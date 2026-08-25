ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μαίνεται η φωτιά σε δάσος στη Στεφάνη Βοιωτίας: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν 8 εναέρια

Ο Ντεόσα αρνήθηκε τις προτάσεις του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, λένε οι Ισπανοί
SPORTS
Παναθηναϊκός Μπέτις Ολυμπιακός Μεταγραφές

Ο Ντεόσα αρνήθηκε τις προτάσεις του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, λένε οι Ισπανοί

Στην Ισπανία αναφέρουν ότι ο 26χρονος χαφ Νέλσον Ντεόσα, αρνήθηκε έξι προτάσεις, μεταξύ αυτών του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού

Ο Ντεόσα αρνήθηκε τις προτάσεις του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, λένε οι Ισπανοί
Τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο Παναθηναϊκός βρίσκονται στην αγορά για την απόκτηση ενός χαφ που θα ανεβάσει το επίπεδο της ομάδας και στην Ισπανία τους συνέδεσαν με την περίπτωση του Νέλσον Ντέοσα.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Φραν Κάμπος Βάθκεθ, οι δύο «αιώνιοι» ήταν μεταξύ των ομάδων που κατέθεσαν επίσημη πρόταση στην Μπέτις για την απόκτηση του 26χρονου χαφ, με τον ίδιο να δείχνει αρνητικός στο συγκεκριμένο ενδεχόμενο.

Για την ακρίβεια, όπως τονίζουν οι Ισπανοί, ο Κολομβιανός ποδοσφαιριστής απέρριψε συνολικά έξι προτάσεις (!). Εκτός από τις δύο ελληνικές, ήταν αρνητικός και για τη Σάουθαμπτον, τη Παλμέιρας, τη Βάσκο Ντα Γκάμα και τη Ρίβερ Πλέιτ.

Πηγή: gazzetta.gr

Thema Insights

Νομικές Σπουδές με Παγκόσμιες Προοπτικές: Κυβερνοασφάλεια, AI και Ειδίκευση στα Νέα Δεδομένα

Η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζουν και αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο νομικός τομέας, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι ανάγκες για εξειδικευμένους επαγγελματίες στον τομέα της νομικής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης