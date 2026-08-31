Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Εμμανουήλ Καραλής: Το κρασί-σουβενίρ για το άλμα στα 6,20μ., η selfie με τον Ντουπλάντις και το ΑΙ βίντεο με τον Τεντόγλου σε πανηγύρι
Εμμανουήλ Καραλής: Το κρασί-σουβενίρ για το άλμα στα 6,20μ., η selfie με τον Ντουπλάντις και το ΑΙ βίντεο με τον Τεντόγλου σε πανηγύρι
«Μια τρελή εβδομάδα γεμάτη αναμνήσεις» έγραψε ο Ελληνας άλτης του επί κοντώ σε μια ανάρτηση με μια σειρά φωτογραφιών από τις τελευταίες ημέρες που μεταξύ άλλων σημείωσε ακόμα ένα Πανελλήνιο Ρεκόρ
Ο Εμμανουήλ Καραλής έλαμψε μια ακόμα φορά τις τελευταίες ημέρες δείχνοντας πως είναι ένας από τους κορυφαίους αθλητές στίβου αυτή τη στιγμή, αλλά και ανάμεσα στους καλύτερους όλων των εποχών στο άλμα επί κοντώ. Στο Diamond League της Ζυρίχης ο Μανόλο «πέταξε» στα 6,20μ. και μπορεί να πήρε την δεύτερη θέση στο meeting πίσω από τον Μόντο Ντουπλάντις, αλλά σημείωσε νέο Πανελλήνιο Ρεκόρ και ταυτόχρονα έγινε ο άλτης με την δεύτερη καλύτερη επίδοση στην ιστορία του αθλήματος.
Σήμερα το πρωί, με την αναχώρησή του από την Ελβετία ο Ελληνας Ολυμπιονίκης έκανε μια ανάρτηση με αρκετές φωτογραφίες και βίντεο από τις τελευταίες ημέρες γράφοντας αρχικά: «Μια τρελή εβδομάδα γεμάτη αναμνήσεις, σας ευχαριστώ για όλη την αγάπη».
Ανάμεσα στα αρκετά ενδιαφέροντα κομμάτια της ανάρτησής του είναι τα διάφορα κρασιά που δοκίμασε στην Ελβετία ο Μανόλο καθώς ανέβασε φωτογραφίες που ψωνίζει με τον προπονητή του Μαρτσίν Σζεπάνσκι, ενώ απολαμβάνει και κοκτέιλ με τον πατέρα του -που επίσης εκτελεί... χρέη προπονητή για τον ίδιο- Χάρη Καραλή. Στο τέλος μάλιστα έδειξε και το κρασί-σουβενίρ που απέκτησε για το άλμα του στα 6,20μ. στο Diamond League. Αυτό είναι ένα ιταλικό κόκκινο κρασί Guerrieri Rizzardi “Villa Rizzardi” Amarone della Valpolicella Classico Riserva.
Ξεχωρίζει επίσης μια selfie με τον ανταγωνιστή πλην φίλο του Μόντο Ντουπλάντις, γράφοντας: «Μ&Μ»
Ενώ... επικό είναι και ένα AI βίντεο που αλίευσε από το TikTok ο Καραλής με τον ίδιο και τον Μίλτο Τεντόγλου σε ένα νησιώτικο πανηγύρι (;) υπό τους ήχους ενός απροσδιόριστου τραγουδιού δημιουργημένου επίσης από την Τεχνητή Νοημοσύνη.
Δείτε το βίντεο:
Σήμερα το πρωί, με την αναχώρησή του από την Ελβετία ο Ελληνας Ολυμπιονίκης έκανε μια ανάρτηση με αρκετές φωτογραφίες και βίντεο από τις τελευταίες ημέρες γράφοντας αρχικά: «Μια τρελή εβδομάδα γεμάτη αναμνήσεις, σας ευχαριστώ για όλη την αγάπη».
Ανάμεσα στα αρκετά ενδιαφέροντα κομμάτια της ανάρτησής του είναι τα διάφορα κρασιά που δοκίμασε στην Ελβετία ο Μανόλο καθώς ανέβασε φωτογραφίες που ψωνίζει με τον προπονητή του Μαρτσίν Σζεπάνσκι, ενώ απολαμβάνει και κοκτέιλ με τον πατέρα του -που επίσης εκτελεί... χρέη προπονητή για τον ίδιο- Χάρη Καραλή. Στο τέλος μάλιστα έδειξε και το κρασί-σουβενίρ που απέκτησε για το άλμα του στα 6,20μ. στο Diamond League. Αυτό είναι ένα ιταλικό κόκκινο κρασί Guerrieri Rizzardi “Villa Rizzardi” Amarone della Valpolicella Classico Riserva.
Ξεχωρίζει επίσης μια selfie με τον ανταγωνιστή πλην φίλο του Μόντο Ντουπλάντις, γράφοντας: «Μ&Μ»
Ενώ... επικό είναι και ένα AI βίντεο που αλίευσε από το TikTok ο Καραλής με τον ίδιο και τον Μίλτο Τεντόγλου σε ένα νησιώτικο πανηγύρι (;) υπό τους ήχους ενός απροσδιόριστου τραγουδιού δημιουργημένου επίσης από την Τεχνητή Νοημοσύνη.
Δείτε το βίντεο:
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα