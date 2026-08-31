Ο Μέσι ανακοίνωσε πως αποχωρεί από την εθνική Αργεντινής: «Είναι μια απόφαση που με πόνεσε», βίντεο
Ο Μέσι ανακοίνωσε πως αποχωρεί από την εθνική Αργεντινής: «Είναι μια απόφαση που με πόνεσε», βίντεο
Στα 39 του χρόνια έκανε γνωστό πως δε θα φορέσει ξανά τη φανέλα της «αλμπισελέστε»
Τέλος εποχής για την εθνική Αργεντινής αλλά και για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, ο Λιονέλ Μέσι ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.
Μετά από την κατάκτηση του Μουντιάλ το 2022, τον τελικό φέτος, την κατάκτηση των Κόπα Αμέρικα του 2021 και του 2024 αλλά και το Finalissima το 2022, δε θα φορέσει ξανά τη φανέλα της «αλμπισελέστε».
Ο Λιονέλ Μέσι το ανακοίνωσε μέσω των social media με ένα συγκινητικό μήνυμα αλλά και ένα βίντεο με όλη του τη διαδρομή.
Αποχωρεί μετά από 207 συμμετοχές και 125 γκολ με την εθνική Αργεντινής.
Αναλυτικά, η ανακοίνωσή του Λιονέλ Μέσι
«Μετά από όλο αυτό το διάστημα που πέρασε από τον τελικό, και μετά από πολλή σκέψη, θέλω να ανακοινώσω σε όλους ότι αποσύρομαι από την εθνική ομάδα...
Ήταν μια απόφαση που με πόνεσε, και εξακολουθεί να πονάει, μέχρι τα βάθη της καρδιάς μου, αλλά καταλαβαίνω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή. Ορκίζομαι ότι πάντα έδινα τον καλύτερό μου εαυτό, όχι μόνο τα τελευταία χρόνια που κερδίσαμε τα πάντα, αλλά και πριν από αυτό. Πάντα πάλευα και έδινα τα πάντα για αυτή τη φανέλα, για να σας φέρω χαρά και να σας κάνω περήφανους που είστε Αργεντίνοι μέσω του ποδοσφαίρου.
Δεν απομένει πολύς χρόνος, και τα κεφάλαια κλείνουν, και αυτό είναι που με πονάει βαθιά. Αγαπώ, αγαπούσα και θα αγαπώ πάντα να βρίσκομαι στην εθνική ομάδα. Έχω δώσει τα πάντα. Δεν έχω τίποτα άλλο να δώσω, και εκτός αυτού, υπάρχουν μερικοί σπουδαίοι νέοι παίκτες που έρχονται πίσω μου που αξίζουν να είναι εκεί.
Σας ευχαριστώ για όλη την αγάπη και την υποστήριξη αυτά τα 20 χρόνια. Θα μου λείψει να σας ακούω όλους από μέσα. Τώρα θα είμαι απλώς ένας από εσάς, να σας επευφημώ και να σας στηρίζω. Στα καλά και στα άσχημα, ακόμα περισσότερο.
Μετά από την κατάκτηση του Μουντιάλ το 2022, τον τελικό φέτος, την κατάκτηση των Κόπα Αμέρικα του 2021 και του 2024 αλλά και το Finalissima το 2022, δε θα φορέσει ξανά τη φανέλα της «αλμπισελέστε».
Ο Λιονέλ Μέσι το ανακοίνωσε μέσω των social media με ένα συγκινητικό μήνυμα αλλά και ένα βίντεο με όλη του τη διαδρομή.
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Αποχωρεί μετά από 207 συμμετοχές και 125 γκολ με την εθνική Αργεντινής.
Αναλυτικά, η ανακοίνωσή του Λιονέλ Μέσι
«Μετά από όλο αυτό το διάστημα που πέρασε από τον τελικό, και μετά από πολλή σκέψη, θέλω να ανακοινώσω σε όλους ότι αποσύρομαι από την εθνική ομάδα...
Ήταν μια απόφαση που με πόνεσε, και εξακολουθεί να πονάει, μέχρι τα βάθη της καρδιάς μου, αλλά καταλαβαίνω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή. Ορκίζομαι ότι πάντα έδινα τον καλύτερό μου εαυτό, όχι μόνο τα τελευταία χρόνια που κερδίσαμε τα πάντα, αλλά και πριν από αυτό. Πάντα πάλευα και έδινα τα πάντα για αυτή τη φανέλα, για να σας φέρω χαρά και να σας κάνω περήφανους που είστε Αργεντίνοι μέσω του ποδοσφαίρου.
Δεν απομένει πολύς χρόνος, και τα κεφάλαια κλείνουν, και αυτό είναι που με πονάει βαθιά. Αγαπώ, αγαπούσα και θα αγαπώ πάντα να βρίσκομαι στην εθνική ομάδα. Έχω δώσει τα πάντα. Δεν έχω τίποτα άλλο να δώσω, και εκτός αυτού, υπάρχουν μερικοί σπουδαίοι νέοι παίκτες που έρχονται πίσω μου που αξίζουν να είναι εκεί.
View this post on Instagram
Σας ευχαριστώ για όλη την αγάπη και την υποστήριξη αυτά τα 20 χρόνια. Θα μου λείψει να σας ακούω όλους από μέσα. Τώρα θα είμαι απλώς ένας από εσάς, να σας επευφημώ και να σας στηρίζω. Στα καλά και στα άσχημα, ακόμα περισσότερο.
Ευχαριστώ την οικογένειά μου που ήταν πάντα εκεί, που με συνόδευσε σε αυτό το όμορφο αλλά δύσκολο ταξίδι. Ευχαριστώ κάθε προπονητή, συμπαίκτη και διευθυντή με τον οποίο είχα την ευχαρίστηση να μοιραστώ αυτή την εμπειρία. Παίρνω μαζί μου αξέχαστες αναμνήσεις και στιγμές.
Φεύγω με την ηρεμία και την υπερηφάνεια που σας χάρισα, μαζί με τους συμπαίκτες μου, μερικές πραγματικά ονειρικές στιγμές. Ήταν απίστευτο που το μοιράστηκα αυτό μαζί σας. Σας αγαπώ!
Σε ευχαριστώ, Θεέ, που με έκανες Αργεντινό.
Εμπρός Αργεντινή!
*Έγραψα αυτά τα λόγια στις 21 Ιουλίου, δύο ημέρες μετά τον τελικό. Σήμερα, μετά από αυτό που συνέβη στον πατέρα μου, είμαι ακόμα πιο πεπεισμένος από πριν».
Αργεντινή: Σε ευχαριστούμε καπετάνιε
Σε ανακοίνωση - ανάρτηση η εθνική ομάδα της Αργεντινής, ευχαρίστησε για όλα τον Λιονέλ Μέσι.
«Σε ευχαριστούμε που μας χάρισες το πιο όμορφο ταξίδι της ζωής μας. Η κληρονομιά και ο επαγγελματισμός σου θα μείνουν για πάντα χαραγμένα στις καρδιές μας.
Σε ευχαριστούμε, Καπετάνιε. Σε αγαπάμε».
Φεύγω με την ηρεμία και την υπερηφάνεια που σας χάρισα, μαζί με τους συμπαίκτες μου, μερικές πραγματικά ονειρικές στιγμές. Ήταν απίστευτο που το μοιράστηκα αυτό μαζί σας. Σας αγαπώ!
Σε ευχαριστώ, Θεέ, που με έκανες Αργεντινό.
Εμπρός Αργεντινή!
*Έγραψα αυτά τα λόγια στις 21 Ιουλίου, δύο ημέρες μετά τον τελικό. Σήμερα, μετά από αυτό που συνέβη στον πατέρα μου, είμαι ακόμα πιο πεπεισμένος από πριν».
Αργεντινή: Σε ευχαριστούμε καπετάνιε
Σε ανακοίνωση - ανάρτηση η εθνική ομάδα της Αργεντινής, ευχαρίστησε για όλα τον Λιονέλ Μέσι.
«Σε ευχαριστούμε που μας χάρισες το πιο όμορφο ταξίδι της ζωής μας. Η κληρονομιά και ο επαγγελματισμός σου θα μείνουν για πάντα χαραγμένα στις καρδιές μας.
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Σε ευχαριστούμε, Καπετάνιε. Σε αγαπάμε».
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