Ο Μεντβέντεφ χτύπησε θεατή με μπαλάκι και αποβλήθηκε από τον αγώνα κόντρα στον Τζόκοβιτς, βίντεο
SPORTS
Ντανίλ Μεντβέντεφ Νόβακ Τζόκοβιτς Αποβολή China Open

Ο Μεντβέντεφ χτύπησε θεατή με μπαλάκι και αποβλήθηκε από τον αγώνα κόντρα στον Τζόκοβιτς, βίντεο

Ο Ρώσος τενίστας ολοκλήρωσε άδοξα την παρουσία του στον αγώνα με αντίπαλο τον Νόβακ Τζόκοβιτς για τα ημιτελικά του China Open

Ο Μεντβέντεφ χτύπησε θεατή με μπαλάκι και αποβλήθηκε από τον αγώνα κόντρα στον Τζόκοβιτς, βίντεο
Απίστευτη εξέλιξη είχε ο ημιτελικός του China Open στο Πεκίνο ανάμεσα στον Νόβακ Τζόκοβιτς και τον Ντανίλ Μεντβέντεφ, καθώς η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με άδοξο τρόπο.

Ο Σέρβος είχε αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα, κατακτώντας το πρώτο σετ με 7-5, ενώ στο δεύτερο βρισκόταν μπροστά με 5-3 και σέρβιρε για να «κλειδώσει» την παρουσία του στον τελικό.


Ωστόσο, η συνέχεια ήταν απρόβλεπτη. Μετά το τέλος ενός πόντου, ο Μεντβέντεφ έστειλε την μπάλα προς την εξέδρα, με αποτέλεσμα αυτή να χτυπήσει έναν θεατή στο πρόσωπο.

Το περιστατικό προκάλεσε την άμεση παρέμβαση των υπευθύνων, οι οποίοι διέκοψαν προσωρινά το παιχνίδι προκειμένου να εξετάσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το συμβάν.

Λίγο αργότερα, πάρθηκε η απόφαση να αποβληθεί ο Ρώσος τενίστας, με αποτέλεσμα ο ημιτελικός να ολοκληρωθεί πρόωρα και τον Τζόκοβιτς να παίρνει χωρίς συνέχεια στο court το εισιτήριο για τον τελικό.

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