Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Οι λεπτομέρειες της φανέλας που σχεδιάστηκε για το αντίο του Μέσι στην Αργεντινή
Οι λεπτομέρειες της φανέλας που σχεδιάστηκε για το αντίο του Μέσι στην Αργεντινή
Ο Λιονέλ Μέσι ετοιμάζεται για την τελευταία του παράσταση με την εθνική ομάδα της Αργεντινής και στο ματς με τον Μπενίν θα φορέσει μία φανέλα που σχεδιάστηκε ειδικά γι’ αυτή την περίσταση
Ξημερώματα Τρίτης προς Τετάρτη ο ποδοσφαιρικός πλανήτης θα καθηλωθεί για να θαυμάσει την τελευταία παράσταση του Λιονέλ Μέσι με την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον κόσμο θα φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα με το εθνόσημο στο στήθος σε έναν αγώνα που θα γίνει στο Στάδιο Μονουμεντάλ του Μπουένος Άιρες με αντίπαλο το Μπενίν.
Στα 39 του χρόνια αποφάσισε να αποσυρθεί από την Αργεντινή και είναι έτοιμος να φορέσει τη φανέλα της για 208η φορά. Το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του θα έχει πολλές εκπλήξεις και φυσικά μία ειδικά σχεδιασμένη φανέλα αφιερωμένη στην ιστορική στιγμή.
Η Adidas σχεδίασε μία αναμνηστική φανέλα που ρίχνει το βάρος της στις παραδοσιακές ανοιχτόχρωμες μπλε και λευκές ρίγες προσθέτοντας χρυσές λεπτομέρειες. Δεσπόζει ο Ήλιος του Μαΐου από τη σημαία της Αργεντινής που βρίσκεται τόσο στο μπροστινό όσο και στο πίσω μέρος.
Στον γιακά υπάρχει σε μία σφραγίδα ο εμβληματικός αριθμός «10» σε σχήμα ήλιου πλαισιωμένος από κλαδιά δάφνης. Οι αριθμοί το όνομα του παίκτη και το έμβλημα της ομοσπονδίας είναι επίσης χρυσά, ενώ λευκά θα είναι τα παπούτσια που θα φορέσει ο Λιονέλ Μέσι.
Στα 39 του χρόνια αποφάσισε να αποσυρθεί από την Αργεντινή και είναι έτοιμος να φορέσει τη φανέλα της για 208η φορά. Το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του θα έχει πολλές εκπλήξεις και φυσικά μία ειδικά σχεδιασμένη φανέλα αφιερωμένη στην ιστορική στιγμή.
THIS ONE IS SPECIAL 🥹😭🇦🇷 a collection by Leo Messi and adidas for you. ESTE ES ESPECIAL 🥹😭🇦🇷 una colección de Leo Messi y adidas para vos. 👉 https://t.co/xPnKJzBobi https://t.co/G6qY9LNWvZ— adidas Football (@adidasfootball) September 25, 2026
Η Adidas σχεδίασε μία αναμνηστική φανέλα που ρίχνει το βάρος της στις παραδοσιακές ανοιχτόχρωμες μπλε και λευκές ρίγες προσθέτοντας χρυσές λεπτομέρειες. Δεσπόζει ο Ήλιος του Μαΐου από τη σημαία της Αργεντινής που βρίσκεται τόσο στο μπροστινό όσο και στο πίσω μέρος.
Στον γιακά υπάρχει σε μία σφραγίδα ο εμβληματικός αριθμός «10» σε σχήμα ήλιου πλαισιωμένος από κλαδιά δάφνης. Οι αριθμοί το όνομα του παίκτη και το έμβλημα της ομοσπονδίας είναι επίσης χρυσά, ενώ λευκά θα είναι τα παπούτσια που θα φορέσει ο Λιονέλ Μέσι.
https://t.co/eHWvgfXzYv— adidas Football (@adidasfootball) September 25, 2026
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