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Χιλιάδες οπαδοί της Φιορεντίνα έκαναν τη νύχτα μέρα για τα 100 χρόνια του συλλόγου, δείτε βίντεο
Οι οπαδοί των «La Viola» πλημμύρισαν τους δρόμους της ιταλικής πόλης με μωβ σημαίες, καπνογόνα και πυροτεχνήματα
Οι οπαδοί των «La Viola» σήκωσαν ψηλά μωβ σημαίες και πανό, ενώ άναψαν εκατοντάδες καπνογόνα και πυροτεχνήματα κατά μήκος του ποταμού Άρνου δημιουργώντας μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα.
🚨Florence loves its football club— Polymarket Sports (@PolymarketSport) August 27, 2026
Fiorentina fans celebrated their club's 100th anniversary in style pic.twitter.com/xFv3b16b0Q
🧨♾️ This is how Fiorentina fans celebrated the 100th anniversary of their club! 🇮🇹💜 pic.twitter.com/tqmyTqpozw— Ultras Clips (@ultras_clips) August 26, 2026
Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media καταγράφουν τρελαμένους φιλάθλους να συγκεντρώνονται στους δρόμους της ιταλικής πόλης πανηγυρίζοντας την συμπλήρωση ενός αιώνα από την ίδρυση του αγαπημένου τους ποδοσφαιρικού συλλόγου. Οι εορτασμοί θα συνεχιστούν στο Στάδιο Αρτέμιο Φράνκι το Σάββατο (29/8), μετά τον αγώνα της Φιορεντίνα με τη Φροζινόνε για τη Serie Α.
Fiorentina fans celebrating the club's 100th anniversary last night! pic.twitter.com/Fa0pyJwepy— FootballAwaydays (@Awaydays23) August 26, 2026
💜 Fiorentina tifosi descended into the streets of Firenze yesterday to celebrate the club’s centenary— Calcio England (@CalcioEngland) August 26, 2026
🎥 samjroy pic.twitter.com/aUufCr5XST
🇮🇹 | Fiorentina fans take to the streets to celebrate the 100th anniversary of the club!🎂💜 pic.twitter.com/CxQcTUygyu— ULTRA ATTACKIVE (@UltraAttackive) August 25, 2026
Οι οπαδοί της Φιορεντίνα ελπίζουν σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα από αυτό του πρώτου αγώνα της σεζόν, όπου η ομάδα ηττήθηκε με 4-0 από την αιώνια αντίπαλό της, την AS Roma.
Il discorso del presidente Commisso alla festa dei tifosi per il 100° anniversario della Fiorentina 💜⚜️ pic.twitter.com/zwu3IHucB3— ACF Fiorentina (@acffiorentina) August 25, 2026
Μια ειδική παράσταση με χορογραφίες, φωτιστικά εφέ, μουσική, εικόνες από το αρχείο και ειδικούς καλεσμένους θα ξαναζωντανέψει μερικές από τις πιο εμβληματικές στιγμές της ιστορίας του συλλόγου, αποτίοντας παράλληλα φόρο τιμής στις προσωπικότητες που διαμόρφωσαν τη «Βιόλα» και γενιές οπαδών.
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