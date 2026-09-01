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Ο Αντόνιο Ρούντιγκερ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Εθνική Γερμανίας
Ο Αντόνιο Ρούντιγκερ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Εθνική Γερμανίας
Ο σέντερ μπακ της Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσισε να αφοσιωθεί αποκλειστικά στην ομάδα του, λόγω και του φρέσκου project που θέλει να παρουσιάσει ο Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος τον διαβεβαίωσε ότι θα είναι βασικός
Ο Αντόνιο Ρούντιγκερ αποφάσισε να αποσυρθεί από την Εθνική Γερμανίας.
Σύμφωνα με τη «Marca», ο 33χρονος θεωρεί πως έφτασε η στιγμή να κλείσει τον κύκλο του με τη «μάνσαφτ», έπειτα από περισσότερα από δέκα χρόνια παρουσίας στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.
Αναλυτικά τα όσα έγραψε ο Ρούντιγκερ στη δημοσίευση του:
«Έπειτα από αρκετό χρόνο σκέψης, έφτασε η στιγμή να ολοκληρώσω την καριέρα μου στην εθνική ομάδα και να ανοίξω τον δρόμο στη νέα γενιά.
Όταν φόρεσα για πρώτη φορά τη φανέλα της Γερμανίας το 2014, δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα έφτανα τελικά τις 86 συμμετοχές με το εθνόσημο.
Παρότι ο μεγάλος τίτλος μας ξέφυγε στις τελευταίες διοργανώσεις και γνωρίσαμε ορισμένες ήττες, αυτή η περίοδος αποτέλεσε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο της ζωής μου, που θα με σημαδεύει για πάντα.
Ένα τεράστιο ευχαριστώ στους συμπαίκτες μου για κάθε κοινή μάχη, τη συντροφικότητα στα αποδυτήρια και στο ξενοδοχείο, αλλά κυρίως για τις φιλίες που θα μείνουν ζωντανές πολύ πέρα από το ποδόσφαιρο.
Ευχαριστώ επίσης όλο το προπονητικό και υποστηρικτικό επιτελείο για την εμπιστοσύνη και τη δουλειά όλα αυτά τα χρόνια.
Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στους Γιόαχιμ Λεβ, Χάνσι Φλικ και Γιούλιαν Νάγκελσμαν, που με συνόδευσαν και με διαμόρφωσαν στην πορεία μου με τη Γερμανία, αλλά και στον μέντορά μου στις μικρές εθνικές ομάδες, Χορστ Χρούμπες.
Και φυσικά, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς, τους φιλάθλους, για τη στήριξή σας και ιδιαίτερα για την αξέχαστη ατμόσφαιρα στο EURO 2024 που φιλοξενήσαμε στη Γερμανία.
Για μένα, τώρα ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο, στο οποίο θα αφοσιωθώ πλήρως στον σύλλογό μου. Σας ευχαριστώ για όλη αυτή την κοινή διαδρομή. Ο δικός σας, Τόνι»
Σύμφωνα με τη «Marca», ο 33χρονος θεωρεί πως έφτασε η στιγμή να κλείσει τον κύκλο του με τη «μάνσαφτ», έπειτα από περισσότερα από δέκα χρόνια παρουσίας στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.
Αναλυτικά τα όσα έγραψε ο Ρούντιγκερ στη δημοσίευση του:
«Έπειτα από αρκετό χρόνο σκέψης, έφτασε η στιγμή να ολοκληρώσω την καριέρα μου στην εθνική ομάδα και να ανοίξω τον δρόμο στη νέα γενιά.
Όταν φόρεσα για πρώτη φορά τη φανέλα της Γερμανίας το 2014, δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα έφτανα τελικά τις 86 συμμετοχές με το εθνόσημο.
Παρότι ο μεγάλος τίτλος μας ξέφυγε στις τελευταίες διοργανώσεις και γνωρίσαμε ορισμένες ήττες, αυτή η περίοδος αποτέλεσε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο της ζωής μου, που θα με σημαδεύει για πάντα.
Ένα τεράστιο ευχαριστώ στους συμπαίκτες μου για κάθε κοινή μάχη, τη συντροφικότητα στα αποδυτήρια και στο ξενοδοχείο, αλλά κυρίως για τις φιλίες που θα μείνουν ζωντανές πολύ πέρα από το ποδόσφαιρο.
Ευχαριστώ επίσης όλο το προπονητικό και υποστηρικτικό επιτελείο για την εμπιστοσύνη και τη δουλειά όλα αυτά τα χρόνια.
Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στους Γιόαχιμ Λεβ, Χάνσι Φλικ και Γιούλιαν Νάγκελσμαν, που με συνόδευσαν και με διαμόρφωσαν στην πορεία μου με τη Γερμανία, αλλά και στον μέντορά μου στις μικρές εθνικές ομάδες, Χορστ Χρούμπες.
Και φυσικά, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς, τους φιλάθλους, για τη στήριξή σας και ιδιαίτερα για την αξέχαστη ατμόσφαιρα στο EURO 2024 που φιλοξενήσαμε στη Γερμανία.
Για μένα, τώρα ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο, στο οποίο θα αφοσιωθώ πλήρως στον σύλλογό μου. Σας ευχαριστώ για όλη αυτή την κοινή διαδρομή. Ο δικός σας, Τόνι»
Nach einiger Zeit des Nachdenkens ist für mich der Zeitpunkt gekommen, meine Karriere in der Nationalmannschaft zu beenden und den Weg für die junge Generation frei zu machen. 🇩🇪— Antonio Rüdiger (@ToniRuediger) September 1, 2026
Als ich 2014 das erste Mal das DFB-Trikot getragen habe, hätte ich es mir in meinen Träumen nicht… pic.twitter.com/MniXUgxswy
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