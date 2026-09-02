Σουντουλίδης στο The Football Show: «Απέρριψε προτάσεις για Μύθου, Χατσίδη, Σορετίρε και Τέιλορ ο ΠΑΟΚ»

Ο Σταύρος Σουντουλίδης μετέφερε στο The Football Show by Stoiximan τα τελευταία δεδομένα για τις προτάσεις που δέχθηκε ο ΠΑΟΚ για παίκτες του, αλλά και την προσπάθεια για τον Κρίστιαν Γιάκιτς της Αούγκσμπουργκ