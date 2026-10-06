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Προς υπερχείλιση το φράγμα Αποσελέμη για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια λόγω της κακοκαιρίας στην Κρήτη
Προς υπερχείλιση το φράγμα Αποσελέμη για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια λόγω της κακοκαιρίας στην Κρήτη
Η κακοκαιρία έφερε 4,7 εκατ. κυβικά μέτρα νερού στον ταμιευτήρα - Τα αποθέματα μπορούν να καλύψουν την υδροδότηση Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου τουλάχιστον έως το 2029
Θεαματικά άλλαξε η εικόνα στο φράγμα Αποσελέμη μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις στην Κρήτη, καθώς μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα εισέρρευσαν εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού στον ταμιευτήρα. Έπειτα από μια μακρά περίοδο ανομβρίας, κατά την οποία τα περιορισμένα αποθέματα είχαν οδηγήσει την υποδομή σε οριακή λειτουργία, θεωρείται πλέον πολύ πιθανό το φράγμα να φτάσει σε υπερχείλιση μέσα στον χειμώνα του 2027, για πρώτη φορά εδώ και πέντε χρόνια.
Ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, Άρης Παπαδογιάννης, μιλώντας στην Τηλεόραση Creta, ανέφερε ότι το πρόσφατο σφοδρό κύμα κακοκαιρίας έφερε στον ταμιευτήρα 4,7 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού.
Ως αποτέλεσμα, η στάθμη ανέβηκε σημαντικά και τα συνολικά αποθέματα του φράγματος Αποσελέμη έχουν πλέον φτάσει τα 13,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.
Σύμφωνα με το creta24.gr, η συγκεκριμένη ποσότητα δημιουργεί νέα δεδομένα για την υδροδότηση των Δήμων Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου, καθώς εκτιμάται ότι τα διαθέσιμα αποθέματα μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους τουλάχιστον μέχρι το 2029.
Στελέχη του ΟΑΚ εκτιμούν ότι, εφόσον ο χειμώνας εξελιχθεί ομαλά, είναι πλέον πολύ πιθανή η υπερχείλιση του φράγματος. Εάν επιβεβαιωθεί αυτή η εκτίμηση, θα πρόκειται για την πρώτη φορά μετά τον Φεβρουάριο του 2022, όταν τα αποθέματα είχαν ξεπεράσει τα 25 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού.
Κοντά στην υπερχείλιση βρίσκεται, σύμφωνα με τον Άρη Παπαδογιάννη, και το φράγμα Ποταμών στο Ρέθυμνο. Στον ταμιευτήρα υπάρχουν αυτή τη στιγμή περίπου 21 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, ενώ απαιτούνται ακόμη περίπου 1,5 εκατομμύριο κυβικά μέτρα για να φτάσει στο όριο υπερχείλισης.
Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΚ αναφέρθηκε και στα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν το Οροπέδιο Λασιθίου, χαρακτηρίζοντάς τα πρωτοφανή.
Όπως υπογράμμισε, η ένταση και η έκταση των φαινομένων ήταν τέτοιες ώστε, σύμφωνα με την εκτίμησή του, δεν υπήρχε ρεαλιστικός τρόπος διαχείρισης που θα μπορούσε να αποτρέψει τις πλημμύρες.
Ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, Άρης Παπαδογιάννης, μιλώντας στην Τηλεόραση Creta, ανέφερε ότι το πρόσφατο σφοδρό κύμα κακοκαιρίας έφερε στον ταμιευτήρα 4,7 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού.
Ως αποτέλεσμα, η στάθμη ανέβηκε σημαντικά και τα συνολικά αποθέματα του φράγματος Αποσελέμη έχουν πλέον φτάσει τα 13,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.
Σύμφωνα με το creta24.gr, η συγκεκριμένη ποσότητα δημιουργεί νέα δεδομένα για την υδροδότηση των Δήμων Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου, καθώς εκτιμάται ότι τα διαθέσιμα αποθέματα μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους τουλάχιστον μέχρι το 2029.
Συνεχίζονται οι εισροές από το Οροπέδιο ΛασιθίουΗ αύξηση των αποθεμάτων δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς ο Αποσελέμης αναμένεται να δεχθεί και άλλες σημαντικές ποσότητες νερού. Οι έντονες βροχοπτώσεις και τα πλημμυρικά φαινόμενα άφησαν μεγάλους όγκους νερού στο Οροπέδιο Λασιθίου, οι οποίοι συνεχίζουν να κατευθύνονται προς τον ταμιευτήρα.
Στελέχη του ΟΑΚ εκτιμούν ότι, εφόσον ο χειμώνας εξελιχθεί ομαλά, είναι πλέον πολύ πιθανή η υπερχείλιση του φράγματος. Εάν επιβεβαιωθεί αυτή η εκτίμηση, θα πρόκειται για την πρώτη φορά μετά τον Φεβρουάριο του 2022, όταν τα αποθέματα είχαν ξεπεράσει τα 25 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού.
Κοντά στην υπερχείλιση βρίσκεται, σύμφωνα με τον Άρη Παπαδογιάννη, και το φράγμα Ποταμών στο Ρέθυμνο. Στον ταμιευτήρα υπάρχουν αυτή τη στιγμή περίπου 21 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, ενώ απαιτούνται ακόμη περίπου 1,5 εκατομμύριο κυβικά μέτρα για να φτάσει στο όριο υπερχείλισης.
Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΚ αναφέρθηκε και στα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν το Οροπέδιο Λασιθίου, χαρακτηρίζοντάς τα πρωτοφανή.
Όπως υπογράμμισε, η ένταση και η έκταση των φαινομένων ήταν τέτοιες ώστε, σύμφωνα με την εκτίμησή του, δεν υπήρχε ρεαλιστικός τρόπος διαχείρισης που θα μπορούσε να αποτρέψει τις πλημμύρες.
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