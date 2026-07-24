Στο IST College, η καλλιέργεια των ταλέντων, η ενθάρρυνση της ανεξάρτητης σκέψης και η δημιουργικότητα δίνουν στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα εφόδια για την μελλοντική επαγγελματική τους πορεία στον σύγχρονο κόσμο.
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά σε δασική έκταση στο Ανθόφυτο Αιτωλοακαρνανίας
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά σε δασική έκταση στο Ανθόφυτο Αιτωλοακαρνανίας
Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 40 πυροσβέστες, μία πεζοπόρα ομάδα της 6ης ΕΜΟΔΕ, 13 πυροσβεστικά οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα
Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι αυτή την ώρα η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Ανθόφυτο της Αιτωλοακαρνανίας.
Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 40 πυροσβέστες, μία πεζοπόρα ομάδα της 6ης ΕΜΟΔΕ, 13 πυροσβεστικά οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 40 πυροσβέστες, μία πεζοπόρα ομάδα της 6ης ΕΜΟΔΕ, 13 πυροσβεστικά οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ανθόφυτο Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 24, 2026
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