Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
«Χρυσή» η Ελισάβετ Τελτσίδου στην κατηγορία 70 κιλών στο τζούντο στους Μεσογειακούς Αγώνες
«Χρυσή» η Ελισάβετ Τελτσίδου στην κατηγορία 70 κιλών στο τζούντο στους Μεσογειακούς Αγώνες
Η 30χρονη τζουντόκα ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου μετά από εντυπωσιακές εμφανίσεις στα τρία παιχνίδια στην πόλη της νότιας Ιταλίας
Χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία 70 κιλών στο τζούντο στους Μεσογειακούς Αγώνες στον Τάραντα της Ιταλίας κατέκτησε η Ελισάβετ Τελτσίδου.
Η 30χρονη τζουντόκα μετά το χάλκινο μετάλλιο στην ίδια κατηγορία στο Οράν το 2022, ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου μετά από εντυπωσιακές εμφανίσεις στα τρία παιχνίδια στην πόλη της νότιας Ιταλίας.
Στα προημιτελικά νίκησε τη Σλοβένα, Νίκα Κορέν με Waza-Ari, στα ημιτελικά τη Λάρα Τσβέτκο από την Κροατία με ippon και στον τελικό τη Σέρβα, Αλεσκάντρα Αντριτς, επίσης με Waza-Ari.
Η 30χρονη τζουντόκα μετά το χάλκινο μετάλλιο στην ίδια κατηγορία στο Οράν το 2022, ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου μετά από εντυπωσιακές εμφανίσεις στα τρία παιχνίδια στην πόλη της νότιας Ιταλίας.
Στα προημιτελικά νίκησε τη Σλοβένα, Νίκα Κορέν με Waza-Ari, στα ημιτελικά τη Λάρα Τσβέτκο από την Κροατία με ippon και στον τελικό τη Σέρβα, Αλεσκάντρα Αντριτς, επίσης με Waza-Ari.
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