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Ακυρώθηκε η προβολή της ταινίας «Αρκουδότρυπα» σε χωριό της Αιγιαλείας - Ακραίες ομοφοβικές αντιδράσεις καταγγέλει η Κινηματογραφική Λέσχη Αιγίου
Ακυρώθηκε η προβολή της ταινίας «Αρκουδότρυπα» σε χωριό της Αιγιαλείας - Ακραίες ομοφοβικές αντιδράσεις καταγγέλει η Κινηματογραφική Λέσχη Αιγίου
Πρόκειται για το χωριό Παρασκευή - «Οι αντιδράσεις αυτές σε καμία περίπτωση δεν χαρακτηρίζουν συνολικά τους κατοίκους του», σημειώνει η Λέσχη σε ανάρτησή της στο Facebook
Την ακύρωση της προγραμματισμένης προβολής της ταινίας «Αρκουδότρυπα» στην Παρασκευή Αιγιαλείας ανακοίνωσε η Κινηματογραφική Λέσχη Αιγίου, καταγγέλλοντας «ακραίες ομοφοβικές αντιδράσεις» από μικρή μερίδα κατοίκων.
Η προβολή επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16 Αυγούστου, στον ορεινό οικισμό της Παρασκευής του Δήμου Αιγιαλείας.
Όπως γνωστοποίησε η Κινηματογραφική Λέσχη Αιγίου, θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε η προβολή να πραγματοποιηθεί σε νέα ημερομηνία και σε διαφορετική τοποθεσία, υπογραμμίζοντας ότι η «επιχειρούμενη φίμωση της έβδομης τέχνης» δεν πρέπει να καταστεί δυνατή.
Θέλουμε, ωστόσο, να καταστήσουμε σαφές ότι οι αντιδράσεις αυτές σε καμία περίπτωση δεν χαρακτηρίζουν συνολικά το χωριό και τους κατοίκους του, με τους οποίους διατηρούμε όλα τα τελευταία χρόνια άριστες σχέσεις και υπάρχει αμοιβαία εκτίμηση.
Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να οριστεί νέα ημερομηνία σε άλλη τοποθεσία και η επιχειρούμενη φίμωση της έβδομης τέχνης να μην καταστεί εντέλει δυνατή».
Η «Αρκουδότρυπα» αφηγείται την ιστορία δύο νεαρών γυναικών στην ελληνική επαρχία, η σχέση των οποίων δοκιμάζεται όταν η μία από αυτές μένει έγκυος. Με φόντο ένα κλειστό κοινωνικό περιβάλλον, η ταινία εστιάζει στη μεταξύ τους συναισθηματική και ερωτική σχέση, θίγοντας παράλληλα ζητήματα επιθυμίας, ταυτότητας και ενηλικίωσης.
Η προβολή επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16 Αυγούστου, στον ορεινό οικισμό της Παρασκευής του Δήμου Αιγιαλείας.
Όπως γνωστοποίησε η Κινηματογραφική Λέσχη Αιγίου, θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε η προβολή να πραγματοποιηθεί σε νέα ημερομηνία και σε διαφορετική τοποθεσία, υπογραμμίζοντας ότι η «επιχειρούμενη φίμωση της έβδομης τέχνης» δεν πρέπει να καταστεί δυνατή.
Αναλυτικά ολόκληρη η ανακοίνωση:«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως η πολυαναμενόμενη προβολή της ταινίας «Αρκουδότρυπα», η οποία ήταν προγραμματισμένη για την Κυριακή 16 Αυγούστου στον ορεινό οικισμό της Παρασκευής του Δήμου Αιγιαλείας, ακυρώνεται έπειτα από τις ακραίες ομοφοβικές αντιδράσεις μιας ισχνής μειοψηφίας.
Θέλουμε, ωστόσο, να καταστήσουμε σαφές ότι οι αντιδράσεις αυτές σε καμία περίπτωση δεν χαρακτηρίζουν συνολικά το χωριό και τους κατοίκους του, με τους οποίους διατηρούμε όλα τα τελευταία χρόνια άριστες σχέσεις και υπάρχει αμοιβαία εκτίμηση.
Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να οριστεί νέα ημερομηνία σε άλλη τοποθεσία και η επιχειρούμενη φίμωση της έβδομης τέχνης να μην καταστεί εντέλει δυνατή».
Η «Αρκουδότρυπα» αφηγείται την ιστορία δύο νεαρών γυναικών στην ελληνική επαρχία, η σχέση των οποίων δοκιμάζεται όταν η μία από αυτές μένει έγκυος. Με φόντο ένα κλειστό κοινωνικό περιβάλλον, η ταινία εστιάζει στη μεταξύ τους συναισθηματική και ερωτική σχέση, θίγοντας παράλληλα ζητήματα επιθυμίας, ταυτότητας και ενηλικίωσης.
Το τρέιλερ της ταινίας:
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