Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Ο σοβαρός τραυματισμός του Φουρλάνι, έφυγε σε καροτσάκι από το στάδιο, δείτε βίντεο
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Ο σοβαρός τραυματισμός του Φουρλάνι, έφυγε σε καροτσάκι από το στάδιο, δείτε βίντεο
Ο Ιταλός άλτης του μήκους τραυματίστηκε στην πρώτη του προσπάθεια στον προκριματικό
Άτυχος στάθηκε ο Ματία Φουρλάνι στην πρώτη του προσπάθεια στον προκριματικό του μήκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου, που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ.
Ο 21χρονος Ιταλός, χάλκινος Ολυμπιονίκης στο Παρίσι, δεν προσγειώθηκε καλά και αμέσως έπιασε το δικέφαλο του δεξιού του ποδιού. Από την πρώτη στιγμή αντιλήφθηκε πως ήταν κάτι σοβαρό και έκανε χαρακτηριστική κίνηση πως αγώνας... τέλος για εκείνον.
Ο Φουρλάνι μάλιστα έφυγε από το στάδιο σε καροτσάκι μια και δεν ήταν σε θέση να περπατήσει. Ήταν φανερό πως πονούσε πολύ.
Ο 21χρονος Ιταλός, χάλκινος Ολυμπιονίκης στο Παρίσι, δεν προσγειώθηκε καλά και αμέσως έπιασε το δικέφαλο του δεξιού του ποδιού. Από την πρώτη στιγμή αντιλήφθηκε πως ήταν κάτι σοβαρό και έκανε χαρακτηριστική κίνηση πως αγώνας... τέλος για εκείνον.
Ο Φουρλάνι μάλιστα έφυγε από το στάδιο σε καροτσάκι μια και δεν ήταν σε θέση να περπατήσει. Ήταν φανερό πως πονούσε πολύ.
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