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Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός του Τάισον στον Κωνσταντέλια: «Ο κόσμος είναι δικός σου, ευχαριστώ τον Θεό που έπαιξα μαζί σου»
Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός του Τάισον στον Κωνσταντέλια: «Ο κόσμος είναι δικός σου, ευχαριστώ τον Θεό που έπαιξα μαζί σου»
Ο Βραζιλιάνος είπε «αντίο» στον Ντέλια με μια ανάρτηση στο instagram με τον δεξιό μπακ του Ολυμπιακού, Ροντινέι να τον αποθεώνει με τη σειρά του
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έκανε το επόμενο βήμα στην καριέρα του, μετά από τετραετία με τη φανέλα του ΠΑΟΚ όπου έζησε σπουδαίες στιγμές και άφησε το δικό του στίγμα στην ομάδα.
Ο «Ντέλιας» ανήκει πλέον με κάθε επισημοτητα στη Ντορτμουντ και θα αγωνίζεται με τον «δικό μας» Καρέτσα.
Το «αντίο» σε έναν τόσο επιδραστικό παίχτη μόνο εύκολη υπόθεση δεν είναι και αρκετοί ήταν αυτοί που θέλησαν να στείλουν το δικό τους μήνυμα στον 23χρονο διεθνή.
Ένα από αυτά που ξεχώρισαν είναι εκείνο του Τάισον, με τον Βραζιλιάνο να κάνει μια συγκινητικη ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram.
Σε μια αρκετά συναισθηματική ανάρτηση ο Τάισον έστειλε τις πιο θερμές ευχές του: «Γιάννη Κωνσταντέλια, πήγαινε να είσαι ευτυχισμένος, αγόρι μου!
Ο κόσμος είναι δικός σου και ο κόσμος πρέπει να σε γνωρίσει, μάγε! Είμαι πολύ χαρούμενος για σένα!
Ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε την ευκαιρία να αγωνιστώ δίπλα σου για σχεδόν τέσσερα χρόνια και να μοιραστώ μαζί σου τόσες όμορφες στιγμές όλα αυτά τα χρόνια.
Θα μου λείψεις πάρα πολύ, όμως θα είμαι πάντα εδώ, να σε στηρίζω και να θυμάμαι όλες τις υπέροχες στιγμές που ζήσαμε μαζί. Δεν θα είσαι ποτέ μόνος.
Να θυμάσαι πως θα είμαι πάντα στο πλευρό σου, ακόμη κι από μακριά, να σε υποστηρίζω και να σου στέλνω όλη τη θετική μου ενέργεια.
Θα σε σκέφτομαι πάντα κάθε φορά που θα μπαίνω στο γήπεδο, αλλά και σε τόσες στιγμές της ζωής μου. ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟ! ΣΕ ΑΓΑΠΩ, ΑΓΟΡΙ ΜΟΥ! ΠΕΤΑ ΨΗΛΑ! Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟΣ ΣΟΥ, ΜΑΓΕ!».
Κάτω από την ανάρτηση του Βραζιλιάνου, ο συμπατριώτης του Ροντινέι τον αποθέωσε για το ποιόν του ως άνθρωπος: «Είσαι διαφορετικός αδερφέ μου», έγραψε.
Ο «Ντέλιας» ανήκει πλέον με κάθε επισημοτητα στη Ντορτμουντ και θα αγωνίζεται με τον «δικό μας» Καρέτσα.
Το «αντίο» σε έναν τόσο επιδραστικό παίχτη μόνο εύκολη υπόθεση δεν είναι και αρκετοί ήταν αυτοί που θέλησαν να στείλουν το δικό τους μήνυμα στον 23χρονο διεθνή.
Ένα από αυτά που ξεχώρισαν είναι εκείνο του Τάισον, με τον Βραζιλιάνο να κάνει μια συγκινητικη ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram.
Σε μια αρκετά συναισθηματική ανάρτηση ο Τάισον έστειλε τις πιο θερμές ευχές του: «Γιάννη Κωνσταντέλια, πήγαινε να είσαι ευτυχισμένος, αγόρι μου!
Ο κόσμος είναι δικός σου και ο κόσμος πρέπει να σε γνωρίσει, μάγε! Είμαι πολύ χαρούμενος για σένα!
Ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε την ευκαιρία να αγωνιστώ δίπλα σου για σχεδόν τέσσερα χρόνια και να μοιραστώ μαζί σου τόσες όμορφες στιγμές όλα αυτά τα χρόνια.
Θα μου λείψεις πάρα πολύ, όμως θα είμαι πάντα εδώ, να σε στηρίζω και να θυμάμαι όλες τις υπέροχες στιγμές που ζήσαμε μαζί. Δεν θα είσαι ποτέ μόνος.
Να θυμάσαι πως θα είμαι πάντα στο πλευρό σου, ακόμη κι από μακριά, να σε υποστηρίζω και να σου στέλνω όλη τη θετική μου ενέργεια.
Θα σε σκέφτομαι πάντα κάθε φορά που θα μπαίνω στο γήπεδο, αλλά και σε τόσες στιγμές της ζωής μου. ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟ! ΣΕ ΑΓΑΠΩ, ΑΓΟΡΙ ΜΟΥ! ΠΕΤΑ ΨΗΛΑ! Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟΣ ΣΟΥ, ΜΑΓΕ!».
Κάτω από την ανάρτηση του Βραζιλιάνου, ο συμπατριώτης του Ροντινέι τον αποθέωσε για το ποιόν του ως άνθρωπος: «Είσαι διαφορετικός αδερφέ μου», έγραψε.
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