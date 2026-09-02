«Πόλεμος» Αργεντινής – FIFA για τον Μέσι: Η φανέλα που… διχάζει

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Στη «χώρα του τανγκό» πληθαίνουν οι φωνές που ζητούν να αποσυρθεί οριστικά ο αριθμός που ταυτίστηκε με τον Μέσι, όπως είχε επιχειρηθεί στο παρελθόν και προς τιμήν του Ντιέγκο Μαραντόνα.Η αντικατάσταση του Μέσι μοιάζει ούτως ή άλλως σχεδόν αδύνατη για την «αλμπισελέστε». Και μαζί με το αγωνιστικό κενό προκύπτει ένα ακόμη ερώτημα: ποιος θα μπορούσε να σηκώσει το βάρος της ιστορικής φανέλας με το νο10;Ποδοσφαιριστές όπως οι Νίκο Παζ, Αλέξις Μακ Άλιστερ, Ένσο Φερνάντες και Τιάγκο Αλμάδα θα μπορούσαν να αποτελέσουν υποψήφιους «διαδόχους». Για πολλούς στην Αργεντινή, ωστόσο, κανένας δεν αποτελεί την αυτονόητη επιλογή για να παραλάβει τη φανέλα του Μέσι.Η επιθυμία της Αργεντινής και το εμπόδιο της FIFAΟ πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Αργεντινής (AFA), Κλαούντιο Τάπια, είχε εκφράσει ήδη από το 2024 ξεκάθαρα την πρόθεσή του.«Το Νο10 της εθνικής ομάδας θα αποσυρθεί όταν ο Λέο ολοκληρώσει τη διεθνή καριέρα του», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.Το σχέδιο, όμως, προσκρούει στους κανονισμούς της FIFA.Η παγκόσμια ομοσπονδία δεν επιτρέπει τη μόνιμη απόσυρση ενός αριθμού φανέλας στις διοργανώσεις της.Στο Μουντιάλ, για παράδειγμα, οι αριθμοί πρέπει να κατανέμονται διαδοχικά στους ποδοσφαιριστές. Σε αποστολή 26 παικτών χρησιμοποιούνται οι αριθμοί από το 1 μέχρι και το 26, χωρίς να μπορεί να παραλειφθεί κάποιος.Το ίδιο είχε συμβεί με τον ΜαραντόναΔεν είναι η πρώτη φορά που η Αργεντινή επιχειρεί να αποσύρει το μυθικό Νο10.Το 2001 η AFA είχε αποφασίσει ομόφωνα να αποσύρει τη συγκεκριμένη φανέλα προς τιμήν του Ντιέγκο Μαραντόνα, με στόχο να μην εμφανιστεί ξανά από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2002 και μετά.