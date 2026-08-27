«Τρέχει» ακόμη η υπόθεση του Ρούμπεν Βάργκας για τον Ολυμπιακό, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις
SPORTS
Ολυμπιακός Ρούμπεν Βάργκας

«Τρέχει» ακόμη η υπόθεση του Ρούμπεν Βάργκας για τον Ολυμπιακό, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις

Παράλληλα, η «ABC» της Σεβίλλης αναφέρει ότι στις τάξεις του ισπανικού συλλόγου υπάρχει αισιοδοξία πως η μεταγραφή στον Ολυμπιακό μπορεί να ολοκληρωθεί

«Τρέχει» ακόμη η υπόθεση του Ρούμπεν Βάργκας για τον Ολυμπιακό, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις
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Ανοικτή προς ολοκλήρωση παραμένει η μεταγραφή του Ρούμπεν Βάργκας στον Ολυμπιακό, παρά το γεγονός ότι εξέπνευσε το χρονικό περιθώριο που είχαν θέσει οι «ερυθρόλευκοι» στη Σεβίλλη για την τελική της απάντηση.

Ο Ολυμπιακός είχε ζητήσει να ξεκαθαρίσει η υπόθεση μέχρι το βράδυ της Τετάρτης, ώστε είτε να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της μεταγραφής είτε να ενεργοποιήσει άλλες επιλογές για τα άκρα της επίθεσης. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και το κλίμα από την Ισπανία δείχνει ότι η υπόθεση κάθε άλλο παρά έχει οδηγηθεί σε ναυάγιο.

Χαρακτηριστικό είναι το σημερινό ρεπορτάζ της ισπανικής «El Desmarque», το οποίο επιβεβαιώνει ότι ο Βάργκας παραμένει ο βασικός μεταγραφικός στόχος του Ολυμπιακού και του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Ελβετός επέστρεψε στις προπονήσεις της Σεβίλλης, όμως οι Ανδαλουσιανοί εξακολουθούν να επιδιώκουν την πώλησή του, καθώς από αυτήν εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό και η δική τους μεταγραφική δραστηριότητα στις τελευταίες ημέρες της αγοράς.

Παράλληλα, η «ABC» της Σεβίλλης αναφέρει ότι στις τάξεις του ισπανικού συλλόγου υπάρχει αισιοδοξία πως η μεταγραφή στον Ολυμπιακό μπορεί να ολοκληρωθεί, καθώς έπειτα από αρκετές ημέρες διαπραγματεύσεων οι δύο πλευρές έχουν πλησιάσει σε τελική συμφωνία.

Ο Βάργκας αποτελεί προσωπική επιλογή του Μεντιλίμπαρ και γι' αυτό οι Πειραιώτες εξακολουθούν να δουλεύουν την υπόθεση, έχοντας πάντως έτοιμες και εναλλακτικές λύσεις σε περίπτωση που δεν βρεθεί τελικά η «χρυσή τομή» με τη Σεβίλλη.
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