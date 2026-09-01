Η Ρασίνγκ ανακοίνωσε την πώληση του Πουέρτα στον Ολυμπιακό
Η Ρασίνγκ ανακοίνωσε την πώληση του Πουέρτα στον Ολυμπιακό
Η Ρασίνγκ ενημέρωσε επίσημα ότι ο Ολυμπιακός πλήρωσε τη ρήτρα
Η Ρασίνγκ Σανταντέρ ανακοίνωσε επίσημα την πώληση του Γκουστάβο Πουέρτα στον Ολυμπιακό.
Η ομάδα της Ισπανίας ενημέρωσε με ανακοίνωσή της ότι ο Ολυμπιακός πλήρωσε την ρήτρα (16 εκατ. ευρώ) και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του.
Πλέον απομένει η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός την Τετάρτη. Η μεταγραφή αναμένεται να φτάσει τα 20 εκατ. ευρώ και θα είναι η πιο ακριβή στην ιστορία ελληνικής ομάδας.
Ο 23χρονος Κολομβιανός χαφ θα υπογράψει 4ετες συμβόλαιο.
Η ανακοίνωση της Ρασίνγκ
«Σήμερα, η Racing μεταβίβασε τα αθλητικά δικαιώματα του Γκουστάβο Πουέρτα στον Ολυμπιακό Πειραιώς, αφού η ελληνική ομάδα κατέβαλε το πλήρες ποσό της ρήτρας λύσης του συμβολαίου που συνέδεε τον παίκτη με τον σύλλογο.
Η Racing Santander εύχεται στον Γκουστάβο Πουέρτα καλή τύχη. Σε ευχαριστούμε Gustavo».
Η ομάδα της Ισπανίας ενημέρωσε με ανακοίνωσή της ότι ο Ολυμπιακός πλήρωσε την ρήτρα (16 εκατ. ευρώ) και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του.
Πλέον απομένει η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός την Τετάρτη. Η μεταγραφή αναμένεται να φτάσει τα 20 εκατ. ευρώ και θα είναι η πιο ακριβή στην ιστορία ελληνικής ομάδας.
Ο 23χρονος Κολομβιανός χαφ θα υπογράψει 4ετες συμβόλαιο.
Η ανακοίνωση της Ρασίνγκ
«Σήμερα, η Racing μεταβίβασε τα αθλητικά δικαιώματα του Γκουστάβο Πουέρτα στον Ολυμπιακό Πειραιώς, αφού η ελληνική ομάδα κατέβαλε το πλήρες ποσό της ρήτρας λύσης του συμβολαίου που συνέδεε τον παίκτη με τον σύλλογο.
Η Racing Santander εύχεται στον Γκουστάβο Πουέρτα καλή τύχη. Σε ευχαριστούμε Gustavo».
ℹ️ Gustavo Puerta abandona la disciplina del Real Racing Club— Real Racing Club (@realracingclub) September 1, 2026
✅ El Olympiakos ha abonado el importe íntegro de la cláusula de rescisión del jugador colombianohttps://t.co/qjdhu9EPEA pic.twitter.com/GEwwDe9j4n
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα