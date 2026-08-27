Χιλιάδες οπαδοί της Φιορεντίνα έκαναν τη νύχτα μέρα για τα 100 χρόνια του συλλόγου, δείτε βίντεο
SPORTS
Φλωρεντία Φιορεντίνα οπαδοί

Χιλιάδες οπαδοί της Φιορεντίνα έκαναν τη νύχτα μέρα για τα 100 χρόνια του συλλόγου, δείτε βίντεο

Οι οπαδοί των «La Viola» πλημμύρισαν τους δρόμους της ιταλικής πόλης με μωβ σημαίες, καπνογόνα και πυροτεχνήματα

Χιλιάδες οπαδοί της Φιορεντίνα έκαναν τη νύχτα μέρα για τα 100 χρόνια του συλλόγου, δείτε βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Τη νύχτα σε μέρα μετέτρεψαν χιλιάδες οπαδοί της Φιορεντίνα που πλημμύρισαν τους δρόμους της Φλωρεντίας για να γιορτάσουν τα 100 χρόνια του συλλόγου.

Οι οπαδοί των «La Viola» σήκωσαν ψηλά μωβ σημαίες και πανό, ενώ άναψαν εκατοντάδες καπνογόνα και πυροτεχνήματα κατά μήκος του ποταμού Άρνου δημιουργώντας μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα.




Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media καταγράφουν τρελαμένους φιλάθλους να συγκεντρώνονται στους δρόμους της ιταλικής πόλης πανηγυρίζοντας την συμπλήρωση ενός αιώνα από την ίδρυση του αγαπημένου τους ποδοσφαιρικού συλλόγου. Οι εορτασμοί θα συνεχιστούν στο Στάδιο Αρτέμιο Φράνκι το Σάββατο (29/8), μετά τον αγώνα της Φιορεντίνα με τη Φροζινόνε για τη Serie Α.

Κλείσιμο


Το δικό του μήνυμα έστειλε και ο πρόεδρος της ομάδας, Τζουζέπε Κομίσο. Κλείνοντας την ομιλία του, ο Ιταλοαμερικανός τόνισε στα ιταλικά «αγαπώ τη Φιορεντίνα» εισπράττοντας τα χειροκροτήματα χιλιάδων φιλάθλων. Μάλιστα, ένας φίλαθλος ακούστηκε να φωνάζει «vaffanculo» που στα ελληνικά σημαίνει «άντε γ@@@@ου».


Οι οπαδοί της Φιορεντίνα ελπίζουν σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα από αυτό του πρώτου αγώνα της σεζόν, όπου η ομάδα ηττήθηκε με 4-0 από την αιώνια αντίπαλό της, την AS Roma.

Μια ειδική παράσταση με χορογραφίες, φωτιστικά εφέ, μουσική, εικόνες από το αρχείο και ειδικούς καλεσμένους θα ξαναζωντανέψει μερικές από τις πιο εμβληματικές στιγμές της ιστορίας του συλλόγου, αποτίοντας παράλληλα φόρο τιμής στις προσωπικότητες που διαμόρφωσαν τη «Βιόλα» και γενιές οπαδών.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η Allwyn φέρνει στην Αθήνα το πρώτο Allwyn x McLaren Racing Live

Χιλιάδες φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να δουν το μονοθέσιο που κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών της Formula 1 το 2025 και τη θρυλική McLaren MP4/6 του Ayrton Senna να «βρυχώνται» σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα στο ΟΑΚΑ.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης