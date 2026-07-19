Οι δύο αυτές διακρίσεις αποτελούν μια σημαντική αναγνώριση της στρατηγικής πορείας του Ομίλου B&F, ο οποίος συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στην καινοτομία, στην ποιότητα, στη δημιουργικότητα και στη διαρκή εξέλιξη
Γιούργκεν Κλοπ: Πλήρης συμφωνία με την ομοσπονδία της Γερμανίας, αναλαμβάνει την Εθνική έως το 2030
Γιούργκεν Κλοπ: Πλήρης συμφωνία με την ομοσπονδία της Γερμανίας, αναλαμβάνει την Εθνική έως το 2030
Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Γερμανία ο έμπειρος τεχνικός θα υπογράψει συμβόλαιο την Παρασκευή 24 Ιουλίου
Για πλήρη συμφωνία της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Γερμανίας με τον Γιούργκεν Κλοπ, γράφουν τα ΜΜΕ στη χώρα της κεντρικής Ευρώπης.
Όπως αναφέρουν ο έμπειρος Γερμανός τεχνικός τα έχει βρει σε όλα με την ομοσπονδία και την Παρασκευή 24 Ιουλίου αναμένεται να υπογράψει και να ανακοινωθεί μέσω συνέντευξης Τύπου.
Το «SkySports» της Γερμανίας αναφέρει για συμβόλαιο έως το 2030. Ο Κλοπ, που κάθισε τελευταία φορά σε πάγκο ομάδας πριν από 2 χρόνια (Λίβερπουλ) θα αντικαταστήσει τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν, ο οποίος απέτυχε στο Μουντιάλ 2026.
Ο Κλοπ θα βρει άμεσα απέναντί του και την Εθνική Ελλάδας αφού η Γερμανία έχει κληρωθεί μαζί μας στο Nations League.
Όπως αναφέρουν ο έμπειρος Γερμανός τεχνικός τα έχει βρει σε όλα με την ομοσπονδία και την Παρασκευή 24 Ιουλίου αναμένεται να υπογράψει και να ανακοινωθεί μέσω συνέντευξης Τύπου.
Το «SkySports» της Γερμανίας αναφέρει για συμβόλαιο έως το 2030. Ο Κλοπ, που κάθισε τελευταία φορά σε πάγκο ομάδας πριν από 2 χρόνια (Λίβερπουλ) θα αντικαταστήσει τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν, ο οποίος απέτυχε στο Μουντιάλ 2026.
Ο Κλοπ θα βρει άμεσα απέναντί του και την Εθνική Ελλάδας αφού η Γερμανία έχει κληρωθεί μαζί μας στο Nations League.
🚨💥 EXCLUSIVE | Jürgen Klopp to Germany - DONE DEAL ✔️— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 19, 2026
Klopp will succeed Julian Nagelsmann as Germany’s new Bundestrainer. Full agreement until the 2030 World Cup. An agreement in principle between the DFB/Red Bull over Klopp’s exit has also now been reached.
On Saturday,… pic.twitter.com/MqBR74hzQE
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