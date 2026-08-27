Χιλιάδες οπαδοί της Φιορεντίνα έκαναν τη νύχτα μέρα για τα 100 χρόνια του συλλόγου, δείτε βίντεο

Il discorso del presidente Commisso alla festa dei tifosi per il 100° anniversario della Fiorentina 💜⚜️ pic.twitter.com/zwu3IHucB3 — ACF Fiorentina (@acffiorentina) August 25, 2026

Το δικό του μήνυμα έστειλε και ο πρόεδρος της ομάδας, Τζουζέπε Κομίσο. Κλείνοντας την ομιλία του, ο Ιταλοαμερικανός τόνισε στα ιταλικά «» εισπράττοντας τα χειροκροτήματα χιλιάδων φιλάθλων. Μάλιστα, ένας φίλαθλος ακούστηκε να φωνάζει «vaffanculo» που στα ελληνικά σημαίνει «άντε γ@@@@ου».Οι οπαδοί της Φιορεντίνα ελπίζουν σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα από αυτό του πρώτου αγώνα της σεζόν, όπου η ομάδα ηττήθηκε με 4-0 από την αιώνια αντίπαλό της, την AS Roma.Μια ειδική παράσταση με χορογραφίες, φωτιστικά εφέ, μουσική, εικόνες από το αρχείο και ειδικούς καλεσμένους θα ξαναζωντανέψει μερικές από τις πιο εμβληματικές στιγμές της ιστορίας του συλλόγου, αποτίοντας παράλληλα φόρο τιμής στις προσωπικότητες που διαμόρφωσαν τη «Βιόλα» και γενιές οπαδών.