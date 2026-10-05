Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Φουρνιέ: «Πώς νιώθετε που φέτος θα μας υποστηρίζετε στη SUNEL Arena;»
Φουρνιέ: «Πώς νιώθετε που φέτος θα μας υποστηρίζετε στη SUNEL Arena;»
Ο Γάλλος φόργουορντ ρώτησε τους φίλους του Ολυμπιακού για το πώς αισθάνονται που φέτος θα έχουν ως έδρα τη SUNEL Arena
Ο Εβάν Φουρνιέ θέλησε να πάρει μια πρώτη «γεύση» από τις αντιδράσεις των φίλων του Ολυμπιακού ενόψει της φετινής παρουσίας της ομάδας στη SUNEL Arena.
Οι «ερυθρόλευκοι» ετοιμάζονται για την πρώτη τους εμφάνιση στη νέα προσωρινή τους έδρα, με την αναμέτρηση απέναντι στην Αναντολού Εφές για την 4η αγωνιστική της EuroLeague να είναι προγραμματισμένη για τις 9 Οκτωβρίου στις 21:15.
Με αφορμή την νέα έδρα των Πειραιωτών ο Γάλλος φόργουορντ απευθύνθηκε στους φιλάθλους μέσω των social media, θέλοντας να μάθει πώς αισθάνονται για τη νέα αγωνιστική πραγματικότητα και την παρουσία τους στη SUNEL Arena.
Συγκεκριμένα ανέφερε: «Πώς νιώθετε που φέτος θα έρθετε και θα μας υποστηρίξετε στη SUNEL Arena; Είμαι περίεργος να δω τι πιστεύετε».
Οι «ερυθρόλευκοι» ετοιμάζονται για την πρώτη τους εμφάνιση στη νέα προσωρινή τους έδρα, με την αναμέτρηση απέναντι στην Αναντολού Εφές για την 4η αγωνιστική της EuroLeague να είναι προγραμματισμένη για τις 9 Οκτωβρίου στις 21:15.
Με αφορμή την νέα έδρα των Πειραιωτών ο Γάλλος φόργουορντ απευθύνθηκε στους φιλάθλους μέσω των social media, θέλοντας να μάθει πώς αισθάνονται για τη νέα αγωνιστική πραγματικότητα και την παρουσία τους στη SUNEL Arena.
Συγκεκριμένα ανέφερε: «Πώς νιώθετε που φέτος θα έρθετε και θα μας υποστηρίξετε στη SUNEL Arena; Είμαι περίεργος να δω τι πιστεύετε».
How do yall feel about coming to watch and support us at Sunel Arena this year? Curious to know what yall think— Evan Fournier (@EvanFourmizz) October 5, 2026
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