Μητσοτάκης: Οι εκλογές αφορούν το μέλλον, αν μια κυβέρνηση αποφάσιζε να δαπανά ανεξέλεγκτα οι αγορές δεν θα αργούσαν να αντιδράσουν
Μητσοτάκης: Οι εκλογές αφορούν το μέλλον, αν μια κυβέρνηση αποφάσιζε να δαπανά ανεξέλεγκτα οι αγορές δεν θα αργούσαν να αντιδράσουν
«Όποια πρόοδος έχουμε πετύχει μπορεί να είναι εύθραυστη» καθώς «στην πολιτική δεν χρειάζονται πολλά για να εκτροχιαστεί μια καλή πρωτοβουλία» είπε ο πρωθυπουργός σε εκδήλωση της Endeavor Greece στο Σαν Φρανσίσκο
Στο διακύβευμα των εκλογών αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε εκδήλωση της Endeavor Greece με τίτλο «The Future of AI Elsewhere» το απόγευμα της Δευτέρας (ώρα ΗΠΑ) στο Σαν Φρανσίσκο, στο πλαίσιο της παρουσίας του στις ΗΠΑ για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
«Πιστεύω ότι κάθε εκλογική αναμέτρηση πρέπει να αφορά το μέλλον και όχι το παρελθόν» είπε αρχικά ο πρωθυπουργός προσθέτοντας πως «καθώς μπαίνουμε στον τελευταίο χρόνο της θητείας μας, προσπαθώ να περιγράψω το όραμά μου για την Ελλάδα του 2030 διότι τότε θα συμπληρώνονται 200 χρόνια από τη δημιουργία του σύγχρονου ελληνικού κράτους» είπε ο πρωθυπουργός, ο οποίος λίγες ώρες νωρίτερα είχε βρεθεί στη Silicon Valley για συναντήσεις με στελέχη εταιρειών όπως οι Tesla, Nvidia και Sequoia.
Στο πλαίσιο αυτό πρόσθεσε «θέλω να μιλήσουμε για το μέλλον, αλλά και να υπενθυμίζω ότι όποια πρόοδος έχουμε πετύχει μπορεί να είναι εύθραυστη» καθώς, όπως σημείωσε, «στην πολιτική δεν χρειάζονται πολλά για να εκτροχιαστεί μια καλή πρωτοβουλία».
«Αν, για παράδειγμα, μια κυβέρνηση αποφάσιζε ξανά να δαπανά πέρα από τις δυνατότητες της χώρας, δεν θα χρειαζόταν πολύς χρόνος για να αντιδράσουν οι αγορές ομολόγων» υπογράμμισε ο Έλληνας πρωθυπουργός.
«Θεωρώ υποχρέωσή μου να υπενθυμίζω ότι έχουμε περάσει μια πολύ δύσκολη διαδρομή, έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο και πρέπει να προστατεύσουμε όσα έχουμε πετύχει. Όμως, τελικά, κάθε εκλογή είναι —και πρέπει να είναι— μια συζήτηση για το μέλλον. Και πιστεύω ότι έχουμε παρουσιάσει ένα αναλυτικό και ολοκληρωμένο σχέδιο για το πού θέλουμε να βρίσκεται η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια» συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Όπως τόνισε «κάθε εκλογική αναμέτρηση είναι δύσκολη, ιδιαίτερα όταν βρίσκεσαι ήδη αρκετό καιρό στην εξουσία. Πρέπει να πείσεις τους πολίτες ότι εξακολουθείς να διαθέτεις την ενέργεια, τη διάθεση, τις ιδέες και την εμπειρία —και η εμπειρία έχει σημασία— για να συνεχίσεις να πηγαίνεις τη χώρα μπροστά. Ελπίζω ότι θα μπορέσω να το κάνω μέχρι τις επόμενες εκλογές».
Όσον αφορά, δε, το Ταμείο Ανάκαμψης επισήμανε ότι «η Ελλάδα επωφελήθηκε με χρηματοδότηση ύψους 36 δισεκατομμυρίων ευρώ, ένα πολύ σημαντικό ποσό που επενδύθηκε στη χώρα, και μάλιστα σε κρίσιμους τομείς, όπως η πράσινη μετάβαση και η τεχνολογία» κάνοντας αναφορά στο gov.gr. και τις υποδομές μας για την Τεχνητή Νοημοσύνη με τον νέο και πολύ ισχυρό υπερυπολογιστή, ο οποίος αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στο Λαύριο μέσα στους επόμενους μήνες.
«Δεν θέλω η Ελλάδα να είναι γνωστή απλώς ως ένας κορυφαίος τουριστικός προορισμός. Ναι, φιλοδοξία μου είναι να γίνει η Ελλάδα ο νούμερο ένα τουριστικός προορισμός στον κόσμο και πιστεύω ότι έχουμε τη δυνατότητα να το πετύχουμε. Θέλω όμως η Ελλάδα να είναι επίσης γνωστή ως μια καινοτόμος και εξωστρεφής χώρα, ικανή να προσελκύει ξένες επενδύσεις αλλά και να εξάγει τεχνογνωσία στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. Και θεωρώ ότι υπάρχουν ήδη πολύ θετικές ενδείξεις ότι κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση» συμπλήρωσε ο κ. Μητσοτάκης.
Τονίζοντας ακόμα, το ότι «η Ελλάδα σήμερα αποπληρώνει το χρέος της με εξαιρετικά γρήγορο ρυθμό», ο πρωθυπουργός επισήμανε πως «θεωρώ ότι έχουμε πλέον πείσει τις κεφαλαιαγορές πως είμαστε σε θέση να αποπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας. Παράλληλα, καταγράφουμε πρωτογενή πλεονάσματα».
«Πιστεύω ότι κάθε εκλογική αναμέτρηση πρέπει να αφορά το μέλλον και όχι το παρελθόν» είπε αρχικά ο πρωθυπουργός προσθέτοντας πως «καθώς μπαίνουμε στον τελευταίο χρόνο της θητείας μας, προσπαθώ να περιγράψω το όραμά μου για την Ελλάδα του 2030 διότι τότε θα συμπληρώνονται 200 χρόνια από τη δημιουργία του σύγχρονου ελληνικού κράτους» είπε ο πρωθυπουργός, ο οποίος λίγες ώρες νωρίτερα είχε βρεθεί στη Silicon Valley για συναντήσεις με στελέχη εταιρειών όπως οι Tesla, Nvidia και Sequoia.
Στο πλαίσιο αυτό πρόσθεσε «θέλω να μιλήσουμε για το μέλλον, αλλά και να υπενθυμίζω ότι όποια πρόοδος έχουμε πετύχει μπορεί να είναι εύθραυστη» καθώς, όπως σημείωσε, «στην πολιτική δεν χρειάζονται πολλά για να εκτροχιαστεί μια καλή πρωτοβουλία».
«Αν, για παράδειγμα, μια κυβέρνηση αποφάσιζε ξανά να δαπανά πέρα από τις δυνατότητες της χώρας, δεν θα χρειαζόταν πολύς χρόνος για να αντιδράσουν οι αγορές ομολόγων» υπογράμμισε ο Έλληνας πρωθυπουργός.
«Θεωρώ υποχρέωσή μου να υπενθυμίζω ότι έχουμε περάσει μια πολύ δύσκολη διαδρομή, έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο και πρέπει να προστατεύσουμε όσα έχουμε πετύχει. Όμως, τελικά, κάθε εκλογή είναι —και πρέπει να είναι— μια συζήτηση για το μέλλον. Και πιστεύω ότι έχουμε παρουσιάσει ένα αναλυτικό και ολοκληρωμένο σχέδιο για το πού θέλουμε να βρίσκεται η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια» συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Όπως τόνισε «κάθε εκλογική αναμέτρηση είναι δύσκολη, ιδιαίτερα όταν βρίσκεσαι ήδη αρκετό καιρό στην εξουσία. Πρέπει να πείσεις τους πολίτες ότι εξακολουθείς να διαθέτεις την ενέργεια, τη διάθεση, τις ιδέες και την εμπειρία —και η εμπειρία έχει σημασία— για να συνεχίσεις να πηγαίνεις τη χώρα μπροστά. Ελπίζω ότι θα μπορέσω να το κάνω μέχρι τις επόμενες εκλογές».
«Η Ελλάδα να γνωστή ως καινοτόμος χώρα, ικανή να προσελκύει ξένες επενδύσεις»Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στο «πόσο πολύ έχει αλλάξει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια» εκφράζοντας την ικανοποίησή του «για το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζεται πλέον με τον τρόπο που αντιμετωπιζόταν στα χρόνια της κρίσης. Σήμερα η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ρυθμό σημαντικά υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ παράλληλα μειώνουμε το δημόσιο χρέος μας με πολύ γρήγορους ρυθμούς».
Όσον αφορά, δε, το Ταμείο Ανάκαμψης επισήμανε ότι «η Ελλάδα επωφελήθηκε με χρηματοδότηση ύψους 36 δισεκατομμυρίων ευρώ, ένα πολύ σημαντικό ποσό που επενδύθηκε στη χώρα, και μάλιστα σε κρίσιμους τομείς, όπως η πράσινη μετάβαση και η τεχνολογία» κάνοντας αναφορά στο gov.gr. και τις υποδομές μας για την Τεχνητή Νοημοσύνη με τον νέο και πολύ ισχυρό υπερυπολογιστή, ο οποίος αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στο Λαύριο μέσα στους επόμενους μήνες.
«Δεν θέλω η Ελλάδα να είναι γνωστή απλώς ως ένας κορυφαίος τουριστικός προορισμός. Ναι, φιλοδοξία μου είναι να γίνει η Ελλάδα ο νούμερο ένα τουριστικός προορισμός στον κόσμο και πιστεύω ότι έχουμε τη δυνατότητα να το πετύχουμε. Θέλω όμως η Ελλάδα να είναι επίσης γνωστή ως μια καινοτόμος και εξωστρεφής χώρα, ικανή να προσελκύει ξένες επενδύσεις αλλά και να εξάγει τεχνογνωσία στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. Και θεωρώ ότι υπάρχουν ήδη πολύ θετικές ενδείξεις ότι κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση» συμπλήρωσε ο κ. Μητσοτάκης.
Τονίζοντας ακόμα, το ότι «η Ελλάδα σήμερα αποπληρώνει το χρέος της με εξαιρετικά γρήγορο ρυθμό», ο πρωθυπουργός επισήμανε πως «θεωρώ ότι έχουμε πλέον πείσει τις κεφαλαιαγορές πως είμαστε σε θέση να αποπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας. Παράλληλα, καταγράφουμε πρωτογενή πλεονάσματα».
Η στρατηγική για την ΤΝΞεχωριστό κεφάλαιο στην τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αποτέλεσε το ότι «η Ελλάδα διαθέτει πλέον στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη» επισημαίνοντας πως «σκοπεύουμε να αναπτύξουμε εξειδίκευση σε συγκεκριμένους τομείς που έχουν ιδιαίτερη σημασία για εμάς. Για παράδειγμα, στην υγεία, στην εκπαίδευση, στην κυβερνοπροστασία και στην άμυνα».
«Αν δούμε, για παράδειγμα, τι συμβαίνει σήμερα στον αμυντικό τομέα στην Ελλάδα, επί τριάντα χρόνια έχουμε δαπανήσει τεράστια ποσά για την άμυνα. Ωστόσο, δεν έχουμε πολλά να παρουσιάσουμε όσον αφορά την ανάπτυξη μιας ισχυρής εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Αυτό όμως αρχίζει να αλλάζει. Δείτε τον αριθμό των νέων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται πλέον στον χώρο της αμυντικής τεχνολογίας. Έχουμε δημιουργήσει ένα πλαίσιο μέσα από το οποίο μπορούμε να αξιολογούμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Από τα δισεκατομμύρια που δαπανούμε για την άμυνα, είναι σχετικά εύκολο να διαθέσουμε ένα μικρό ποσό ώστε να δοκιμάσουμε νέες και καινοτόμες ιδέες. Και αν αυτές οι ιδέες αποδειχθούν επιτυχημένες, τότε οι συγκεκριμένες εταιρείες μπορούν να απευθυνθούν και σε άλλες χώρες, έχοντας πλέον τη σφραγίδα αξιοπιστίας του ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας».
Στο πλαίσιο αυτό σημείωσε ότι «έχουμε ακόμη αρκετή δουλειά να κάνουμε όσον αφορά τη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για ανθρώπους που θέλουν να εργαστούν στην Ελλάδα. Αλλά θέλουμε να ενθαρρύνουμε ανθρώπους —και δεν αναφέρομαι μόνο στους Έλληνες— να έρθουν στην Ελλάδα όχι απλώς για διακοπές, αλλά και για να εργαστούν από την Ελλάδα».
Απευθυνόμενος τέλος στους απόδημους Έλληνες και «όλους όσοι έχουν δικαίωμα ψήφου στην Ελλάδα» είπε «παρακαλώ, εγγραφείτε και ψηφίστε. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να επιστρέψετε στην Ελλάδα για να συμμετάσχετε στις εκλογές. Υπάρχουν πλέον δυνατότητες που διευκολύνουν τη συμμετοχή των Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της επιστολικής ψήφου όπου αυτή προβλέπεται. Θέλουμε να συμμετέχετε στην πολιτική ζωή της Ελλάδας».
«Και το λέω αυτό γιατί πιστεύω ότι όσοι ζουν στο εξωτερικό και βρίσκονται σε μεγαλύτερη απόσταση από την καθημερινή, μικροπολιτική αντιπαράθεση στην Ελλάδα μπορούν ορισμένες φορές να βλέπουν με μεγαλύτερη καθαρότητα όσα συμβαίνουν στη χώρα. Και μπορούν να μας προσφέρουν πολύτιμες ιδέες και παρατηρήσεις» κατέληξε ο κ. Μητσοτάκης.
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