Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επίσημα τον Λούζα μέχρι το 2029
Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επίσημα τον Λούζα μέχρι το 2029
Ο 27χρονος Μαροκινός μέσος ήρθε με μεταγραφή από την Γουότφορντ - Το κόστος της μεταγραφής του φαίνεται να κυμαίνεται στα 7 εκατ. €, ενώ το συμβόλαιό του ξεπερνάει το 1 εκατ. € ετησίως
Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επίσημα τον Ιμράν Λούζα. Ο 27χρονος Μαροκινός μέσος ήρθε με μεταγραφή από την Γουότφορντ και υπέγραψε συμβόλαιο τριών ετών μέχρι το 2029.
Το κόστος της μεταγραφής του φαίνεται να κυμαίνεται στα 7 εκατ. €. Το συμβόλαιο που υπέγραψε ο ίδιος έχει διάρκεια 3+1 χρόνια, με την αμοιβή του να ξεπερνάει το 1 εκατ. €ετησίως.
Έφτασε στην Αθήνα την Τετάρτη (26/08), την Πέμπτη (27/08) πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και σήμερα, αφότου υπέγραψε το συμβόλαιό του, ανακοινώθηκε από τους πράσινους.
Ο Ιμράν Λούζα γεννήθηκε την 1η Μαΐου 1999 στη Ναντ της Γαλλίας. Σε ηλικία επτά ετών εντάχθηκε στην ακαδημία της Ναντ, όπου πέρασε όλα τα στάδια της ποδοσφαιρικής του εκπαίδευσης, διατελώντας και αρχηγός σε αρκετά από τα ηλικιακά τμήματα του συλλόγου. Τον Ιανουάριο του 2019 πραγματοποίησε το επαγγελματικό ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα σε αγώνα Κυπέλλου Γαλλίας απέναντι στη Σατορού, σκοράροντας μάλιστα στην πρώτη του εμφάνιση.
Τον Ιανουάριο του 2024 επέστρεψε στη Γαλλία για λογαριασμό της Λοριάν, όπου αγωνίστηκε ως δανεικός μέχρι το τέλος της σεζόν, προτού επανέλθει στη Γουότφορντ, με την οποία πραγματοποίησε ακόμη δύο γεμάτες σεζόν. Συνολικά με τον αγγλικό σύλλογο κατέγραψε 141 συμμετοχές, 15 γκολ και 22 ασίστ.
Σε επίπεδο εθνικών ομάδων, ο Λούζα αγωνίστηκε τόσο στις μικρές εθνικές του Μαρόκου όσο και της Γαλλίας. Ωστόσο, το 2021 επέλεξε οριστικά να εκπροσωπήσει το Μαρόκο σε επίπεδο Ανδρών, πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς απέναντι στη Γουινέα-Μπισάου και σκοράροντας στην πρώτη του συμμετοχή. Έχει αγωνιστεί 15 φορές με την εθνική ομάδα του Μαρόκου.
Το κόστος της μεταγραφής του φαίνεται να κυμαίνεται στα 7 εκατ. €. Το συμβόλαιο που υπέγραψε ο ίδιος έχει διάρκεια 3+1 χρόνια, με την αμοιβή του να ξεπερνάει το 1 εκατ. €ετησίως.
Έφτασε στην Αθήνα την Τετάρτη (26/08), την Πέμπτη (27/08) πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και σήμερα, αφότου υπέγραψε το συμβόλαιό του, ανακοινώθηκε από τους πράσινους.
Η ανακοίνωση του ΠαναθηναϊκούΗ ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Ιμράν Λούζα. Ο 27χρονος Μαροκινός μέσος ήρθε στο Τριφύλλι με μεταγραφή από την αγγλική Γουότφορντ και υπέγραψε συμβόλαιο τριών ετών.
Ο Ιμράν Λούζα γεννήθηκε την 1η Μαΐου 1999 στη Ναντ της Γαλλίας. Σε ηλικία επτά ετών εντάχθηκε στην ακαδημία της Ναντ, όπου πέρασε όλα τα στάδια της ποδοσφαιρικής του εκπαίδευσης, διατελώντας και αρχηγός σε αρκετά από τα ηλικιακά τμήματα του συλλόγου. Τον Ιανουάριο του 2019 πραγματοποίησε το επαγγελματικό ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα σε αγώνα Κυπέλλου Γαλλίας απέναντι στη Σατορού, σκοράροντας μάλιστα στην πρώτη του εμφάνιση.
Το καλοκαίρι του 2021, και έπειτα από δύο σεζόν κατά τις οποίες είχε σημαντικό ρόλο στη Ναντ με 66 συμμετοχές και 12 γκολ, πήρε μεταγραφή στη Γουότφορντ. Με την αγγλική ομάδα αγωνίστηκε τόσο στην Premier League όσο και στην Championship, αποτελώντας βασικό στέλεχος της μεσαίας γραμμής της.
Hang it in the Louvre. 🎨#Panathinaikos #PAOFC pic.twitter.com/KxcWtZJW02— Panathinaikos F.C. (@paofc_) August 28, 2026
Τον Ιανουάριο του 2024 επέστρεψε στη Γαλλία για λογαριασμό της Λοριάν, όπου αγωνίστηκε ως δανεικός μέχρι το τέλος της σεζόν, προτού επανέλθει στη Γουότφορντ, με την οποία πραγματοποίησε ακόμη δύο γεμάτες σεζόν. Συνολικά με τον αγγλικό σύλλογο κατέγραψε 141 συμμετοχές, 15 γκολ και 22 ασίστ.
Σε επίπεδο εθνικών ομάδων, ο Λούζα αγωνίστηκε τόσο στις μικρές εθνικές του Μαρόκου όσο και της Γαλλίας. Ωστόσο, το 2021 επέλεξε οριστικά να εκπροσωπήσει το Μαρόκο σε επίπεδο Ανδρών, πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς απέναντι στη Γουινέα-Μπισάου και σκοράροντας στην πρώτη του συμμετοχή. Έχει αγωνιστεί 15 φορές με την εθνική ομάδα του Μαρόκου.
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