Superbet League 2: Άλωσε τη Χρυσούπολη η Μαρκό με τον Ελ Αραμπί - Ισοπαλία σε Θεσσαλονίκη και «Ελ Πάσο», βίντεο
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Superbet League 2 Μαρκό Νέστος Χρυσούπολης ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς Γιουσέφ Ελ Αραμπί

Superbet League 2: Άλωσε τη Χρυσούπολη η Μαρκό με τον Ελ Αραμπί - Ισοπαλία σε Θεσσαλονίκη και «Ελ Πάσο», βίντεο

Την νικηφόρα πορεία της συνέχισε η Μαρκό που επικράτησε εκτός έδρας του Νέστου Χρυσούπολης με 2-1, χάρη στα γκολ των Μίλερ και Ελ Αραμπί

Superbet League 2: Άλωσε τη Χρυσούπολη η Μαρκό με τον Ελ Αραμπί - Ισοπαλία σε Θεσσαλονίκη και «Ελ Πάσο», βίντεο

Με «χρυσό» σκόρερ για άλλη μία φορά τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί, η Μαρκό νίκησε 2-1 στη Χρυσούπολη τον τοπικό Νέστο και συνεχίζει την προέλασή της στη Superbet League 2, πανηγυρίζοντας την πέμπτη νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια. Η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου άνοιξε το σκορ στο 29΄ με τον Μίλερ, οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν στο 67΄ με τον Σαπουντζή, αλλά ο Ελ Αραμπί «μίλησε» έξι λεπτά αργότερα και διαμόρφωσε το τελικό σκορ.


Η Ελλάς Σύρου διατήρησε το αήττητο, αποσπώντας «λευκή» ισοπαλία από τον ΠΑΟΚ Β΄ στην Καλαμαριά, και «έπιασε» στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας την Athens Kallithea (η οποία έχει πάντως ένα ματς λιγότερο). Στην Καλλιθέα, τέλος, η ουραγός Ζάκυνθος πήρε το δεύτερο βαθμό της στο πρωτάθλημα, καθώς με γκολ του Κρυπαράκου στο 85΄ ισοφάρισε 1-1 τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, ο οποίος είχε προηγηθεί με τον Τσαπακίδη στο 11΄.

Τα αποτελέσματα της πέμπτης αγωνιστικής:

Νίκη Βόλου-ΑΕΛ 2-2

Πανθρακικός-Πανσερραϊκός 1-1

Πύργος-Πανιώνιος 2-0

Κλείσιμο
Αστέρας Τρίπολης Β΄-Αναγέννηση Καρδίτσας 2-0

Ζάκυνθος-Απόλλων Καλαμαριάς 1-1

ΠΑΟΚ Β΄-Ελλάς Σύρου 0-0

Νέστος Χρυσούπολης-Μαρκό 1-2

Ολυμπιακός Β΄ - Athens Kallithea (14/10)


Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)

1. Μαρκό 15

2. ΑΕΛ 11

3. Πανιώνιος 10

4. Ελλάς Σύρου 9

5. Athens Kallithea 9 -4αγ.

6. Πανθρακικός 8

7. Αστέρας Τρίπολης Β΄ 6

8. Απόλλων Καλαμαριάς 5

9. ΠΑΟΚ Β΄ 5

10. Πύργος 5

11. Ολυμπιακός Β΄ 4 -4αγ.

12. Νίκη Βόλου 4

13. Νέστος Χρυσούπολης 4

14. Πανσερραϊκός 3

15. Ζάκυνθος 2

16. Αναγέννηση Καρδίτσας 2

* Η Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ επέβαλε στην ΠΑΕ Πανσερραϊκός ποινή αφαίρεσης τεσσάρων (4) βαθμών από τη βαθμολογία της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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