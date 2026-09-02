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Κετσετζόγλου στο The Football Show: Η επιστροφή του Ζοάο Μάριο, η πώληση του Κουτέσα και τα δεδομένα για την ευρωπαϊκή λίστα
Κετσετζόγλου στο The Football Show: Η επιστροφή του Ζοάο Μάριο, η πώληση του Κουτέσα και τα δεδομένα για την ευρωπαϊκή λίστα
Ο Κώστας Κετσετζόγλου μετέφερε στο The Football Show by Stoiximan τα τελευταία δεδομένα για την επιστροφή του Πορτογάλου και τις εκπλήξεις που αναμένονται στην ευρωπαϊκή λίστα
Στην επιστροφή του Ζοάο Μάριο στην ΑΕΚ, αλλά και στις αλλαγές που αναμένονται στην ευρωπαϊκή λίστα της Ένωσης, αναφέρθηκε ο Κώστας Κετσετζόγλου, μεταφέροντας το ρεπορτάζ των «κιτρινόμαυρων» στην εκπομπή The Football Show by Stoiximan στο protothema.gr.
Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη προσθήκη φαίνεται πως είχε ουσιαστικά συμφωνηθεί μετά το τέλος του περσινού πρωταθλήματος, με τον παίκτη να αναζητεί όλο αυτό το διάστημα τον καλύτερο τρόπο για να αποχωρήσει από την Μπεσίκτας. Μάλιστα, ο ίδιος ο Ζοάο είχε ενεργό ρόλο στην υπόθεση και πίεσε ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την επιστροφή του στην ΑΕΚ.
Ο Κώστας Κετσετζόγλου εκτίμησε ότι είναι πολύ πιθανό ο Πορτογάλος να βρίσκεται και στη νέα ευρωπαϊκή λίστα της Ένωσης, σε αντίθεση με την περσινή σεζόν, όταν δεν είχε δηλωθεί στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στη λίστα αναμένεται να μπουν τόσο ο Μίλαν Βιτάλις όσο και ο Ζοάο, ενώ δεδομένη θεωρείται η έξοδος του Ντέρεκ Κουτέσα. Από εκεί και πέρα, δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο ποιος άλλος θα μείνει εκτός. Ο Γκεοργκίεφ δύσκολα μπορεί να αφαιρεθεί, καθώς καλύπτει δύο θέσεις, ενώ και ο Γκατσίνοβιτς προσφέρει λύσεις σε περισσότερους από έναν ρόλους.
Παράλληλα, ο Μπάμπης Λυκογιάννης αναμένεται να πάρει τη θέση του Δημήτρη Καλοσκάμη στην ευρωπαϊκή λίστα, χωρίς να αποκλείεται να υπάρξει τελικά και κάποια έκπληξη στις τελικές επιλογές.
Σε ό,τι αφορά τον Κουτέσα, υπήρχε έντονο ενδιαφέρον τόσο από τη Σερβέτ όσο και από άλλες ομάδες. Η ΑΕΚ αρχικά είχε υψηλές οικονομικές απαιτήσεις, ωστόσο τις τελευταίες ημέρες εμφανίστηκε πιο συγκαταβατική στις διαπραγματεύσεις. Πλέον έχει βρεθεί το πλαίσιο της συμφωνίας και όλα δείχνουν ότι ο Ελβετός εξτρέμ μπορεί μέχρι το βράδυ να έχει υπογράψει στη Σερβέτ, χωρίς πάντως η μεταγραφή να έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.
Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη προσθήκη φαίνεται πως είχε ουσιαστικά συμφωνηθεί μετά το τέλος του περσινού πρωταθλήματος, με τον παίκτη να αναζητεί όλο αυτό το διάστημα τον καλύτερο τρόπο για να αποχωρήσει από την Μπεσίκτας. Μάλιστα, ο ίδιος ο Ζοάο είχε ενεργό ρόλο στην υπόθεση και πίεσε ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την επιστροφή του στην ΑΕΚ.
Ο Κώστας Κετσετζόγλου εκτίμησε ότι είναι πολύ πιθανό ο Πορτογάλος να βρίσκεται και στη νέα ευρωπαϊκή λίστα της Ένωσης, σε αντίθεση με την περσινή σεζόν, όταν δεν είχε δηλωθεί στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στη λίστα αναμένεται να μπουν τόσο ο Μίλαν Βιτάλις όσο και ο Ζοάο, ενώ δεδομένη θεωρείται η έξοδος του Ντέρεκ Κουτέσα. Από εκεί και πέρα, δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο ποιος άλλος θα μείνει εκτός. Ο Γκεοργκίεφ δύσκολα μπορεί να αφαιρεθεί, καθώς καλύπτει δύο θέσεις, ενώ και ο Γκατσίνοβιτς προσφέρει λύσεις σε περισσότερους από έναν ρόλους.
Παράλληλα, ο Μπάμπης Λυκογιάννης αναμένεται να πάρει τη θέση του Δημήτρη Καλοσκάμη στην ευρωπαϊκή λίστα, χωρίς να αποκλείεται να υπάρξει τελικά και κάποια έκπληξη στις τελικές επιλογές.
Σε ό,τι αφορά τον Κουτέσα, υπήρχε έντονο ενδιαφέρον τόσο από τη Σερβέτ όσο και από άλλες ομάδες. Η ΑΕΚ αρχικά είχε υψηλές οικονομικές απαιτήσεις, ωστόσο τις τελευταίες ημέρες εμφανίστηκε πιο συγκαταβατική στις διαπραγματεύσεις. Πλέον έχει βρεθεί το πλαίσιο της συμφωνίας και όλα δείχνουν ότι ο Ελβετός εξτρέμ μπορεί μέχρι το βράδυ να έχει υπογράψει στη Σερβέτ, χωρίς πάντως η μεταγραφή να έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.
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