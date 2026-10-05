Φουρνιέ: «Πώς νιώθετε που φέτος θα μας υποστηρίζετε στη SUNEL Arena;»
SPORTS
Εβάν Φουρνιέ Ολυμπιακός Sunel Arena

Φουρνιέ: «Πώς νιώθετε που φέτος θα μας υποστηρίζετε στη SUNEL Arena;»

Ο Γάλλος φόργουορντ ρώτησε τους φίλους του Ολυμπιακού για το πώς αισθάνονται που φέτος θα έχουν ως έδρα τη SUNEL Arena

Φουρνιέ: «Πώς νιώθετε που φέτος θα μας υποστηρίζετε στη SUNEL Arena;»
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Ο Εβάν Φουρνιέ θέλησε να πάρει μια πρώτη «γεύση» από τις αντιδράσεις των φίλων του Ολυμπιακού ενόψει της φετινής παρουσίας της ομάδας στη SUNEL Arena.

Οι «ερυθρόλευκοι» ετοιμάζονται για την πρώτη τους εμφάνιση στη νέα προσωρινή τους έδρα, με την αναμέτρηση απέναντι στην Αναντολού Εφές για την 4η αγωνιστική της EuroLeague να είναι προγραμματισμένη για τις 9 Οκτωβρίου στις 21:15.

Με αφορμή την νέα έδρα των Πειραιωτών ο Γάλλος φόργουορντ απευθύνθηκε στους φιλάθλους μέσω των social media, θέλοντας να μάθει πώς αισθάνονται για τη νέα αγωνιστική πραγματικότητα και την παρουσία τους στη SUNEL Arena.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Πώς νιώθετε που φέτος θα έρθετε και θα μας υποστηρίξετε στη SUNEL Arena; Είμαι περίεργος να δω τι πιστεύετε».


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