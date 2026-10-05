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Superbet League 2: Άλωσε τη Χρυσούπολη η Μαρκό με τον Ελ Αραμπί - Ισοπαλία σε Θεσσαλονίκη και «Ελ Πάσο», βίντεο
Superbet League 2: Άλωσε τη Χρυσούπολη η Μαρκό με τον Ελ Αραμπί - Ισοπαλία σε Θεσσαλονίκη και «Ελ Πάσο», βίντεο
Την νικηφόρα πορεία της συνέχισε η Μαρκό που επικράτησε εκτός έδρας του Νέστου Χρυσούπολης με 2-1, χάρη στα γκολ των Μίλερ και Ελ Αραμπί
Με «χρυσό» σκόρερ για άλλη μία φορά τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί, η Μαρκό νίκησε 2-1 στη Χρυσούπολη τον τοπικό Νέστο και συνεχίζει την προέλασή της στη Superbet League 2, πανηγυρίζοντας την πέμπτη νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια. Η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου άνοιξε το σκορ στο 29΄ με τον Μίλερ, οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν στο 67΄ με τον Σαπουντζή, αλλά ο Ελ Αραμπί «μίλησε» έξι λεπτά αργότερα και διαμόρφωσε το τελικό σκορ.
Η Ελλάς Σύρου διατήρησε το αήττητο, αποσπώντας «λευκή» ισοπαλία από τον ΠΑΟΚ Β΄ στην Καλαμαριά, και «έπιασε» στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας την Athens Kallithea (η οποία έχει πάντως ένα ματς λιγότερο). Στην Καλλιθέα, τέλος, η ουραγός Ζάκυνθος πήρε το δεύτερο βαθμό της στο πρωτάθλημα, καθώς με γκολ του Κρυπαράκου στο 85΄ ισοφάρισε 1-1 τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, ο οποίος είχε προηγηθεί με τον Τσαπακίδη στο 11΄.
Τα αποτελέσματα της πέμπτης αγωνιστικής:
Νίκη Βόλου-ΑΕΛ 2-2
Πανθρακικός-Πανσερραϊκός 1-1
Πύργος-Πανιώνιος 2-0
Αστέρας Τρίπολης Β΄-Αναγέννηση Καρδίτσας 2-0
Ζάκυνθος-Απόλλων Καλαμαριάς 1-1
ΠΑΟΚ Β΄-Ελλάς Σύρου 0-0
Νέστος Χρυσούπολης-Μαρκό 1-2
Ολυμπιακός Β΄ - Athens Kallithea (14/10)
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)
1. Μαρκό 15
2. ΑΕΛ 11
3. Πανιώνιος 10
4. Ελλάς Σύρου 9
5. Athens Kallithea 9 -4αγ.
6. Πανθρακικός 8
7. Αστέρας Τρίπολης Β΄ 6
8. Απόλλων Καλαμαριάς 5
9. ΠΑΟΚ Β΄ 5
10. Πύργος 5
11. Ολυμπιακός Β΄ 4 -4αγ.
12. Νίκη Βόλου 4
13. Νέστος Χρυσούπολης 4
14. Πανσερραϊκός 3
15. Ζάκυνθος 2
16. Αναγέννηση Καρδίτσας 2
* Η Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ επέβαλε στην ΠΑΕ Πανσερραϊκός ποινή αφαίρεσης τεσσάρων (4) βαθμών από τη βαθμολογία της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)
1. Μαρκό 15
2. ΑΕΛ 11
3. Πανιώνιος 10
4. Ελλάς Σύρου 9
5. Athens Kallithea 9 -4αγ.
6. Πανθρακικός 8
7. Αστέρας Τρίπολης Β΄ 6
8. Απόλλων Καλαμαριάς 5
9. ΠΑΟΚ Β΄ 5
10. Πύργος 5
11. Ολυμπιακός Β΄ 4 -4αγ.
12. Νίκη Βόλου 4
13. Νέστος Χρυσούπολης 4
14. Πανσερραϊκός 3
15. Ζάκυνθος 2
16. Αναγέννηση Καρδίτσας 2
* Η Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ επέβαλε στην ΠΑΕ Πανσερραϊκός ποινή αφαίρεσης τεσσάρων (4) βαθμών από τη βαθμολογία της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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