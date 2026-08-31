Ο Μέσι ανακοίνωσε πως αποχωρεί από την εθνική Αργεντινής: «Είναι μια απόφαση που με πόνεσε», βίντεο

View this post on Instagram A post shared by Selección Argentina in English (@afaseleccionen)

Ευχαριστώ την οικογένειά μου που ήταν πάντα εκεί, που με συνόδευσε σε αυτό το όμορφο αλλά δύσκολο ταξίδι. Ευχαριστώ κάθε προπονητή, συμπαίκτη και διευθυντή με τον οποίο είχα την ευχαρίστηση να μοιραστώ αυτή την εμπειρία. Παίρνω μαζί μου αξέχαστες αναμνήσεις και στιγμές.Φεύγω με την ηρεμία και την υπερηφάνεια που σας χάρισα, μαζί με τους συμπαίκτες μου, μερικές πραγματικά ονειρικές στιγμές. Ήταν απίστευτο που το μοιράστηκα αυτό μαζί σας. Σας αγαπώ!Σε ευχαριστώ, Θεέ, που με έκανες Αργεντινό.Εμπρός Αργεντινή!*Έγραψα αυτά τα λόγια στις 21 Ιουλίου, δύο ημέρες μετά τον τελικό. Σήμερα, μετά από αυτό που συνέβη στον πατέρα μου, είμαι ακόμα πιο πεπεισμένος από πριν».Σε ανακοίνωση - ανάρτηση η εθνική ομάδα της Αργεντινής, ευχαρίστησε για όλα τον Λιονέλ Μέσι.«Σε ευχαριστούμε που μας χάρισες το πιο όμορφο ταξίδι της ζωής μας. Η κληρονομιά και ο επαγγελματισμός σου θα μείνουν για πάντα χαραγμένα στις καρδιές μας.Σε ευχαριστούμε, Καπετάνιε. Σε αγαπάμε».