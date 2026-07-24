Οι υποψήφιοι μπορούν να εξετάσουν προγράμματα αναγνωρισμένων μη κρατικών πανεπιστημίων, τα οποία λειτουργούν με θεσμικά καθορισμένες προϋποθέσεις εισαγωγής και προσφέρουν σπουδές στην Ελλάδα με διεθνή ακαδημαϊκό προσανατολισμό.
Υπό έλεγχο η φωτιά στην Επισκοπή Κέρκυρας
Υπό έλεγχο η φωτιά στην Επισκοπή Κέρκυρας
Επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 15ης ΕΜΟΔΕ, και πέντε οχήματα
UPD:
Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (24/7) σε αγροτοδασική έκταση στην Επισκοπή Κέρκυρας.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 15ης ΕΜΟΔΕ, και πέντε οχήματα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες του δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.
Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) παρακολουθούσε διαρκώς την εξέλιξη της φωτιάς με drone.
Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Παράλληλα, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Εγκλημάτων Εμπρησμού έσπευσε στο σημείο για να ερευνήσει τα αίτια που την πυροδότησαν.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 15ης ΕΜΟΔΕ, και πέντε οχήματα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες του δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.
Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) παρακολουθούσε διαρκώς την εξέλιξη της φωτιάς με drone.
Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Παράλληλα, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Εγκλημάτων Εμπρησμού έσπευσε στο σημείο για να ερευνήσει τα αίτια που την πυροδότησαν.
UPD:
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