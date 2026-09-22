22 Σεπτεμβρίου 1971: Όταν η Αθήνα αποχαιρέτησε τον Γιώργο Σεφέρη και ύψωσε τη φωνή της απέναντι στη δικτατορία

Κατά την παραλαβή του Νόμπελ Λογοτεχνίας / Φωτογραφία: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας

Κι αυτός ο πυκνός σε νοήματα και μηνύματα επικήδειος, που υπογράφουν ο Στρατής Τσίρκας και ο Γιώργος Π. Σαββίδης και θα εκφωνήσει ο εικαστικός Αλέκος Λεβίδης, κυρίως στους νέους απευθύνεται... Μιλώντας για λογαριασμό των νέων που σ΄ αγάπησαν, στάθηκες οξύς πνευματικός και δάσκαλος στις κρίσιμες ώρες αυτού του τόπου, που εσύ μας έδειξες, μας έμαθες ν΄ αγαπάμε και να πονάμε. Σ΄ ευχαριστούμε...«Στο περιγιάλι το κρυφό κι άσπρο σαν περιστέρι διψάσαμε το μεσημέρι μα το νερό γλυφό... » τραγουδά το πλήθος με πάθος τους μελοποιημένους στίχους της Άρνησης από την πρώτη συλλογή του, τη «Στροφή».Τραγουδούν και πορεύονται πίσω από το φέρετρο με την πολύτιμη σορό μικροί και μεγάλοι, νέοι και γέροι, που γαλουχήθηκαν με την ελπίδα και έζησαν με τον ζόφο. Κι όπως εκείνος έλεγε, όταν έβγαζε τα σώψυχά του την εποχή της δημιουργίας...Γενιά θυσιασμένη. Γενιά που έχει τη νιότη της ακουμπισμένη σε έναν πόλεμο. Προσμένει έναν άλλο πόλεμο για την ώριμή της ηλικία. Άνθρωποι της γενιάς αυτής, που ανήκουν σ΄ ένα κράτος μικρό, όπως έγινε η Ελλάδα από το 1922.Γενιά που κληρονόμησε από τον πρώτο πόλεμο μιαν, άγνωστη πριν, ανησυχία. Το αίσθημα πως κάθε θεμέλιο στα βαθύτερα της ψυχής και του πνεύματος έχει φαγωθεί.Έγινε σκόνη... Να νοσταλγείς τον τόπο σου ζώντας στον τόπο σου τίποτα δεν είναι πιο πικρό...