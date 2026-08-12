«Αμφιβάλλω αν μπορώ να συνεχίσω το ποδόσφαιρο χωρίς εσένα»: Το συγκινητικό γράμμα του Μέσι στον πατέρα του

«Σου είπα ότι θα φτάναμε στον τελικό του Μουντιάλ για να μπορέσεις να ταξιδέψεις», έγραψε ο Αργεντίνος σούπερσταρ





Αυτό είναι το πρώτο επίσημο δημόσιο μήνυμα του Μέσι μετά την είδηση για τον θάνατο του πατέρα του.



Ήσουν δίπλα μου από την αρχή, έμενε τόσο λίγο μέχρι το τέλος. Γιατί δεν μπόρεσες να αντέξεις λίγο ακόμα, ώστε να τελειώσουμε μαζί; Μπαμπά, ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι έφυγες. Δεν μπορώ να το χωνέψω, ή μάλλον, δεν θέλω να το χωνέψω. Μου είναι πολύ δύσκολο να φανταστώ ότι δεν θα σε ξαναδώ, ότι δεν θα ξαναμιλήσουμε».



Ο σούπερσταρ της εθνικής Αργεντινής αποκάλυψε πως λίγο πριν την έναρξη του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου η κατάσταση της υγείας του Χόρχε επιδεινώθηκε. Τόνισε πως εκείνος ήταν αυτός που τον ενθάρρυνε να αγωνιστεί στο τελευταίο του Μουντιάλ. Ομολογεί πως ο πατέρας του υπέφερε και ήταν καλύτερα που «έφυγε», ωστόσο το έκανε πολύ νωρίς και παραδέχεται πως είχαν να απολαύσουν πολλά μαζί.



«Ήταν η πρώτη φορά που δεν θα ήσουν παρών σε ένα τουρνουά, αλλά η μαμά μου είπε ότι θα γινόσουν καλύτερα και ότι θα ήσουν αρκετά καλά για να ταξιδέψεις», πρόσθεσε. Ο Μέσι του είχε υποσχεθεί πως θα έφτανε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκειμένου να μπορέσει να ταξιδέψει και τον παρακολουθήσει από κοντά. «Κάθε φορά που τελείωνε ένας αγώνας, περίμενα, μου έλειπε το μήνυμά σου», γράφει.







«Φτάσαμε στον τελικό και δεν μπόρεσες να είσαι εκεί. Ήθελα να τον κερδίσω για να σου φέρω το τρόπαιο και να σου δείξω ένα καινούργιο. Δεν μπόρεσα, τα πόδια μου δεν άντεχαν άλλο. Αυτή τη φορά προσπάθησα να πάω κόντρα στο σώμα μου, αλλά δεν τα κατάφερα. Ποτέ δεν κατάφερα να νιώσω καλά».



Όταν έφτασα, νόμιζες ότι είχαμε χάσει τον τελικό στα πέναλτι. Δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε για τίποτα από όλα όσα είχαν συμβεί. Δεν μπόρεσες να απολαύσεις τίποτα. Δεν ήμασταν πρωταθλητές, αλλά δεν έχεις ιδέα πόσο απολαύσαμε κάθε αγώνα ξεχωριστά. Για άλλη μια φορά, είχες δίκιο: έπρεπε να είμαι εκεί και να παίξω.



Θα μου λείψεις πολύ, αλλά θα είσαι πάντα παρών. Αναπαύσου εν ειρήνη και φρόντισέ μας από ψηλά όπως έκανες και εδώ κάτω. Σ' ευχαριστώ για όλα. Σ' αγαπώ, μπαμπά».



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Ο οκτώ φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας είχε φτάσει το βράδυ του Σαββάτου στο Ροσάριο με ιδιωτικό αεροσκάφος από το Μαϊάμι, μαζί με τη σύζυγό του, Αντονέλα Ροκούτσο, και τα παιδιά τους.



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Αναλυτικά το γράμμα του Μέσι στον πατέρα του:



Με μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Λιονέλ Μέσι αποχαιρέτησε τον πατέρα, Χόρχε , ο οποίος έφυγε από τη ζωή το περασμένο Σάββατο (8/8) σε ηλικία 68 ετών. Ο 39χρονος Αργεντίνος σούπερσταρ του έγραψε ένα συγκινητικό γράμμα, στο οποίο ανέφερε την μάχη που έδινε ο πατέρας του, ενώ παράλληλα ο ίδιος αγωνιζόταν στο Μουντιάλ με την εθνική ομάδα.Αυτό είναι το πρώτο επίσημο δημόσιο μήνυμα του Μέσι μετά την είδηση για τον θάνατο του πατέρα του.Όπως επισημαίνει ο Μέσι στο γράμμα του είναι πολύ δύσκολο να αποδεχτεί ότι ο πατέρας του έφυγε από τη ζωή και ότι δεν θα τον ξαναδεί ποτέ. Μάλιστα, αμφιβάλλει άμα θα βρει τη δύναμη να συνεχίσει να παίζει ποδόσφαιρο , καθώς από την αρχή του ποδοσφαιρικού του ταξιδιού, ο πατέρας του ήταν πάντα δίπλα του. «Δεν ξέρω τι θα κάνω χωρίς εσένα, δεν ξέρω πώς να συνεχίσω. Έπαιζα μόνο ποδόσφαιρο και τώρα έχω αρκετές αμφιβολίες για το αν θα συνεχίσω να το κάνω για πολύ ακόμα.. Μου είναι πολύ δύσκολο να φανταστώ ότι δεν θα σε ξαναδώ, ότι δεν θα ξαναμιλήσουμε».Ο σούπερσταρ της εθνικής Αργεντινής αποκάλυψε πως. Τόνισε πως εκείνος ήταν αυτός που τον ενθάρρυνε να αγωνιστεί στο τελευταίο του Μουντιάλ. Ομολογεί πως ο πατέρας του υπέφερε και ήταν καλύτερα που «έφυγε», ωστόσο το έκανε πολύ νωρίς και παραδέχεται πως είχαν να απολαύσουν πολλά μαζί., αλλά η μαμά μου είπε ότι θα γινόσουν καλύτερα και ότι θα ήσουν αρκετά καλά για να ταξιδέψεις», πρόσθεσε.. «Κάθε φορά που τελείωνε ένας αγώνας, περίμενα, μου έλειπε το μήνυμά σου», γράφει.Ο ίδιος κατάλαβε πως «η κατάσταση ήταν πραγματικά σοβαρή. Παρόλα αυτά, δεν σταμάτησα να σκέφτομαι να φτάσω όσο το δυνατόν πιο μακριά, για να σου κερδίσω χρόνο και να μπορέσεις να δεις έναν αγώνα».«Φτάσαμε στον τελικό και δεν μπόρεσες να είσαι εκεί. Ήθελα να τον κερδίσω για να σου φέρω το τρόπαιο και να σου δείξω ένα καινούργιο.».Όταν έφτασα, νόμιζες ότι είχαμε χάσει τον τελικό στα πέναλτι. Δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε για τίποτα από όλα όσα είχαν συμβεί. Δεν μπόρεσες να απολαύσεις τίποτα.. Για άλλη μια φορά, είχες δίκιο:. Αναπαύσου εν ειρήνη και φρόντισέ μας από ψηλά όπως έκανες και εδώ κάτω. Σ' ευχαριστώ για όλα. Σ' αγαπώ, μπαμπά».Ο Χόρχε Μέσι υπήρξε για τον γιο του στήριγμα σε συναισθηματικό και ποδοσφαιρικό επίπεδο, αλλά και ο ατζέντης του παγκόσμιου σταρ από τα πρώτα χρόνια της καριέρας του.Ο οκτώ φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας είχε φτάσει το βράδυ του Σαββάτου στο Ροσάριο με ιδιωτικό αεροσκάφος από το Μαϊάμι, μαζί με τη σύζυγό του, Αντονέλα Ροκούτσο, και τα παιδιά τους.

«Μπαμπά, ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι έφυγες. Δεν μπορώ να το χωνέψω, ή μάλλον, δεν θέλω να το χωνέψω. Μου είναι πολύ δύσκολο να φανταστώ ότι δεν θα σε ξαναδώ, ότι δεν θα ξαναμιλήσουμε. Ξέρω ότι υπέφερες και ότι έτσι είναι καλύτερα, αλλά έφυγες πολύ νωρίς. Είχαμε ακόμα πολλά να απολαύσουμε μαζί.



Μου ζητούσες τόσο πολύ να παίξω στο τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο, και ήταν ακριβώς τις μέρες πριν ξεκινήσει, που η κατάστασή σου επιδεινώθηκε. Ήταν η πρώτη φορά που δεν θα ήσουν παρών σε ένα τουρνουά, αλλά η μαμά μου είπε ότι θα γινόσουν καλύτερα και ότι θα ήσουν αρκετά καλά για να ταξιδέψεις.



Σου είπα ότι θα φτάναμε στον τελικό για να μπορέσεις να ταξιδέψεις. Κάθε φορά που τελείωνε ένας αγώνας, περίμενα, μου έλειπε το μήνυμά σου.



Τότε συνειδητοποίησα ότι η κατάσταση ήταν πραγματικά σοβαρή. Παρόλα αυτά, δεν σταμάτησα να σκέφτομαι να φτάσω όσο το δυνατόν πιο μακριά, για να σου κερδίσω χρόνο και να μπορέσεις να δεις έναν αγώνα.



Φτάσαμε στον τελικό και δεν μπόρεσες να είσαι εκεί. Ήθελα να τον κερδίσω για να σου φέρω το τρόπαιο και να σου δείξω ένα καινούργιο. Δεν μπόρεσα, τα πόδια μου δεν άντεχαν άλλο. Αυτή τη φορά προσπάθησα να πάω κόντρα στο σώμα μου, αλλά δεν τα κατάφερα. Ποτέ δεν κατάφερα να νιώσω καλά.



Όταν έφτασα, νόμιζες ότι είχαμε χάσει τον τελικό στα πέναλτι. Δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε για τίποτα από όλα όσα είχαν συμβεί. Δεν μπόρεσες να απολαύσεις τίποτα. Δεν ήμασταν πρωταθλητές, αλλά δεν έχεις ιδέα πόσο απολαύσαμε κάθε αγώνα ξεχωριστά. Για άλλη μια φορά, είχες δίκιο: έπρεπε να είμαι εκεί και να παίξω.



Δεν ξέρω τι θα κάνω χωρίς εσένα, δεν ξέρω πώς να συνεχίσω. Έπαιζα μόνο ποδόσφαιρο και τώρα έχω αρκετές αμφιβολίες για το αν θα συνεχίσω να το κάνω για πολύ ακόμα. Ήσουν δίπλα μου από την αρχή· έμενε τόσο λίγο μέχρι το τέλος. Γιατί δεν μπόρεσες να αντέξεις λίγο ακόμα, ώστε να τελειώσουμε μαζί;



Θα μου λείψεις πολύ, αλλά θα είσαι πάντα παρών.



Αναπαύσου εν ειρήνη και φρόντισέ μας από ψηλά όπως έκανες και εδώ κάτω. Σ' ευχαριστώ για όλα.



Σ' αγαπώ, μπαμπά».