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Πέθανε ο φωτογράφος Ηλίας Σωτηρόπουλος, νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Χανίων
Πέθανε ο φωτογράφος Ηλίας Σωτηρόπουλος, νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Χανίων
Η μεγαλύτερη αγάπη του ήταν η φωτογραφία δρόμου, μέσα από την οποία αποτύπωνε πρόσωπα, στιγμές και γεγονότα της καθημερινότητας
Στα Χανιά άφησε την τελευταία του πνοή ο φωτογράφος και φωτορεπόρτερ Ηλίας Σωτηρόπουλος, ο οποίος είχε καταγράψει με τον φακό του σημαντικές στιγμές από την πολιτική και πολιτιστική ζωή της χώρας.
Ο Ηλίας Σωτηρόπουλος, γνωστός στους φίλους του ως «Λιάκος», είχε φωτογραφίσει συνεδριάσεις της Βουλής, σημαντικές προσωπικότητες της πολιτικής και του πολιτισμού, όμως η μεγαλύτερη αγάπη του ήταν η φωτογραφία δρόμου, μέσα από την οποία αποτύπωνε πρόσωπα, στιγμές και γεγονότα της καθημερινότητας.
Γεννημένος στο Ναύπλιο, έζησε για πολλά χρόνια στην Αθήνα και τα τελευταία χρόνια είχε μετακομίσει στα Χανιά, όπου ζούσε με τη σύζυγό του. Αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Χανίων, όπου πέθανε στις 19 Σεπτεμβρίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας zarpanews.gr, τις ημέρες της νοσηλείας του ήταν μόνος του, καθώς η σύζυγός του βρισκόταν στο εξωτερικό. Κοντά του βρέθηκαν δύο φίλοι του από τα Χανιά.
Η σορός του παραμένει στο νεκροτομείο, ενώ τη Δευτέρα η σύζυγός του έφτασε στα Χανιά και παρέλαβε το πιστοποιητικό θανάτου του. Μαζί με φίλους του θα οργανώσουν την κηδεία του.
Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη σε συναδέλφους και φίλους του, οι οποίοι τον αποχαιρετούν ως έναν ιδιαίτερα αγαπητό άνθρωπο του χώρου της φωτογραφίας, που στήριζε πάντα νέους φωτογράφους.
Ο Ηλίας Σωτηρόπουλος, γνωστός στους φίλους του ως «Λιάκος», είχε φωτογραφίσει συνεδριάσεις της Βουλής, σημαντικές προσωπικότητες της πολιτικής και του πολιτισμού, όμως η μεγαλύτερη αγάπη του ήταν η φωτογραφία δρόμου, μέσα από την οποία αποτύπωνε πρόσωπα, στιγμές και γεγονότα της καθημερινότητας.
Γεννημένος στο Ναύπλιο, έζησε για πολλά χρόνια στην Αθήνα και τα τελευταία χρόνια είχε μετακομίσει στα Χανιά, όπου ζούσε με τη σύζυγό του. Αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Χανίων, όπου πέθανε στις 19 Σεπτεμβρίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας zarpanews.gr, τις ημέρες της νοσηλείας του ήταν μόνος του, καθώς η σύζυγός του βρισκόταν στο εξωτερικό. Κοντά του βρέθηκαν δύο φίλοι του από τα Χανιά.
Η σορός του παραμένει στο νεκροτομείο, ενώ τη Δευτέρα η σύζυγός του έφτασε στα Χανιά και παρέλαβε το πιστοποιητικό θανάτου του. Μαζί με φίλους του θα οργανώσουν την κηδεία του.
Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη σε συναδέλφους και φίλους του, οι οποίοι τον αποχαιρετούν ως έναν ιδιαίτερα αγαπητό άνθρωπο του χώρου της φωτογραφίας, που στήριζε πάντα νέους φωτογράφους.
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