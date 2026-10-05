Καταρρέουν οι λογαριασμοί των social media της εθνικής Πορτογαλίας μετά την αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο
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Εθνική Πορτογαλίας followers social media Instagram Κριστιάνο Ρονάλντο

Καταρρέουν οι λογαριασμοί των social media της εθνικής Πορτογαλίας μετά την αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο

Απίστευτη μείωση ακολούθων έχει σημειωθεί τις τελευταίες μέρες στους επίσημους λογαριασμούς της εθνικής Πορτογαλίας, με αφορμή την αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο

Καταρρέουν οι λογαριασμοί των social media της εθνικής Πορτογαλίας μετά την αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο
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Η ένταση που έχει δημιουργηθεί γύρω από τον Κριστιάνο Ρονάλντο και την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας φαίνεται πως δεν περιορίζεται μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι. Η διαμάχη που προέκυψε με τον Ζόρζε Ζεσούς έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με τους φίλους της ομάδας να παίρνουν θέση υπέρ του ενός ή του άλλου.

Οι συνέπειες, μάλιστα, έγιναν αισθητές και στα social media. Μετά την αποχώρηση του Ρονάλντο από το προπονητικό καμπ στις 30 Σεπτεμβρίου, ο επίσημος λογαριασμός της εθνικής Πορτογαλίας στο instagram άρχισε να καταγράφει σημαντικές απώλειες σε followers.

Η πτωτική πορεία συνεχίστηκε και τις επόμενες ημέρες, με τον αριθμό των ακολούθων να υποχωρεί αισθητά. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Mundo Deportivo από περίπου 24,9 εκατομμύρια πριν από την ένταση που προέκυψε, ο λογαριασμός βρίσκεται πλέον κοντά στα 22,8 εκατομμύρια, γεγονός που δείχνει το τεράστιο μέγεθος της επιρροής του Πορτογάλου σούπερ σταρ.

Η εξέλιξη αυτή έχει αντίκτυπο και στην κατάταξη των εθνικών ομάδων στο instagram. Η Πορτογαλία έχασε την πρωτιά και πλέον βρίσκεται πίσω από τη Βραζιλία, η οποία έχει ξεπεράσει τους 26 εκατομμύρια followers.
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