Ο Αντόνιο Ρούντιγκερ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Εθνική Γερμανίας

Ο σέντερ μπακ της Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσισε να αφοσιωθεί αποκλειστικά στην ομάδα του, λόγω και του φρέσκου project που θέλει να παρουσιάσει ο Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος τον διαβεβαίωσε ότι θα είναι βασικός