Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Παρουσία Γκάλη και Ρίτσαρντ Σιάο η εντός έδρας πρεμιέρα του Άρη στο Euro Cup κόντρα στην Μπούργκος
Παρουσία Γκάλη και Ρίτσαρντ Σιάο η εντός έδρας πρεμιέρα του Άρη στο Euro Cup κόντρα στην Μπούργκος
Ο Νίκος Γκάλης αποδέχθηκε την πρόσκληση της κίτρινης ΚΑΕ, ενώ μαζί του θα παρευρεθεί στο γήπεδο και ο μεγαλομέτοχος της ομάδας, Ρίτσαρντ Σιάο
Ο Ρίτσαρντ Σιάο είχε παρευρεθεί και στον περσινό πρώτο ευρωπαϊκό εντός έδρας αγώνα του Άρη, το ίδιο θα κάνει και φέτος στην εντός έδρας πρεμιέρα του Euro Cup κόντρα στη Μπούργκος.
Προφανώς η επιστροφή του στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανό να φέρει εξελίξεις που θα αφορούν τα ευρύτερα σχέδια της εταιρίας, είτε αυτά αφορούν άμεσα το αγωνιστικό κομμάτι είτε το ζήτημα των εγκαταστάσεων του συλλόγου.
Ο Νίκος Γκάλης επίσης παρακολούθησε δια ζώσης μερικά από τα παιχνίδια της περσινής χρονιάς, το ίδιο σκοπεύει να κάνει και φέτος και αποδέχθηκε την πρόσκληση της ΚΑΕ Άρης για να είναι στα VIP του Αλεξανδρείου στον αγώνα με την Μπούργκος.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Προφανώς η επιστροφή του στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανό να φέρει εξελίξεις που θα αφορούν τα ευρύτερα σχέδια της εταιρίας, είτε αυτά αφορούν άμεσα το αγωνιστικό κομμάτι είτε το ζήτημα των εγκαταστάσεων του συλλόγου.
Ο Νίκος Γκάλης επίσης παρακολούθησε δια ζώσης μερικά από τα παιχνίδια της περσινής χρονιάς, το ίδιο σκοπεύει να κάνει και φέτος και αποδέχθηκε την πρόσκληση της ΚΑΕ Άρης για να είναι στα VIP του Αλεξανδρείου στον αγώνα με την Μπούργκος.
Πηγή:www.gazzetta.gr
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