Η Μάντσεστερ Σίτι πλήρωσε για μεταγραφές 1,2 δισ. λίρες τις σεζόν των οικονομικών παραβάσεων: Σε ποιες ομάδες τα... έσκασε
Η Μάντσεστερ Σίτι πλήρωσε για μεταγραφές 1,2 δισ. λίρες τις σεζόν των οικονομικών παραβάσεων: Σε ποιες ομάδες τα... έσκασε
Από το 2009 ως το 2018 οι πολίτες πλήρωσαν σε 46 διαφορετικούς συλλόγους για να αγοράσουν παίκτες τους φτάνοντας το ποσό ρεκόρ 1,2 δισ. λίρες
Οι συζητήσεις σχετικά με τη Μάντσεστερ Σίτι, μετά την ενοχή της για παράβαση οικονομικών κανόνων της Premier League και την έφεση που υπέβαλε (2/10), μόλις ξεκίνησαν. Και έχουν...χρόνο μπροστά τους.
Tο ποσό ύψους περίπου 1,2215 δισεκατομμυρίων λιρών που δαπάνησε η Μάντσεστερ Σίτι για παίκτες μεταξύ 2009 και 2018 ήταν το μεγαλύτερο σε σύγκριση με οποιονδήποτε άλλον σύλλογο κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου, όπως αναφέρει σχετικά σήμερα (3/10) το BBC.
Δαπάνες καθοριστικές για να καταστεί η ομάδα η πιο επιτυχημένη στην Αγγλία.
Πρόκειται για 46 διαφορετικούς συλλόγους σε 19 εθνικά πρωταθλήματα.
Για ορισμένους από αυτούς, τα ποσά που κατέβαλε η Σίτι ήταν τα υψηλότερα που είχαν λάβει ποτέ μέχρι εκείνη τη στιγμή.
Αυτή είναι η λίστα με όλους τους συλλόγους στους οποίους η Μάντσεστερ Σίτι κατέβαλε ποσά μεταγραφής μεταξύ του καλοκαιριού του 2009 και του χειμώνα του 2018.
Η λίστα αφορά παίκτες της πρώτης ομάδας και δεν περιλαμβάνει ελεύθερες μεταγραφές, δανεισμούς ή παίκτες που προέρχονται από τις ακαδημίες του συλλόγου.
Σύλλογος Πώλησης Παίκτες που αποκτήθηκαν Συνολικό Κόστος (σε λίρες)
Βόλφσμπουργκ: Τζέκο, Ντε Μπρόινε 96,5 εκατ.
Μονακό: Μεντί, Μπερνάρντο Σίλβα 91,5 εκατ.
Άρσεναλ: Αντεμπαγιόρ, Κολό Τουρέ, Νασρί, Κλισί 71 εκατ.
Tο ποσό ύψους περίπου 1,2215 δισεκατομμυρίων λιρών που δαπάνησε η Μάντσεστερ Σίτι για παίκτες μεταξύ 2009 και 2018 ήταν το μεγαλύτερο σε σύγκριση με οποιονδήποτε άλλον σύλλογο κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου, όπως αναφέρει σχετικά σήμερα (3/10) το BBC.
Δαπάνες καθοριστικές για να καταστεί η ομάδα η πιο επιτυχημένη στην Αγγλία.
Πρόκειται για 46 διαφορετικούς συλλόγους σε 19 εθνικά πρωταθλήματα.
Για ορισμένους από αυτούς, τα ποσά που κατέβαλε η Σίτι ήταν τα υψηλότερα που είχαν λάβει ποτέ μέχρι εκείνη τη στιγμή.
Αυτή είναι η λίστα με όλους τους συλλόγους στους οποίους η Μάντσεστερ Σίτι κατέβαλε ποσά μεταγραφής μεταξύ του καλοκαιριού του 2009 και του χειμώνα του 2018.
Η λίστα αφορά παίκτες της πρώτης ομάδας και δεν περιλαμβάνει ελεύθερες μεταγραφές, δανεισμούς ή παίκτες που προέρχονται από τις ακαδημίες του συλλόγου.
🚨 | Manchester City spent £1.2 BILLION on transfers during the era which has been charged with financial wrongdoing. [BBC/Transfermarkt] https://t.co/mIYIcMj5IK— UtdDistrict (@UtdDistrict) September 30, 2026
Σύλλογος Πώλησης Παίκτες που αποκτήθηκαν Συνολικό Κόστος (σε λίρες)
Βόλφσμπουργκ: Τζέκο, Ντε Μπρόινε 96,5 εκατ.
Μονακό: Μεντί, Μπερνάρντο Σίλβα 91,5 εκατ.
Άρσεναλ: Αντεμπαγιόρ, Κολό Τουρέ, Νασρί, Κλισί 71 εκατ.
Έβερτον: Λέσκοτ, Ρόντγουελ, Στόουνς 63 εκατ.
Βαλένθια: Νταβίντ Σίλβα, Οταμέντι 62,5 εκατ.
Αθλέτικ Μπιλμπάο: Λαπόρτ 55,5 εκατ.
Λίβερπουλ: Στέρλινγκ 54,5 εκατ.
Πόρτο: Μανγκαλά, Φερνάντο 51,5 εκατ.
Μπενφίκα: Χάβι Γκαρσία, Έντερσον 51 εκατ.
Τότεναμ: Γουόκερ 45 εκατ.
Σάλκε: Σανέ 44,5 εκατ.
Μπαρσελόνα: Γιάγια Τουρέ, Μπράβο 41 εκατ.
Άστον Βίλα: Μπάρι, Μίλνερ, Ντελφ 41 εκατ.
Σεβίλλη: Νεγρέδο, Νάβας 38,5 εκατ.
Ατλέτικο Μαδρίτης: Αγουέρο, Ντεμικέλις 38 εκατ.
Φιορεντίνα: Νάστασιτς, Γιόβετιτς 35 εκατ.
Σουόνσι: Σίνκλερ, Μπονί 34 εκατ.
Σαχτάρ Ντόνετσκ: Φερναντίνιο 34 εκατ.
Ίντερ: Μπαλοτέλι, Μάικον 28 εκατ.
Παλμέιρας: Ζεσούς 27 εκατ.
Ρεάλ Μαδρίτης: Ντανίλο 25,5 εκατ.
Γουέστ Χαμ: Τέβες 25 εκατ.
Ντόρτμουντ: Γκουντογκάν 23 εκατ.
Αμβούργο: Μπόατενγκ 20,5 εκατ.
Λάτσιο: Κολάροφ 19 εκατ.
Μπλάκμπερν: Σάντα Κρουζ 18 εκατ.
Θέλτα: Νολίτο 15,5 εκατ.
Παρτιζάν: Σάβιτς 10 εκατ.
Βάσκο ντα Γκάμα: Ντάγκλας Λουίζ 10 εκατ.
Μίντλεσμπρο: Τζόνσον 7 εκατ.
Μάλαγα: Καμπαγιέρο 7 εκατ.
Φούλαμ: Ρόμπερτς 6 εκατ.
Ατλέτικο Νασιονάλ: Μορένο 4,5 εκατ.
Μπούρσασπορ: Ουνάλ 4 εκατ.
Μαλδονάδο: Ρούγι 4 εκατ.
Νιου Γιορκ Σίτι: Χάρισον 4 εκατ.
Αούστρια Βιέννης: Καγιόντε 3,5 εκατ.
Τιμισοάρα: Παντιλιμόν 3 εκατ.
Ρασίνγκ Κλουμπ: Ζουκουλίνι 2 εκατ.
Ούφα: Ζιντσένκο 2 εκατ.
Ερυθρός Αστέρας: Ίλιτς 2 εκατ.
Ατλέτικο Βενεζουέλα: Ερέρα 1 εκατ.
Πονφεραντίνα: Σομπρίνο 0,5 εκατ.
Σέντραλ Μάρινερς: Κάσερες 0,5 εκατ.
Τζιρόνα: Λεζέν 0,5 εκατ.
Χιμνάστικ: Μαρί 0,5 εκατ.
Βαλένθια: Νταβίντ Σίλβα, Οταμέντι 62,5 εκατ.
Αθλέτικ Μπιλμπάο: Λαπόρτ 55,5 εκατ.
Λίβερπουλ: Στέρλινγκ 54,5 εκατ.
Πόρτο: Μανγκαλά, Φερνάντο 51,5 εκατ.
Μπενφίκα: Χάβι Γκαρσία, Έντερσον 51 εκατ.
Τότεναμ: Γουόκερ 45 εκατ.
Σάλκε: Σανέ 44,5 εκατ.
Μπαρσελόνα: Γιάγια Τουρέ, Μπράβο 41 εκατ.
Άστον Βίλα: Μπάρι, Μίλνερ, Ντελφ 41 εκατ.
Σεβίλλη: Νεγρέδο, Νάβας 38,5 εκατ.
Ατλέτικο Μαδρίτης: Αγουέρο, Ντεμικέλις 38 εκατ.
Φιορεντίνα: Νάστασιτς, Γιόβετιτς 35 εκατ.
Σουόνσι: Σίνκλερ, Μπονί 34 εκατ.
Σαχτάρ Ντόνετσκ: Φερναντίνιο 34 εκατ.
Ίντερ: Μπαλοτέλι, Μάικον 28 εκατ.
Παλμέιρας: Ζεσούς 27 εκατ.
Ρεάλ Μαδρίτης: Ντανίλο 25,5 εκατ.
Γουέστ Χαμ: Τέβες 25 εκατ.
Ντόρτμουντ: Γκουντογκάν 23 εκατ.
Αμβούργο: Μπόατενγκ 20,5 εκατ.
Λάτσιο: Κολάροφ 19 εκατ.
Μπλάκμπερν: Σάντα Κρουζ 18 εκατ.
Θέλτα: Νολίτο 15,5 εκατ.
Παρτιζάν: Σάβιτς 10 εκατ.
Βάσκο ντα Γκάμα: Ντάγκλας Λουίζ 10 εκατ.
Μίντλεσμπρο: Τζόνσον 7 εκατ.
Μάλαγα: Καμπαγιέρο 7 εκατ.
Φούλαμ: Ρόμπερτς 6 εκατ.
Ατλέτικο Νασιονάλ: Μορένο 4,5 εκατ.
Μπούρσασπορ: Ουνάλ 4 εκατ.
Μαλδονάδο: Ρούγι 4 εκατ.
Νιου Γιορκ Σίτι: Χάρισον 4 εκατ.
Αούστρια Βιέννης: Καγιόντε 3,5 εκατ.
Τιμισοάρα: Παντιλιμόν 3 εκατ.
Ρασίνγκ Κλουμπ: Ζουκουλίνι 2 εκατ.
Ούφα: Ζιντσένκο 2 εκατ.
Ερυθρός Αστέρας: Ίλιτς 2 εκατ.
Ατλέτικο Βενεζουέλα: Ερέρα 1 εκατ.
Πονφεραντίνα: Σομπρίνο 0,5 εκατ.
Σέντραλ Μάρινερς: Κάσερες 0,5 εκατ.
Τζιρόνα: Λεζέν 0,5 εκατ.
Χιμνάστικ: Μαρί 0,5 εκατ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα