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Νεκρός νεαρός μοτοσικλετιστής σε τροχαίο στην Κεφαλονιά, έχασε τον έλεγχο της μηχανής και βρέθηκε στο έδαφος
Νεκρός νεαρός μοτοσικλετιστής σε τροχαίο στην Κεφαλονιά, έχασε τον έλεγχο της μηχανής και βρέθηκε στο έδαφος
Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, όπου υπέκυψε στα τραύματά του - Διερευνώνται οι συνθήκες του δυστυχήματος
Τη ζωή του έχασε ένας νεαρός οδηγός μοτοσικλέτας σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Σκάλας–Πόρου στην Κεφαλονιά. Ο τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.
Σύμφωνα με το kefaloniafocus, ο νεαρός κινούνταν με το δίκυκλό του στον συγκεκριμένο δρόμο όταν, για λόγους που δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί, έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας.
Ακολούθησε η πτώση του στο οδόστρωμα, με τον νεαρό να καταλήγει στην άκρη του δρόμου.
Μετά το τροχαίο υπήρξε άμεση κινητοποίηση και στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς.
Παρά τις προσπάθειες που έγιναν από τους γιατρούς, ο νεαρός υπέκυψε στα τραύματά του.
Οι αρμόδιες Αρχές έχουν αναλάβει την έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο νεαρός έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του.
Σύμφωνα με το kefaloniafocus, ο νεαρός κινούνταν με το δίκυκλό του στον συγκεκριμένο δρόμο όταν, για λόγους που δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί, έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας.
Ακολούθησε η πτώση του στο οδόστρωμα, με τον νεαρό να καταλήγει στην άκρη του δρόμου.
Μετά το τροχαίο υπήρξε άμεση κινητοποίηση και στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς.
Παρά τις προσπάθειες που έγιναν από τους γιατρούς, ο νεαρός υπέκυψε στα τραύματά του.
Οι αρμόδιες Αρχές έχουν αναλάβει την έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο νεαρός έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του.
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