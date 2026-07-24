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Επίσκεψη Νετανιάχου στην Ουάσιγκτον, θα συναντηθεί με τον Τραμπ την Τρίτη στον Λευκό Οίκο
Επίσκεψη Νετανιάχου στην Ουάσιγκτον, θα συναντηθεί με τον Τραμπ την Τρίτη στον Λευκό Οίκο
Σύμφωνα με το ισραηλινό πρωθυπουργικό γραφείο, ο Νετανιάχου θα παραστεί επίσης στην κηδεία του Αμερικανού γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, θα ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα, προκειμένου να πραγματοποιήσει συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την Τρίτη, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του.
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο Νετανιάχου θα παραστεί επίσης στην κηδεία του Αμερικανού γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Είχαν προηγηθεί οι διαβεβαιώσεις του προέδρου των ΗΠΑ ότι ο Νετανιάχου δεν θα συλληφθεί στις ΗΠΑ, μετά τις δηλώσεις που έκανε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, ο οποίος συζήτησε την νομική δυνατότητα σύλληψης του Ισραηλινού πρωθυπουργού κατά τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, τον Σεπτέμβριο.
«Ο Μπενιαμίν Νετανιάχουν δεν θα συλληφθεί, με οποιονδήποτε τρόπο, ενώ βρίσκεται στις ΗΠΑ», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth social, χαιρετίζοντας τον ρόλο του στον πόλεμο εναντίον του Ιράν, ενώ δεν έκανε καμία αναφορά στον δήμαρχο της Νέας Υόρκης.
Σημειώνεται ότι ο Νετανιάχου ταξιδεύει παραδοσιακά στη Νέα Υόρκη κάθε Σεπτέμβριο για την ετήσια συνάντηση των ηγετών της διεθνούς κοινότητας στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης για τον πρωθυπουργό του Ισραήλ για φερόμενα εγκλήματα πολέμου κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα. Το Ισραήλ απορρίπτει τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου και αρνείται τη διάπραξη εγκλημάτων πολέμου.
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο Νετανιάχου θα παραστεί επίσης στην κηδεία του Αμερικανού γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Είχαν προηγηθεί οι διαβεβαιώσεις του προέδρου των ΗΠΑ ότι ο Νετανιάχου δεν θα συλληφθεί στις ΗΠΑ, μετά τις δηλώσεις που έκανε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, ο οποίος συζήτησε την νομική δυνατότητα σύλληψης του Ισραηλινού πρωθυπουργού κατά τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, τον Σεπτέμβριο.
«Ο Μπενιαμίν Νετανιάχουν δεν θα συλληφθεί, με οποιονδήποτε τρόπο, ενώ βρίσκεται στις ΗΠΑ», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth social, χαιρετίζοντας τον ρόλο του στον πόλεμο εναντίον του Ιράν, ενώ δεν έκανε καμία αναφορά στον δήμαρχο της Νέας Υόρκης.
Ο Μαμντάνι δήλωσε σε μια συνέντευξη που δημοσιεύτηκε το περασμένο Σάββατο στους New York Times πως «ότι η θέση του πρωθυπουργού Νετανιάχου είναι στη Χάγη. Είναι ένας εγκληματίας πολέμου που διώκεται με ένταλμα σύλληψη από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο».
Following a recent interview where New York City Mayor Zohran Mamdani said that there were “active conversation” in his office about whether to arrest Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu when he arrives in September for the U.N. General Assembly, U.S. President Donald J.… pic.twitter.com/cpH36UTIH6— OSINTdefender (@sentdefender) July 20, 2026
Σημειώνεται ότι ο Νετανιάχου ταξιδεύει παραδοσιακά στη Νέα Υόρκη κάθε Σεπτέμβριο για την ετήσια συνάντηση των ηγετών της διεθνούς κοινότητας στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης για τον πρωθυπουργό του Ισραήλ για φερόμενα εγκλήματα πολέμου κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα. Το Ισραήλ απορρίπτει τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου και αρνείται τη διάπραξη εγκλημάτων πολέμου.
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