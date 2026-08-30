«Χρυσή» η Ελισάβετ Τελτσίδου στην κατηγορία 70 κιλών στο τζούντο στους Μεσογειακούς Αγώνες
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Μεσογειακοί Αγώνες χρυσό μετάλλιο Τζούντο

«Χρυσή» η Ελισάβετ Τελτσίδου στην κατηγορία 70 κιλών στο τζούντο στους Μεσογειακούς Αγώνες

Η 30χρονη τζουντόκα ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου μετά από εντυπωσιακές εμφανίσεις στα τρία παιχνίδια στην πόλη της νότιας Ιταλίας

«Χρυσή» η Ελισάβετ Τελτσίδου στην κατηγορία 70 κιλών στο τζούντο στους Μεσογειακούς Αγώνες
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Χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία 70 κιλών στο τζούντο στους Μεσογειακούς Αγώνες στον Τάραντα της Ιταλίας κατέκτησε η Ελισάβετ Τελτσίδου.

Η 30χρονη τζουντόκα μετά το χάλκινο μετάλλιο στην ίδια κατηγορία στο Οράν το 2022, ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου μετά από εντυπωσιακές εμφανίσεις στα τρία παιχνίδια στην πόλη της νότιας Ιταλίας.

Στα προημιτελικά νίκησε τη Σλοβένα, Νίκα Κορέν με Waza-Ari, στα ημιτελικά τη Λάρα Τσβέτκο από την Κροατία με ippon και στον τελικό τη Σέρβα, Αλεσκάντρα Αντριτς, επίσης με Waza-Ari.



«Χρυσή» η Ελισάβετ Τελτσίδου στην κατηγορία 70 κιλών στο τζούντο στους Μεσογειακούς Αγώνες
«Χρυσή» η Ελισάβετ Τελτσίδου στην κατηγορία 70 κιλών στο τζούντο στους Μεσογειακούς Αγώνες
«Χρυσή» η Ελισάβετ Τελτσίδου στην κατηγορία 70 κιλών στο τζούντο στους Μεσογειακούς Αγώνες
4 ΣΧΟΛΙΑ

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