠΑΟΚ για παίκτες του, αλλά και την προσπάθεια για τον Κρίστιαν Γιάκιτς της Αούγκσμπουργκ
Στις μεταγραφικές εξελίξεις γύρω από τον ΠΑΟΚ αναφέρθηκε ο Σταύρος Σουντουλίδης, μεταφέροντας το ρεπορτάζ του Δικεφάλου του Βορρά στην εκπομπή The Football Show by Stoiximan στο protothema.gr.
Όπως ανέφερε, υπήρξαν προσεγγίσεις για τους Μύο, Χατσίδη και Σόλα Σορετίρε, με την περίπτωση του τελευταίου να ξεχωρίζει.
Για τον Σορετίρε κατατέθηκε πρόταση ύψους 2 εκατ. ευρώ από την Μπόλτον, με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή να πιέζει προκειμένου να προχωρήσει η μεταγραφή. Ωστόσο, στον ΠΑΟΚ πήραν την απόφαση να ποντάρουν πάνω στον νεαρό παίκτη και απέρριψαν την πρόταση της αγγλικής ομάδας.
Ανάλογη στάση κράτησε ο Δικέφαλος και στην περίπτωση του Γκρεγκ Τέιλορ, για τον οποίο επανήλθε η Σέλτικ με ενδιαφέρον για την απόκτησή του. Ο ΠΑΟΚ, πάντως, δεν έδειξε διάθεση να τον παραχωρήσει.
Την ίδια ώρα, οι Θεσσαλονικείς συνεχίζουν την προσπάθεια ενίσχυσης της μεσαίας γραμμής και έχουν καταθέσει πρόταση δανεισμού για τον Κροάτη χαφ Κρίστιαν Γιάκιτς της Αούγκσμπουργκ.
Η γερμανική ομάδα, ωστόσο, δεν συζητά αυτή τη στιγμή το ενδεχόμενο παραχώρησης του παίκτη με τη μορφή δανεισμού, κάτι που δυσκολεύει την υπόθεση για τον ΠΑΟΚ.
Όπως ανέφερε, υπήρξαν προσεγγίσεις για τους Μύο, Χατσίδη και Σόλα Σορετίρε, με την περίπτωση του τελευταίου να ξεχωρίζει.
Για τον Σορετίρε κατατέθηκε πρόταση ύψους 2 εκατ. ευρώ από την Μπόλτον, με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή να πιέζει προκειμένου να προχωρήσει η μεταγραφή. Ωστόσο, στον ΠΑΟΚ πήραν την απόφαση να ποντάρουν πάνω στον νεαρό παίκτη και απέρριψαν την πρόταση της αγγλικής ομάδας.
Ανάλογη στάση κράτησε ο Δικέφαλος και στην περίπτωση του Γκρεγκ Τέιλορ, για τον οποίο επανήλθε η Σέλτικ με ενδιαφέρον για την απόκτησή του. Ο ΠΑΟΚ, πάντως, δεν έδειξε διάθεση να τον παραχωρήσει.
Την ίδια ώρα, οι Θεσσαλονικείς συνεχίζουν την προσπάθεια ενίσχυσης της μεσαίας γραμμής και έχουν καταθέσει πρόταση δανεισμού για τον Κροάτη χαφ Κρίστιαν Γιάκιτς της Αούγκσμπουργκ.
Η γερμανική ομάδα, ωστόσο, δεν συζητά αυτή τη στιγμή το ενδεχόμενο παραχώρησης του παίκτη με τη μορφή δανεισμού, κάτι που δυσκολεύει την υπόθεση για τον ΠΑΟΚ.
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