Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Καταρρέουν οι λογαριασμοί των social media της εθνικής Πορτογαλίας μετά την αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο
Καταρρέουν οι λογαριασμοί των social media της εθνικής Πορτογαλίας μετά την αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο
Απίστευτη μείωση ακολούθων έχει σημειωθεί τις τελευταίες μέρες στους επίσημους λογαριασμούς της εθνικής Πορτογαλίας, με αφορμή την αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο
Η ένταση που έχει δημιουργηθεί γύρω από τον Κριστιάνο Ρονάλντο και την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας φαίνεται πως δεν περιορίζεται μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι. Η διαμάχη που προέκυψε με τον Ζόρζε Ζεσούς έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με τους φίλους της ομάδας να παίρνουν θέση υπέρ του ενός ή του άλλου.
Η πτωτική πορεία συνεχίστηκε και τις επόμενες ημέρες, με τον αριθμό των ακολούθων να υποχωρεί αισθητά. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Mundo Deportivo από περίπου 24,9 εκατομμύρια πριν από την ένταση που προέκυψε, ο λογαριασμός βρίσκεται πλέον κοντά στα 22,8 εκατομμύρια, γεγονός που δείχνει το τεράστιο μέγεθος της επιρροής του Πορτογάλου σούπερ σταρ.
Η εξέλιξη αυτή έχει αντίκτυπο και στην κατάταξη των εθνικών ομάδων στο instagram. Η Πορτογαλία έχασε την πρωτιά και πλέον βρίσκεται πίσω από τη Βραζιλία, η οποία έχει ξεπεράσει τους 26 εκατομμύρια followers.
Οι συνέπειες, μάλιστα, έγιναν αισθητές και στα social media. Μετά την αποχώρηση του Ρονάλντο από το προπονητικό καμπ στις 30 Σεπτεμβρίου, ο επίσημος λογαριασμός της εθνικής Πορτογαλίας στο instagram άρχισε να καταγράφει σημαντικές απώλειες σε followers.
🇵🇹 Portugal pierde casi 2 millones de seguidores tras el caso Cristiano https://t.co/Gh4FnKXk1t— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) October 5, 2026
Η πτωτική πορεία συνεχίστηκε και τις επόμενες ημέρες, με τον αριθμό των ακολούθων να υποχωρεί αισθητά. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Mundo Deportivo από περίπου 24,9 εκατομμύρια πριν από την ένταση που προέκυψε, ο λογαριασμός βρίσκεται πλέον κοντά στα 22,8 εκατομμύρια, γεγονός που δείχνει το τεράστιο μέγεθος της επιρροής του Πορτογάλου σούπερ σταρ.
Η εξέλιξη αυτή έχει αντίκτυπο και στην κατάταξη των εθνικών ομάδων στο instagram. Η Πορτογαλία έχασε την πρωτιά και πλέον βρίσκεται πίσω από τη Βραζιλία, η οποία έχει ξεπεράσει τους 26 εκατομμύρια followers.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα