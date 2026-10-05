Παρουσία Γκάλη και Ρίτσαρντ Σιάο η εντός έδρας πρεμιέρα του Άρη στο Euro Cup κόντρα στην Μπούργκος
SPORTS
Άρης Μπούργκος Ρίτσαρντ Σιάο Νίκος Γκάλης Euro Cup

Παρουσία Γκάλη και Ρίτσαρντ Σιάο η εντός έδρας πρεμιέρα του Άρη στο Euro Cup κόντρα στην Μπούργκος

Ο Νίκος Γκάλης αποδέχθηκε την πρόσκληση της κίτρινης ΚΑΕ, ενώ μαζί του θα παρευρεθεί στο γήπεδο και ο μεγαλομέτοχος της ομάδας, Ρίτσαρντ Σιάο

Παρουσία Γκάλη και Ρίτσαρντ Σιάο η εντός έδρας πρεμιέρα του Άρη στο Euro Cup κόντρα στην Μπούργκος
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Ο Ρίτσαρντ Σιάο είχε παρευρεθεί και στον περσινό πρώτο ευρωπαϊκό εντός έδρας αγώνα του Άρη, το ίδιο θα κάνει και φέτος στην εντός έδρας πρεμιέρα του Euro Cup κόντρα στη Μπούργκος.

Προφανώς η επιστροφή του στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανό να φέρει εξελίξεις που θα αφορούν τα ευρύτερα σχέδια της εταιρίας, είτε αυτά αφορούν άμεσα το αγωνιστικό κομμάτι είτε το ζήτημα των εγκαταστάσεων του συλλόγου.

Ο Νίκος Γκάλης επίσης παρακολούθησε δια ζώσης μερικά από τα παιχνίδια της περσινής χρονιάς, το ίδιο σκοπεύει να κάνει και φέτος και αποδέχθηκε την πρόσκληση της ΚΑΕ Άρης για να είναι στα VIP του Αλεξανδρείου στον αγώνα με την Μπούργκος.



Πηγή:www.gazzetta.gr
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