Η Ρασίνγκ ανακοίνωσε την πώληση του Πουέρτα στον Ολυμπιακό
SPORTS
Ρασίνγκ Σανταντέρ Γκουστάβο Πουέρτα Ολυμπιακός

Η Ρασίνγκ ανακοίνωσε την πώληση του Πουέρτα στον Ολυμπιακό

Η Ρασίνγκ ενημέρωσε επίσημα ότι ο Ολυμπιακός πλήρωσε τη ρήτρα

Η Ρασίνγκ ανακοίνωσε την πώληση του Πουέρτα στον Ολυμπιακό
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Η Ρασίνγκ Σανταντέρ ανακοίνωσε επίσημα την πώληση του Γκουστάβο Πουέρτα στον Ολυμπιακό.

Η ομάδα της Ισπανίας ενημέρωσε με ανακοίνωσή της ότι ο Ολυμπιακός πλήρωσε την ρήτρα (16 εκατ. ευρώ) και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του. 

Πλέον απομένει η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός την Τετάρτη. Η μεταγραφή αναμένεται να φτάσει τα 20 εκατ. ευρώ και θα είναι η πιο ακριβή στην ιστορία ελληνικής ομάδας. 

Ο 23χρονος Κολομβιανός χαφ θα υπογράψει 4ετες συμβόλαιο. 


Η ανακοίνωση της Ρασίνγκ 

«Σήμερα, η Racing μεταβίβασε τα αθλητικά δικαιώματα του Γκουστάβο Πουέρτα στον Ολυμπιακό Πειραιώς, αφού η ελληνική ομάδα κατέβαλε το πλήρες ποσό της ρήτρας λύσης του συμβολαίου που συνέδεε τον παίκτη με τον  σύλλογο.

Η Racing Santander εύχεται στον Γκουστάβο Πουέρτα καλή τύχη. Σε ευχαριστούμε Gustavo».

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