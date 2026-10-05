Ηρακλής: «Την Κυριακή επιστρέφουμε στο σπίτι μας»
SPORTS
Ηρακλής Καυτανζόγλειο Super League 1

Ηρακλής: «Την Κυριακή επιστρέφουμε στο σπίτι μας»

Ο Γηραιός με ανακοίνωση του επιβεβαίωσε ότι επιστρέφει στο Καυτανζόγλειο, αρχής γενομένης από τον αγώνα με τον Λεβαδειακό (11/10) για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League

Ηρακλής: «Την Κυριακή επιστρέφουμε στο σπίτι μας»
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Ξενιτιά τέλος για τους κυανόλευκους οι οποίοι αφού χρησιμοποπιησαν διαδοχικά τα γήπεδα των Σερρών και του Βόλου μετρούν αντίστροφα για να επιστρέψουν στη φυσική τους έδρας.

Ο Ηρακλής με επίσημη ανακοίνωση του ενημέρωσε ότι το Καυτανζόγλειο είναι πλέον έτοιμο για να υποδεχθεί την ομάδα και τον κόσμο της και το πρώτο ματς θα είναι η επερχόμενη αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό (11/10, 17:00.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:



«Μετά από μια τεράστια προσπάθεια τριών και πλέον μηνών από τη Διοίκηση της ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ και έναν απαιτητικό, γραφειοκρατικό και όχι μόνο, μαραθώνιο, το Καυτανζόγλειο Στάδιο είναι πλέον έτοιμο να ανοίξει ξανά τις πόρτες του για την ομάδα μας στη Super League, αρχής γενομένης από την αναμέτρηση της Κυριακής απέναντι στον Λεβαδειακό.

Στο πλαίσιο των τελευταίων ελέγχων και των απαραίτητων διαδικασιών, σήμερα βρέθηκαν στο Καυτανζόγλειο η Αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ, Έλλη Περράκη, ο Αντώνης Γκριμότσης από το διαπιστευμένο εργαστήριο της FIFA Grassform, ο Μάκης Τσάτσος, Υπεύθυνος Ασφάλειας Αγώνων και Γηπέδων της ΕΠΟ, καθώς και ο Γιάννης Αθανασίου από τη HELLASOD, εταιρεία κατασκευής και συντήρησης αγωνιστικών χώρων.

Την Κυριακή επιστρέφουμε στο σπίτι μας και περιμένουμε τον κόσμο του ΗΡΑΚΛΗ να βρεθεί δίπλα στην ομάδα, να γεμίσει τις κερκίδες και να γίνει, για ακόμη μία φορά, ο δωδέκατος παίκτης μας.»
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