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Ο Ντεόσα αρνήθηκε τις προτάσεις του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, λένε οι Ισπανοί
Ο Ντεόσα αρνήθηκε τις προτάσεις του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, λένε οι Ισπανοί
Στην Ισπανία αναφέρουν ότι ο 26χρονος χαφ Νέλσον Ντεόσα, αρνήθηκε έξι προτάσεις, μεταξύ αυτών του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού
Τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο Παναθηναϊκός βρίσκονται στην αγορά για την απόκτηση ενός χαφ που θα ανεβάσει το επίπεδο της ομάδας και στην Ισπανία τους συνέδεσαν με την περίπτωση του Νέλσον Ντέοσα.
Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Φραν Κάμπος Βάθκεθ, οι δύο «αιώνιοι» ήταν μεταξύ των ομάδων που κατέθεσαν επίσημη πρόταση στην Μπέτις για την απόκτηση του 26χρονου χαφ, με τον ίδιο να δείχνει αρνητικός στο συγκεκριμένο ενδεχόμενο.
Για την ακρίβεια, όπως τονίζουν οι Ισπανοί, ο Κολομβιανός ποδοσφαιριστής απέρριψε συνολικά έξι προτάσεις (!). Εκτός από τις δύο ελληνικές, ήταν αρνητικός και για τη Σάουθαμπτον, τη Παλμέιρας, τη Βάσκο Ντα Γκάμα και τη Ρίβερ Πλέιτ.
Πηγή: gazzetta.gr
Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Φραν Κάμπος Βάθκεθ, οι δύο «αιώνιοι» ήταν μεταξύ των ομάδων που κατέθεσαν επίσημη πρόταση στην Μπέτις για την απόκτηση του 26χρονου χαφ, με τον ίδιο να δείχνει αρνητικός στο συγκεκριμένο ενδεχόμενο.
Για την ακρίβεια, όπως τονίζουν οι Ισπανοί, ο Κολομβιανός ποδοσφαιριστής απέρριψε συνολικά έξι προτάσεις (!). Εκτός από τις δύο ελληνικές, ήταν αρνητικός και για τη Σάουθαμπτον, τη Παλμέιρας, τη Βάσκο Ντα Γκάμα και τη Ρίβερ Πλέιτ.
🟢 Información @RealBetis— Fran Campos Vázquez (@FranCamposv90) August 25, 2026
➡️ Situación a 8 DÍAS para el CIERRE del Mercado de fichajes
➡️ Para que lleguen CEBALLOS Y AMRABAT, tendrían que salir DEOSSA, PABLO GARCÍA, y OTRO FUTBOLISTA MÁS. Con el colombiano y el canterano NO HAY LÍMITE para los dos.
➡️ IMPORTANTE. Deossa… pic.twitter.com/349dSxMy05
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